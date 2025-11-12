¿Qué hacer en Guadalajara? Aquí algunas opciones para esta temporada

Redacción/SinEmbargo

12/11/2025 - 7:00 am

Guadalajara

Museos, lugares para disfrutar de la gastronomía, relajarse, esto y más es Guadalajara, un hermoso lugar en Jalisco. 

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- Guadalajara ofrece una mezcla de historia, cultura, arte y deliciosa gastronomía. Si piensas viajar pronto a la capital de Jalisco, te compartimos algunas opciones para disfrutar de este hermoso lugar:

¿Amas la historia y arquitectura?

Contemplar joyas arquitectónicas a bordo de una Calandria, un carruaje a través del tiempo que ofrece una perspectiva única de las edificaciones sobre el Centro Histórico, admirar los alrededores de la Plaza de Armas y construcciones como la Catedral de Guadalajara y la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres en una tarde soleada mientras se degusta un canuto o una nieve de garrafa es inolvidable.

En busca de un ambiente más fresco

El Paseo Chapultepec es un lugar multifacético para disfrutar de lo mejor de la ciudad donde combina ambiente festivo, cultura, entretenimiento y gastronomía. Es muy conocido por su vida nocturna y diversión en los restaurantes, bares y antros que se encuentran en el sitio con música en vivo.

No todo es fiesta, a lo largo de la avenida hay actividades culturales y artísticas destacando obras de teatro cortas, exposiciones de arte y fotografía, conciertos al aire libre hasta impartición de clases de baile de salsa.

Recorrer el camellón admirando los monumentos dedicados a personajes históricos: Pedro Garcia, Ignacio Zaragoza, Juan de la Barrera, Juan Escutia, Francisco Marques, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, es una experiencia que no te puedes perder. Además, los fines de semana encontrarás artesanías, souvenirs y alimentos destacando los tamales, esquites, elotes, botanas y dulces típicos en el tianguis que se instala sobre la calle.

Exploradores culturales

Qué mejor lugar más emblemático que el Museo Cabañas, antes el Antiguo hospicio para tener una cita con la riqueza cultural de Guadalajara, que además de tener la distinción de ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este museo alberga varias obras de José Clemente Orozco, incluyendo el impactante mural “El hombre de fuego”. También tiene exposiciones temporales de arte contemporáneo y un patio central perfecto para descansar un rato.

La deliciosa comida de Guadalajara

En la Perla Tapatía encontrarás una diversidad de restaurantes y bares con una oferta gastronómica exquisita. Desafía a tu paladar con emblemáticos platillos mexicanos contemporáneos como mole hecho de quelites y los huauzontles salteados, costilla de cerdo con chile morita, carne con chile de rib eye y crema de elote bruleada en Bruna o las flautas de Jaiba, Carpaccio de Chayote y Tlayuda de cordero en Restaurante Hueso. Ambas propuestas fusionan la arquitectura tradicional con experiencias culinarias de alto nivel.

Para tomarse unos tragos en un buen ambiente, El Gallo Altanero y Farmacia Rita Pérez pueden ser una excelente opción para los amantes del buen mezcal y el tequila, unido a la coctelería de clase mundial.

