La COP30 inicia en Brasil sin EU ni China; Lula urge a combatir el cambio climático

Durante la inauguración de la COP30, que se celebra en Brasil, el Presidente Lula da Silva hizo un llamado para combatir el cambio climático, mismo que, afirmó, "es una tragedia del presente".

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- La Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP30) comenzó este 10 de noviembre en Belém, Brasil, el corazón de la Amazonia, a 10 años de haberse firmado el Acuerdo de París para no sobrepasar el calentamiento global en más de 2.0 grados, del cual se salió una vez más Estados Unidos (EU) en el Gobierno de Donald Trump pese a ser uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero.

Por primera vez, la principal conferencia mundial sobre el clima se celebra en una región que refleja la urgencia del planeta, una zona reconocida por su basta selva, pero ahora con deforestación y sequía.

Durante dos semanas, sin la presencia del Presidente de EU ni de China (Xi Jiping) –los dos países que más emiten gases–, líderes y negociadores de todo el mundo debatirán sobre cómo acelerar acciones contra la crisis climática.

Belém agora é o coração do mundo. 💚 A cidade que pulsa às margens do Guamá recebe negociadores, cientistas, lideranças e povos de todos os cantos do planeta para falar do futuro da Terra. Trazer a COP para a Amazônia foi um desafio, mas também um gesto de justiça. Porque a… pic.twitter.com/XbdnqSNkcF — Lula (@LulaOficial) November 10, 2025

En la ceremonia de apertura, el Presidente anfitrión, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó a combatir el negacionismo y defendió que celebrar la COP30 en un puerto tan pequeño como Belém fue "una decisión política y simbólica", con el objetivo de mostrar que la Amazonia forma parte de la solución climática.

“El bioma más diverso de la Tierra es el hogar de casi 50 millones de personas, entre ellas, 400 comunidades indígenas. La Amazonia no es una entidad abstracta, es hogar, es economía, es cultura, es vida. Traer la COP al corazón de la Amazonia ha sido una tarea ardua, pero necesaria. Cuando se vayan de Belém, los delegados se irán con el compromiso de actuar, y la población de la ciudad conservará las inversiones en infraestructura que ha traído esta conferencia", dijo Lula, contrario al discurso de su predecesor Jair Bolsonaro, un negacionista climático.

El Presidente de Brasil planteó los tres ejes de acción que deberán orientar las negociaciones de la COP30: el cumplimiento de los compromisos climáticos asumidos, el fortalecimiento de la gobernanza global y situar a las personas en el centro de la toma de decisiones sobre el clima.

📝 DISCURSO DO PRESIDENTE LULA NA SESSÃO DE ABERTURA DA COP30 Há mais de 30 anos, na Cúpula da Terra, os líderes do mundo se reuniram no Rio de Janeiro para debater o desenvolvimento e a proteção do meio ambiente. Naquele momento, o multilateralismo vivia seu ápice. O mundo… pic.twitter.com/I6f6KwE3Wh — Lula (@LulaOficial) November 10, 2025

Lula reafirmó el objetivo de que esta sea la “COP de la verdad”, un espacio para luchar contra la desinformación y para valorar la ciencia, así como la “COP de la implementación”, marcada por la transformación de los compromisos en acciones concretas.

Reiteró que, a pesar de los avances alcanzados desde el Acuerdo de París, firmado hace una década, el ritmo mundial sigue siendo insuficiente para contener el calentamiento del planeta.

"El cambio climático ya no es una amenaza futura, es una tragedia del presente", afirmó el Presidente Lula al recordar las recientes inundaciones en el sur de Brasil y las consecuencias del huracán "Melissa", en el Caribe. “Vivimos en una era en la que los oscurantistas rechazan las evidencias científicas y atacan a las instituciones. Es hora de infligir una nueva derrota a los negacionistas".