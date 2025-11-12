Los secretos que carga el viento, una obra de duelo, desconexión y esperanza

Los creadores de Los secretos que carga el viento están comprometidos con un teatro que cuestiona la desconexión emocional de la sociedad contemporánea.

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- La obra Los secretos que carga el viento se presentará en el Centro Cultural El Hormiguero a partir del 26 de noviembre para invitar al público a mirar de frente los silencios, las pérdidas y los lazos invisibles que nos sostienen ante la soledad.

¿De qué trata?

La historia nos presenta a Julio y Lucía, una pareja atrapada en un ciclo de desconexión. Tras meses de terapia, nada parece funcionar. Sus amigos, Rafa y Les, preocupados por la situación, presentan a Julio a Alba, una mujer que transforma su manera de ver el mundo. Mientras tanto, Lucía se aferra con todas sus fuerzas a lo que alguna vez fue. En ese triángulo de duelo, amor y memoria, la obra explora la imposibilidad de soltar, el vacío cotidiano y el miedo a seguir viviendo después de una pérdida.

La desconexión emocional

Bajo la dirección de Elizabeth Pedroza, egresada del Centro Universitario de Teatro (CUT/UNAM) y beneficiaria del programa Creadores Escénicos del SACPC, la obra se desarrolla en un departamento donde la luz y el sonido son los verdaderos narradores del alma.

La dirección apuesta por una estética minimalista y emocional: luces frías y tenues para los estados anímicos más oscuros, transiciones sutiles para retratar la rutina y una atmósfera cálida y esperanzadora en torno a Alba, “la luz del amanecer”.

El diseño sonoro acompaña los saltos entre pasado y presente, vida y muerte, realidad y recuerdo. La ventana —símbolo central del montaje— se convierte en el umbral entre el interior y el exterior, entre la vida que se fue y la que intenta renacer.

La puesta cuenta con las actuaciones de Zury Campos, Arantxa Mares, Ra Moren, Santiago Dávila y la propia Regina Yaeggy, quienes dan vida a personajes vulnerables, frágiles y profundamente humanos. Todos ellos forman parte de una generación de creadores egresados de CasAzul, comprometidos con un teatro que cuestiona la desconexión emocional de la sociedad contemporánea.

Salud mental

El proyecto marca además el primer montaje original de Espectro Escénico, colectivo que busca generar conversación en torno a la salud mental, el acompañamiento y la resiliencia emocional.

"Nos interesa reflejar cómo tener un círculo de apoyo es necesario, y cómo el encuentro con el otro puede funcionar como salvavidas ante el vacío", señaló Regina Yaeggy, dramaturga y productora.

Los secretos que carga el viento se presentará los días miércoles a las 20:00 horas, a partir del 26 de noviembre en el Centro Cultural El Hormiguero. Los boletos se encuentran a la venta a través de Boletopolis.