Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

"Reducida al absurdo, la libertad de los libertarios justifica evadir impuestos frente al Leviatán opresor. Al catalogar su riqueza como trabajo esmerado, y no como rentas o abiertamente fraudes, los Salinas Pliego enmarcan sus fechorías como una batalla épica".

Mario Campa

12/11/2025 - 12:05 am

 

El concepto de "libertad" es el significante más disputado de la política moderna. Prueba de ello es que el eslogan “Viva la libertad, carajo” hizo Presidente a un improvisado. En nombre de la libertad, Washington comete crímenes atroces en el exterior. Bajo la bandera de la libertad, los barones ladrones del siglo XXI evaden impuestos. Con el estandarte de la libertad, las legítimas causas de la "Generación Z" global son importadas a México por intereses partidistas. La libertad conlleva tal vigor movilizador que su definición y apropiación constituyen el corazón de la lucha ideológica. La hegemonía, entendida en términos teóricos como la capacidad de articular un discurso particular como el sentido común universal, se gana o se pierde en este terreno de disputa semántico. La batalla cultural, que no permite tregua alguna, obliga hasta al personaje Luffy a librar combates ajenos.

Las izquierdas han perdido, durante décadas, la batalla por el significante “libertad”. Han permitido que las derechas pedestres de Caminos de la Libertad o La Libertad Avanza prostituyan el sentido común —un constructo social— reduciendo el concepto a la no-interferencia del Estado. Para las diestras más radicales, cuando los Trump mandan, el gobierno nutre la libertad; cuando gobiernan las izquierdas, cualquier acción estatal es reducida al más burdo acto autoritario. Al regalar el significante “libertad”, las izquierdas juegan en cancha ajena. Si en ese marco pretenden oscuros intereses articular a la reacción para disputar el futuro de México, el progresismo debe alistarse para apretar el cuchillo ideológico en la boca.

La base filosófica de las dos concepciones de libertad fue formulada por el pensador Isaiah Berlin en su ensayo "Dos conceptos de libertad". El filósofo liberal definió la "libertad negativa" como un espacio exento de coacción e interferencia donde un individuo puede actuar sin ser obstaculizado por otros. Berlin distinguió entre la “coerción” —una falta de libertad— y la “incapacidad” —que, según él, no es una falta de libertad—. Su famoso ejemplo es clarificador: "Si no puedo entender las páginas más oscuras de Hegel, sería una excentricidad decir que estoy oprimido o coaccionado". En otras palabras, la incapacidad de entender a Hegel no es una falta de libertad.

Neoliberales como Friedman y Hayek tomaron esta distinción y la trasplantaron a la esfera económica. Para ellos, la pobreza o la falta de acceso a la salud no son formas de coacción, sino formas de incapacidad equiparables a no poder entender a Hegel. Un individuo sin techo, enfermo y analfabeto, pero que vive en un Estado con un libre mercado, es, según esta definición, completamente libre en el sentido negativo. Esta "falla de Hegel" es la justificación que permite a las derechas defender la libertad absoluta en un contexto de desigualdad extrema.

En efecto, “libertarios” como Milei llevan la libertad negativa a su conclusión más extrema. En Anarquía, Estado y Utopía, Robert Nozick formuló el principio de “auto-posesión”, según el cual cada individuo es dueño absoluto de sí mismo, de su cuerpo y de los frutos del trabajo. El corolario más infame de Nozick, aunque retóricamente atractivo, es que el impuesto al trabajo es análogo al trabajo forzado. Cuando el Estado reclama una propiedad parcial sobre el individuo, lo convierte en un esclavo parcial. Reducida al absurdo, la libertad de los libertarios justifica evadir impuestos frente al Leviatán opresor. Al catalogar su riqueza como trabajo esmerado, y no como rentas o abiertamente fraudes, los Salinas Pliego enmarcan sus fechorías como una batalla épica.

Magnates sin escrúpulos tergiversan la libertad negativa todo el tiempo. Por ejemplo, defienden la libertad de las corporaciones para usar su propiedad como deseen, lo que incluye la explotación de recursos y la contaminación. Es la "libertad de los lobos" para devorar a las ovejas, como Berlin mismo citó. Pero la salida del laberinto está en su segunda concepción. En el anverso de la moneda, el filósofo definió la libertad “positiva” como la respuesta a la pregunta "¿Quién manda?" y como el "deseo por parte del individuo de ser su propio amo”. Es decir, no en función de una ausencia de coerción sino de su capacidad creadora. Para el escéptico Berlin, la libertad positiva, en su forma más extrema, engendra totalitarismos. Ciertamente, un tirano puede afirmar que representa una voluntad superior y forzar a los ciudadanos a ser libres. Pero los grises importan. Aun con riesgos, la libertad positiva es la vía para disputar el sentido común a las derechas.

Las izquierdas democráticas han buscado resignificar la “libertad” a partir de la pluralidad. La socialdemocracia europea, hoy venida a menos, intentó reconciliar la libertad con la igualdad. Su alternativa defiende la intervención estatal para promover equidad económica e igualdad social, sin abolir el mercado. El papel del Estado es garantizar la igualdad de oportunidades a través de servicios públicos robustos. En la práctica, construir esas instituciones casi siempre exige domar los espíritus económicos más voraces. Para el economista Joseph Stiglitz, la "coerción moderada" puede, de hecho, aumentar la libertad de todos. Su ejemplo de los semáforos sirve como el antídoto retórico para el "trabajo forzado" de Nozick. Un libertario podría argumentar que un semáforo rojo es una coerción intolerable, una infracción de la libertad. Sin embargo, como señala Stiglitz, en un cruce concurrido, la libertad negativa de todos resulta en un atasco. La coerción moderada del semáforo, al regular la no-interferencia, es la condición necesaria para maximizar la libertad agregada.

Esta analogía da pistas para re-enmarcar el debate. Para enfrentar a los Salinas Pliego, las izquierdas pueden promover políticas y encuadres discursivos donde el Estado no quede como ladrón que impone "trabajo forzado" (a la Nozick), sino como facilitador de la libertad genuina (a la Stiglitz). Según el economista Amartya Sen, el Estado no debe imponer un funcionamiento específico, sino expandir las capacidades individuales para que las libertades individuales florezcan. A manera de ejemplo, los gobiernos progresistas no deben forzar a nadie a ser saludable, sino garantizar el acceso universal a la salud, la nutrición y la educación para elegir una vida saludable, si así se valora.

Un caso de éxito en México es la pensión universal a los adultos mayores. Su función primaria no es la caridad, sino la emancipación. Otorga a cada individuo margen para rechazar trabajos y aumentar su poder de negociación. Libera al trabajador de la dominación del empleador en sus últimos años de vida, cuando las capacidades menguan. Es un camino posible de muchos por construir.

En tiempos donde la "Generación Z" se activa contra las injusticias globales, la libertad será núcleo de disputa. El uso de símbolos como el personaje Luffy para luchar por la libertad negativa es conveniente al lobo que saliva por ovejas. No obstante, muchos jóvenes reclaman la legítima provisión de herramientas para enfrentar un mundo desafiante. Si la izquierda logra superar el ejemplo mínimo del semáforo de Stiglitz para ofrecer con mayor ambición que la socialdemocracia horizontes creadores de capacidades individuales a la Sen, desarrollaría anticuerpos contra la amenaza de que la ultraderecha arrebate el sentido común y, en nombre de la libertad, aplaste los derechos de quienes rehúsan ser esclavizados a la pobreza. Como la "Generación Z" demostró en Nueva York votando cuatro a uno a Mamdani, la libertad positiva seduce cuando golpea los tambores de lucha contra los poderosos y los libres para delinquir. La batalla cultural no permite treguas, pero da momentos para cavar trincheras.

Mario Campa

Mario Campa

Mario A. Campa Molina es economista político e industrial, graduado del MPA de la Universidad de Columbia (2013-2015). Colabora como columnista y panelista en diversos medios y es editor contribuyente en español de la revista de ideas Phenomenal World, del Jain Family Institute (NY). Tiene experiencia laboral en el sector financiero, energético, público y académico.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Manipulando la revocación

"Claudia Sheinbaum desea organizar la revocación el mismo día de las elecciones intermedias, utilizando su popularidad para...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada integral en la búsqueda de personas

"La desaparición de un familiar es uno de los momentos más complejos y dolorosos, porque detiene la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Caso Arámbulo: El dilema de la corrupción judicial en Paraguay

"La polémica fuga de Antonella Arámbulo, envuelta en sospechas de favores políticos, pone la lupa sobre el...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

4T criminaliza lucha de trabajadores de PEMEX

"El Estado mexicano se podía dar el lujo de maltratar a sus propios trabajadores en tiempos de...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

+ Sección

Galileo

Personas caminando por una calle, en Bruselas, Bélgica

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según estudio llevado a cabo en Europa

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Investigadores de Intermountain Health descubrieron que ajustar una dosis de vitamina D en pacientes cardíacos reduce su riesgo de sufrir un segundo infarto.

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, asesino de luchadores sociales como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y otros, tuvo un homenaje de Morena.
1

Rubén Figueroa, asesino de Lucio, Genaro y otros, tuvo homenaje ¡de la “izquierda”!

Ricardo Salinas
2

Que Zurdos de mierda, que Corte espuria, etcétera. Hay nuevo VIDEO de Salinas Pliego

Tenochtitlan, visto en un mapa interactivo 3D creado por el artista Thomas Kole.
3

FOTOS ¬ Así era Tenochtitlan desde todos los rincones: construyen mapa 3D interactivo

La Sedena detiene a 6 militares por la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa
4

La Sedena detiene a 6 militares por la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa

Salinas Pliego en bancarrota
5

Salinas Pliego en bancarrota

6

VIDEO exhibe a Carlos Manzo con Moreira, Alazraki, Aguilar y otros cuadros de derecha

El pleno de la SCJN tiene previsto desechar en definitiva los siete litigios de Grupo Elektra y TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.
7

Le llegó la hora a Salinas Pliego: ministros decidirán 7 litigios por 40 mil millones

Amurallan Palacio Nacional.
8

Gobierno de la CdMx cerca Palacio Nacional previo a marcha de la "Generación Z"

Portaaviones de EU
9

El más poderoso portaaviones de EU va rumbo a Venezuela; Maduro moviliza a la defensa

Consejo Coordinador Empresarial elegirá José Medina Mora Icaza como su nuevo líder
10

El Consejo Coordinador Empresarial elegirá a José Medina Mora Icaza como nuevo líder

11

Autoridades activan alerta para localizar a Renata Zoe, de seis años, en Edomex

Equinox Gold explotó tierras en Guerrero y a cambio solamente dejó desolación.
12

La canadiense Equinox explotó el oro de Carrizalillo a cambio de daños y enfermedades

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
13

RADICALES ¬ El PRIAN repite su fórmula fallida: ahora se disfraza de "Generación Z"

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) destacó este lunes que México ya se prepara para la Copa Mundial FIFA 2026, que atraerá a 5.5 millones de turistas.
14

México espera 5.5 millones de turistas por Copa Mundial; Sheinbaum donará su boleto

Ha comenzado a circular en redes sociales la convocatoria para la llamada “Marcha Generación Z”, un movimiento que generado dudas sobre su autenticidad.
15

#PuntosYComas ¬ La revocación de Mandato sólo sería válida con 40 millones de votos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
A pesar de su oscuro historial, el Gobierno de Guerrero y el Ayuntamiento de Huitzuco, ambos de Morena, rindieron el domingo pasado un homenaje al exgobernador priista por el 117 aniversario de su natalicio.
1

ENTREVISTA ¬ No honraron a mi papá, pero sí a su asesino, acusa hija de Lucio Cabañas

Personas caminando por una calle, en Bruselas, Bélgica
2

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según estudio llevado a cabo en Europa

Ricardo Salinas
3

Que Zurdos de mierda, que Corte espuria, etcétera. Hay nuevo VIDEO de Salinas Pliego

La Sedena detiene a 6 militares por la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa
4

La Sedena detiene a 6 militares por la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa

Promocionan sombreros que usaba Carlos Manzo
5

Delegada de Michoacán critica a oposición: "si quieren sombrero, compren el original"

Consejo Coordinador Empresarial elegirá José Medina Mora Icaza como su nuevo líder
6

El Consejo Coordinador Empresarial elegirá a José Medina Mora Icaza como nuevo líder

Equinox Gold explotó tierras en Guerrero y a cambio solamente dejó desolación.
7

La canadiense Equinox explotó el oro de Carrizalillo a cambio de daños y enfermedades

8

La Línea 1 del Metro de la CdMx abrirá el 16 de noviembre: Aquí todos los detalles

Ha comenzado a circular en redes sociales la convocatoria para la llamada “Marcha Generación Z”, un movimiento que generado dudas sobre su autenticidad.
9

#PuntosYComas ¬ La revocación de Mandato sólo sería válida con 40 millones de votos

Amurallan Palacio Nacional.
10

Gobierno de la CdMx cerca Palacio Nacional previo a marcha de la "Generación Z"

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
11

RADICALES ¬ El PRIAN repite su fórmula fallida: ahora se disfraza de "Generación Z"

Campesinos anuncian paro nacional y toma de aduanas el próximo 24 de noviembre
12

Campesinos anuncian paro nacional y toma de aduanas el próximo 24 de noviembre