Con votos demócratas, Senado de EU aprueba acuerdo para dar fin a cierre del gobierno

La Opinión

10/11/2025 - 10:46 pm

El Senado de EU aprobó el paquete de financiación largamente esperado que pondría fin al cierre del gobierno, acercando así al Congreso a la solución.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump atribuye la derrota republicana a que él no contendió y al cierre de gobierno

EU suma más de 2 mil vuelos cancelados; puede empeorar, dice Secretario de Transporte

El cierre del Gobierno de EU da oportunidad a Trump para despedir a 750 mil empleados

El Senado aprobó este lunes un acuerdo auspiciado por los republicanos y respaldado por ocho demócratas para financiar temporalmente al Gobierno federal.

Por Armando Hernández

Los Ángeles, 10 de noviembre (LaOpinión).- El Senado de Estados Unidos (EU) aprobó el paquete de financiación largamente esperado que pondría fin al cierre del gobierno, acercando así al Congreso un paso más a la solución del estancamiento que ha paralizado Washington durante 41 días y sembrando el caos en todo el país. La legislación ahora pasa a la Cámara de Representantes para su aprobación.

El acuerdo fue respaldado por ocho demócratas para financiar temporalmente al Gobierno federal y permitir su reapertura, en una medida que encamina a oficializar el fin al cierre más largo de la historia del país.

Tras semanas de negociaciones, los demócratas moderados del Senado acordaron reabrir el gobierno sin una prórroga garantizada de los subsidios sanitarios, lo que enfureció a muchos de sus miembros que exigían que los republicanos negociaran con ellos los créditos fiscales de la Ley de Asistencia Asequible (Affordable Care Act) que expiran el 1 de enero.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, del Partido Republicano (RSD), prometió una votación a mediados de diciembre sobre los subsidios, pero no había ninguna garantía de éxito.

Los ocho demócratas que se desmarcaron de su bloque permitieron el avance del paquete fueron: Catherine Cortez Masto, Jacky Rosen, John Fetterman, Maggie Hassan, Jeanne Shaheen, Tim Kaine, Dick Durbin y el independiente Angus King.

La división demócrata fue calificada como “frustrante” por el senador de Arizona, Ruben Gallego, quien dijo que los afectados serán “24 millones de estadounidenses que potencialmente verán aumentar sus primas”, debido a que el acuerdo aprobado no garantiza la extensión de subsidios a programas de salud como el Obamacare que vence a finales de este año.

Por su parte, los republicanos celebraron los acuerdos. El conservador Lindsey Graham dijo a periodistas que “el presidente está a favor. Si el Presidente está a favor, creo que se aprobará en la Cámara de Representantes. Creo que es un buen acuerdo para el país”.

Después de la votación, la atención estadounidense se girará hacia la Cámara de Representantes y su presidente, el republicano Mike Johnson, quien ya convocó a los miembros de la Cámara para que regresen a Washington antes del miércoles, luego de haber vuelto a sus distritos a mediados de septiembre.

Tras la aprobación en el Senado de un proyecto de ley de financiación para la reapertura del gobierno, el presidente del Comité Nacional Republicano (RNC), Joe Gruters, aseguró que demócratas usaron el tema de la atención médica como rehén-

“Durante casi seis semanas, los republicanos votaron a favor de entregar cheques de pago y asistencia alimentaria a los estadounidenses trabajadores, mientras que demócratas como Jon Ossoff mantenían al gobierno como rehén con el tema de la atención médica para inmigrantes indocumentados”, declaró el presidente Gruters.

“Ahora, tras semanas de dificultades que podrían haber evitado, un puñado de demócratas se ven obligados a aceptar el mismo acuerdo que rechazaron hace un mes, lo que ha provocado una profunda crisis interna en su propio partido. Desde el principio, el presidente Trump y los senadores republicanos lucharon por poner fin a este cierre y minimizar sus consecuencias. Los demócratas solo cedieron cuando su propio caos obligó a las familias estadounidenses a pagar las consecuencias”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

Caso Arámbulo: El dilema de la corrupción judicial en Paraguay

"La polémica fuga de Antonella Arámbulo, envuelta en sospechas de favores políticos, pone la lupa sobre el...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

4T criminaliza lucha de trabajadores de PEMEX

"El Estado mexicano se podía dar el lujo de maltratar a sus propios trabajadores en tiempos de...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Mamdani, un Alcalde socialista en Nueva York

"Apenas anunció su postulación para las elecciones primarias del Partido Demócrata en octubre de 2024, Mamdani se...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

“El Tiradito” y nuestros migrantes

"Con los años se convirtió en punto de reunión de los defensores de derechos humanos, quienes, el...
Por Sandra Lorenzano
+ Sección

Opinión en Video

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

+ Sección

Galileo

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

James Watson, biólogo estadounidense que fue uno de los descubridores de la secuencia del ADN, falleció a los 97 años de edad.

