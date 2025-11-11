Con votos demócratas, Senado de EU aprueba acuerdo para dar fin a cierre del gobierno

El Senado aprobó este lunes un acuerdo auspiciado por los republicanos y respaldado por ocho demócratas para financiar temporalmente al Gobierno federal.

Por Armando Hernández

Los Ángeles, 10 de noviembre (LaOpinión).- El Senado de Estados Unidos (EU) aprobó el paquete de financiación largamente esperado que pondría fin al cierre del gobierno, acercando así al Congreso un paso más a la solución del estancamiento que ha paralizado Washington durante 41 días y sembrando el caos en todo el país. La legislación ahora pasa a la Cámara de Representantes para su aprobación.

El acuerdo fue respaldado por ocho demócratas para financiar temporalmente al Gobierno federal y permitir su reapertura, en una medida que encamina a oficializar el fin al cierre más largo de la historia del país.

Tras semanas de negociaciones, los demócratas moderados del Senado acordaron reabrir el gobierno sin una prórroga garantizada de los subsidios sanitarios, lo que enfureció a muchos de sus miembros que exigían que los republicanos negociaran con ellos los créditos fiscales de la Ley de Asistencia Asequible (Affordable Care Act) que expiran el 1 de enero.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, del Partido Republicano (RSD), prometió una votación a mediados de diciembre sobre los subsidios, pero no había ninguna garantía de éxito.

Los ocho demócratas que se desmarcaron de su bloque permitieron el avance del paquete fueron: Catherine Cortez Masto, Jacky Rosen, John Fetterman, Maggie Hassan, Jeanne Shaheen, Tim Kaine, Dick Durbin y el independiente Angus King.

La división demócrata fue calificada como “frustrante” por el senador de Arizona, Ruben Gallego, quien dijo que los afectados serán “24 millones de estadounidenses que potencialmente verán aumentar sus primas”, debido a que el acuerdo aprobado no garantiza la extensión de subsidios a programas de salud como el Obamacare que vence a finales de este año.

Por su parte, los republicanos celebraron los acuerdos. El conservador Lindsey Graham dijo a periodistas que “el presidente está a favor. Si el Presidente está a favor, creo que se aprobará en la Cámara de Representantes. Creo que es un buen acuerdo para el país”.

Después de la votación, la atención estadounidense se girará hacia la Cámara de Representantes y su presidente, el republicano Mike Johnson, quien ya convocó a los miembros de la Cámara para que regresen a Washington antes del miércoles, luego de haber vuelto a sus distritos a mediados de septiembre.

Tras la aprobación en el Senado de un proyecto de ley de financiación para la reapertura del gobierno, el presidente del Comité Nacional Republicano (RNC), Joe Gruters, aseguró que demócratas usaron el tema de la atención médica como rehén-

“Durante casi seis semanas, los republicanos votaron a favor de entregar cheques de pago y asistencia alimentaria a los estadounidenses trabajadores, mientras que demócratas como Jon Ossoff mantenían al gobierno como rehén con el tema de la atención médica para inmigrantes indocumentados”, declaró el presidente Gruters.

“Ahora, tras semanas de dificultades que podrían haber evitado, un puñado de demócratas se ven obligados a aceptar el mismo acuerdo que rechazaron hace un mes, lo que ha provocado una profunda crisis interna en su propio partido. Desde el principio, el presidente Trump y los senadores republicanos lucharon por poner fin a este cierre y minimizar sus consecuencias. Los demócratas solo cedieron cuando su propio caos obligó a las familias estadounidenses a pagar las consecuencias”.

