México impone aranceles de hasta 210.44% a importaciones de azúcar. ¿Por qué lo hizo?

Redacción/SinEmbargo

11/11/2025 - 12:28 am

México busca proteger la producción nacional del azúcar por medio de una imposición de aranceles de hasta 210.44 por ciento a la importación del producto.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

China suspende un año arancel adicional del 24% a EU luego de tregua entre Xi y Trump

Trump reduce aranceles a China por fentanilo a 10%, como acordó con Xi

Trump desata más ira contra Canadá: Su "acto hostil" le costará 10% más en aranceles

El Gobierno de México busca proteger la producción nacional del azúcar por medio de un aumento en los aranceles de importación, esto en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobierno de México actualizó el lunes los aranceles de importación del azúcar a 156 y 210.44 por ciento ad valorem (según el valor), según el tipo de producto, a fin de proteger la agroindustria nacional ante los riesgos que implican la caída de los precios internacionales y la sobreoferta en el mercado interno.

Según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum modificó las fracciones arancelarias correspondientes en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, por lo que fueron sustituidas las cuotas por kilogramo vigentes.

"El arancel de importación vigente para el azúcar, bajo trato de nación más favorecida, actualmente no ofrece la protección suficiente a la agroindustria nacional dada la caída de los precios internacionales de este producto, por lo que se considera necesario modificar los aranceles específicos aplicables de 0.36, 0.338 y 0.39586 dólares por kilogramo a 156 y 210.44 por ciento ad-valorem, según corresponda a las fracciones arancelarias", señala lo publicado en el DOF.

Cañaveral de azúcar en Tlaquiltenango, Morelos
Cañaveral de azúcar en Tlaquiltenango, Morelos. Foto: Margarito Pérez Retana, Cuartoscuro

El decreto forma parte de las estrategias del Gobierno federal para "eliminar distorsiones del mercado global" y salvaguardar la viabilidad de la producción nacional de azúcar. En este sentido, su entrada en vigor argumenta que la caída de los precios internacionales del azúcar han reducido la competitividad del producto nacional, afectando así la rentabilidad de los ingenios y de los productores de caña.

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el Gobierno de Claudia Sheinbaum consideró prioritaria esta medida para "fortalecer la soberanía productiva" y garantizar la estabilidad de la industria, por lo que el ajuste arancelario se da en concordancia los artículos 25 y 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La nueva medida se desprende de lo establecido por la Organización Mundial del Comercio (OMC), con lo cual serán sustituidos los aranceles específicos de 360 dólares por tonelada, y el precio nacional del azúcar cruda nacional se elevará a cerca de mil 50 dólares, mientras que con el arancel anterior el costo de importación era de 770 dólares, frente a 901 dólares del nacional.

En cuanto al caso del azúcar refinada, el precio de las importaciones era de 872 dólares, contra mil 252 dólares del nacional, pero con la actualización será de mil 310 dólares, en tanto que para los productos de azúcar líquida refinada y azúcar invertido los aranceles de importación será de 210.44 por ciento por kilogramo.

De acuerdo con datos oficiales, la cadena productiva de la caña de azúcar genera indirectamente más de 2.2 millones de empleos y contribuye al desarrollo regional. Sólo en el ciclo azucarero 2024-2025 (octubre-septiembre), el consumo de México se estimó en 3.9 millones de toneladas, mientras que la producción alcanzó 4.7 millones de toneladas.

Lo publicado en el DOF se ajusta a los criterios de tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, que señala como necesario "modificar los aranceles específicos aplicables de 0.36, 0.338 y 0.39586 dólares por kilogramo (dólares estadunidenses por kilogramo) a 156 por ciento y 210.44 por ciento ad-valorem (valor declarado del bien en aduana que incluye costo, seguro y flete), según corresponda a las fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley mencionada, de conformidad con los derechos y obligaciones de México ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)".

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Manipulando la revocación

"Claudia Sheinbaum desea organizar la revocación el mismo día de las elecciones intermedias, utilizando su popularidad para...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada integral en la búsqueda de personas

"La desaparición de un familiar es uno de los momentos más complejos y dolorosos, porque detiene la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Caso Arámbulo: El dilema de la corrupción judicial en Paraguay

"La polémica fuga de Antonella Arámbulo, envuelta en sospechas de favores políticos, pone la lupa sobre el...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

4T criminaliza lucha de trabajadores de PEMEX

"El Estado mexicano se podía dar el lujo de maltratar a sus propios trabajadores en tiempos de...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

+ Sección

Galileo

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Líquidos con Vitamina D. Foto: María José Martínez, Cuartoscuro

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, asesino de luchadores sociales como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y otros, tuvo un homenaje de Morena.
1

Rubén Figueroa, asesino de Lucio, Genaro y otros, tuvo homenaje ¡de la “izquierda”!

Salinas Pliego en bancarrota
2

Salinas Pliego en bancarrota

El pleno de la SCJN tiene previsto desechar en definitiva los siete litigios de Grupo Elektra y TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.
3

Le llegó la hora a Salinas Pliego: ministros decidirán 7 litigios por 40 mil millones

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías
4

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Ocho senadores demócratas votaron con los republicanos para poner fin al cierre de gobierno y desataron la molestia de los más jóvenes del partido.
5

Los ancianos aferrados al Congreso de EU son un estorbo en el renacimiento demócrata

Reino Unido deja de compartir información con EU, dice CNN
6

Reino Unido deja de compartir información con EU sobre barcas en el Caribe, dice CNN

7

VIDEO exhibe a Carlos Manzo con Moreira, Alazraki, Aguilar y otros cuadros de derecha

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en las "mañaneras" se explicará qué es ser de ultraderecha, tal y como se describió Ricardo Salinas Pliego.
8

La “mañanera” explicará qué significa ser de ultraderecha, como Salinas Pliego

Tenochtitlan, visto en un mapa interactivo 3D creado por el artista Thomas Kole.
9

FOTOS ¬ Así era Tenochtitlan desde todos los rincones: construyen mapa 3D interactivo

Detienen al exrector de la UAEM por la Estafa Maestra.
10

Exrector de la UAEM, Alejandro Vera, cae por presunta implicación en Estafa Maestra

Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, dijo que el protocolo de la Guardia Nacional (GN) no falló en la protección de Carlos Manzo.
11

“El protocolo no falló”, dice Trevilla sobre la protección de la GN a Carlos Manzo

La Presidenta Sheinbaum respondió a Felipe Calderón luego de que dijera que al finalizar su sexenio, se permitió que los grupos criminales “volvieran a crecer”.
12

La Presidenta le responde a Calderón: “¿Quién declara una guerra en su propio país?”

Policías de la SSC-CdMx detuvieron a dos integrantes de la Anti Unión Tepito en posesión de casi 100 kilos de droga durante un patrullaje en la colonia Morelos.
13

La SSC-CdMx detiene a 2 integrantes de la Anti Unión; tenían casi 100 kilos de droga

14

De Los Valencia al CJNG: el crimen organizado lleva décadas enraizado en Michoacán

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?
15

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Portaaviones de EU
1

El más poderoso portaaviones de EU va rumbo a Venezuela; Maduro moviliza a la defensa

Tenochtitlan, visto en un mapa interactivo 3D creado por el artista Thomas Kole.
2

FOTOS ¬ Así era Tenochtitlan desde todos los rincones: construyen mapa 3D interactivo

Reino Unido deja de compartir información con EU, dice CNN
3

Reino Unido deja de compartir información con EU sobre barcas en el Caribe, dice CNN

Con el objetivo de garantizar que la ciudadanía pueda navegar de forma segura en Internet, la SSPC emitió recomendaciones para mejorar la ciberseguridad.
4

¡Mejora tu ciberseguridad! La SSPC da recomendaciones para navegar seguro en Internet

Policías de la SSC-CdMx detuvieron a dos integrantes de la Anti Unión Tepito en posesión de casi 100 kilos de droga durante un patrullaje en la colonia Morelos.
5

La SSC-CdMx detiene a 2 integrantes de la Anti Unión; tenían casi 100 kilos de droga

Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, dijo que el protocolo de la Guardia Nacional (GN) no falló en la protección de Carlos Manzo.
6

“El protocolo no falló”, dice Trevilla sobre la protección de la GN a Carlos Manzo

Ocho senadores demócratas votaron con los republicanos para poner fin al cierre de gobierno y desataron la molestia de los más jóvenes del partido.
7

Los ancianos aferrados al Congreso de EU son un estorbo en el renacimiento demócrata

El exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, asesino de luchadores sociales como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y otros, tuvo un homenaje de Morena.
8

Rubén Figueroa, asesino de Lucio, Genaro y otros, tuvo homenaje ¡de la “izquierda”!

Al menos 12 centros penitenciarios del país concentran el 56% del total de líneas telefónicas reportadas por extorsión, reveló el titular de la SSPC.
9

El 56% de las líneas telefónicas reportadas por extorsión están en 12 penales: SSPC

La SSC-CdMx implementará un operativo especial durante El Buen Fin 2025, con el objetivo de proteger a las y los compradores, así como de prevenir delitos.
10

SSC-CdMx anuncia operativo especial: desplegará 16 mil policías por El Buen Fin 2025

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en las "mañaneras" se explicará qué es ser de ultraderecha, tal y como se describió Ricardo Salinas Pliego.
11

La “mañanera” explicará qué significa ser de ultraderecha, como Salinas Pliego

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) destacó que en los últimos 13 meses logró una disminución del 37% en el promedio diario de homicidios dolosos.
12

El promedio diario de homicidio doloso cayó 37% en los primeros 13 meses, destaca CSP