El científico James Watson, quién reveló la estructura del ADN, fallece a los 97 años

Mapa del Cerebro humano.

Científicos desarrollan con IA el mapa "más completo y detallado" del cerebro

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El pleno de la SCJN tiene previsto desechar en definitiva los siete litigios de Grupo Elektra y TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.
1

Le llegó la hora a Salinas Pliego: ministros decidirán 7 litigios por 40 mil millones

2

VIDEO exhibe a Carlos Manzo con Moreira, Alazraki, Aguilar y otros cuadros de derecha

3

Era Alcalde michoacano. Ligado a los Calderón. Lo mataron. La justicia nunca llegó…

Como resultado del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" fuerzas de seguridad detuvieron a 5 sujetos, aseguraron drogas, armas, explosivos y vehículos.
4

Autoridades detienen a 5 y aseguran armas y drogas como parte del "Plan Michoacán"

Mary Anastasia O’Grady volvió a escribir sobre México: esta vez sobre Claudia Sheinbaum Pardo (CSP). En WSJ, ahora asegura que enfrenta una ola de homicidios.
5

Juró que Fidel creaba un virus, ligó a AMLO con Irán. Ahora critica a CSP. Sí, en WSJ

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?
6

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

7

Autoridades de CdMx detienen en Azcapotzalco a banda dedicada al robo casa habitación

Investigan por qué el asesino de Carlos Manzo fue abatido cuando ya había sido sometido
8

Según el Gobernador, los escoltas de Manzo detuvieron al asesino y luego lo mataron

9

La DEA presumió “200 detenidos del Cártel de Sinaloa”. Eran adictos, gente pobre…

Protección Civil de la CdMx activó la Alerta Naranja en seis alcaldías y la Alerta Amarilla en otras seis debido a las temperaturas extremadamente bajas.
10

¡Abrígate bien! PC de la CdMx activa las alertas Naranja y Amarilla por frío intenso

Pocas cosas tan fascinantes como el estudio del poder. Entender los mecanismos, los resortes, lo que tiene de personal y lo que es común a todos los poderosos.
11

#PuntosYComas ¬ Fuerza del Estado tendrá límites al enfrentar al crimen en Michoacán

Felipe Calderón Hinojosa advirtió que el crimen organizado en América Latina está reemplazando funciones del Estado, como la justicia y la recaudación fiscal.
12

Calderón reparte lecciones sobre cómo controlar al crimen organizado durante un foro

FFAA incautan cinco toneladas de droga en Culiacán; desmantelan dos laboratorios.
13

De los cultivos a los laboratorios: cómo Michoacán evolucionó... junto con las drogas

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.
14

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

15

Qué es “Generación Z”, una prótesis de derecha que capitaliza el asesinato de Manzo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Senado de EU aprobó el paquete de financiación largamente esperado que pondría fin al cierre del gobierno, acercando así al Congreso a la solución.
1

Con votos demócratas, Senado de EU aprueba acuerdo para dar fin a cierre del gobierno

Como resultado del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" fuerzas de seguridad detuvieron a 5 sujetos, aseguraron drogas, armas, explosivos y vehículos.
2

Autoridades detienen a 5 y aseguran armas y drogas como parte del "Plan Michoacán"

Pocas cosas tan fascinantes como el estudio del poder. Entender los mecanismos, los resortes, lo que tiene de personal y lo que es común a todos los poderosos.
3

#PuntosYComas ¬ Fuerza del Estado tendrá límites al enfrentar al crimen en Michoacán

Elementos del Ejército y la GN arribaron a territorio michoacano para reforzar la seguridad, como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia “.
4

Fuerzas federales arriban a Michoacán como parte del "Plan por la Paz y la Justicia"

5

Autoridades de CdMx detienen en Azcapotzalco a banda dedicada al robo casa habitación

El Gabinete de Seguridad ofreció el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" para enfrentar la violencia y la inseguridad, ya que "es una prioridad nacional".
6

VERSUS ¬ La desigualdad es grosera en Michoacán. El Gobierno puede empezar por allí

China exigirá licencias especiales a México, EU y Canadá para la exportación de precursores químicos de fentanilo
7

China endurece medidas para exportar precursores de fentanilo a México, EU y Canadá

Protección Civil de la CdMx activó la Alerta Naranja en seis alcaldías y la Alerta Amarilla en otras seis debido a las temperaturas extremadamente bajas.
8

¡Abrígate bien! PC de la CdMx activa las alertas Naranja y Amarilla por frío intenso

9

Brugada inaugura Centro de Atención Integral de Búsqueda de Personas en la capital

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados pospuso la discusión de la reforma que plantea adelantar la consulta de revocación de mandato.
10

Diputados aplazan "hasta nuevo aviso" debate sobre reforma para revocación de mandato

El pleno de la SCJN tiene previsto desechar en definitiva los siete litigios de Grupo Elektra y TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.
11

Le llegó la hora a Salinas Pliego: ministros decidirán 7 litigios por 40 mil millones

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?
12

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo