México impone aranceles de hasta 210.44% a importaciones de azúcar. ¿Por qué lo hizo?

El Gobierno de México busca proteger la producción nacional del azúcar por medio de un aumento en los aranceles de importación, esto en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobierno de México actualizó el lunes los aranceles de importación del azúcar a 156 y 210.44 por ciento ad valorem (según el valor), según el tipo de producto, a fin de proteger la agroindustria nacional ante los riesgos que implican la caída de los precios internacionales y la sobreoferta en el mercado interno.

Según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum modificó las fracciones arancelarias correspondientes en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, por lo que fueron sustituidas las cuotas por kilogramo vigentes.

"El arancel de importación vigente para el azúcar, bajo trato de nación más favorecida, actualmente no ofrece la protección suficiente a la agroindustria nacional dada la caída de los precios internacionales de este producto, por lo que se considera necesario modificar los aranceles específicos aplicables de 0.36, 0.338 y 0.39586 dólares por kilogramo a 156 y 210.44 por ciento ad-valorem, según corresponda a las fracciones arancelarias", señala lo publicado en el DOF.

El decreto forma parte de las estrategias del Gobierno federal para "eliminar distorsiones del mercado global" y salvaguardar la viabilidad de la producción nacional de azúcar. En este sentido, su entrada en vigor argumenta que la caída de los precios internacionales del azúcar han reducido la competitividad del producto nacional, afectando así la rentabilidad de los ingenios y de los productores de caña.

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el Gobierno de Claudia Sheinbaum consideró prioritaria esta medida para "fortalecer la soberanía productiva" y garantizar la estabilidad de la industria, por lo que el ajuste arancelario se da en concordancia los artículos 25 y 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La nueva medida se desprende de lo establecido por la Organización Mundial del Comercio (OMC), con lo cual serán sustituidos los aranceles específicos de 360 dólares por tonelada, y el precio nacional del azúcar cruda nacional se elevará a cerca de mil 50 dólares, mientras que con el arancel anterior el costo de importación era de 770 dólares, frente a 901 dólares del nacional.

En cuanto al caso del azúcar refinada, el precio de las importaciones era de 872 dólares, contra mil 252 dólares del nacional, pero con la actualización será de mil 310 dólares, en tanto que para los productos de azúcar líquida refinada y azúcar invertido los aranceles de importación será de 210.44 por ciento por kilogramo.

De acuerdo con datos oficiales, la cadena productiva de la caña de azúcar genera indirectamente más de 2.2 millones de empleos y contribuye al desarrollo regional. Sólo en el ciclo azucarero 2024-2025 (octubre-septiembre), el consumo de México se estimó en 3.9 millones de toneladas, mientras que la producción alcanzó 4.7 millones de toneladas.

Lo publicado en el DOF se ajusta a los criterios de tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, que señala como necesario "modificar los aranceles específicos aplicables de 0.36, 0.338 y 0.39586 dólares por kilogramo (dólares estadunidenses por kilogramo) a 156 por ciento y 210.44 por ciento ad-valorem (valor declarado del bien en aduana que incluye costo, seguro y flete), según corresponda a las fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley mencionada, de conformidad con los derechos y obligaciones de México ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)".