Petro acusa a senador de EU de "fraguar" un plan para arrestarlo por "narcotráfico"

Redacción/SinEmbargo

11/11/2025 - 2:29 am

Gustavo Petro, Presidente de Colombia

Gustavo Petro exigió una respuesta al gobierno de Estados Unidos por aparecer en una imagen hecha con IA, difundida por "la página oficial de la Casa Blanca", con uniforme penitenciario junto a Nicolás Maduro.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó el domingo al senador republicano por el estado de Ohio, Estados Unidos, Bernie Moreno, de "fraguar" un plan junto con las autoridades de dicho país para acusarlo de ser "narcotraficante" y encarcelarlo.

Los señalamientos en las redes sociales de Gustavo Petro se dieron a partir de una publicación de la revista colombiana Cambio, en donde apareció una presunta estrategia del gobierno de Donald Trump, junto con una imagen creada con Inteligencia Artificial, bajo la leyenda “la doctrina Trump”, en la cual fue expuesto con un uniforme penitenciario junto al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Además, la imagen fue acompañada de un plan de cinco pasos para desestabilizar su gobierno.

"Este plan fraguado por Bernie Moreno, a cuyos hermanos realice debates por la corrupción en el robo del Banco del Pacífico y la urbanización ilícita de la sabana de Bogotá y el lavado de activos que se presentó allí, se venga, así, haciéndome pasar como narcotraficante", reclamó en este sentido el mandatario.

El plan de cinco pasos al que hizo referencia la revista Cambio dice lo siguiente:

  1. Designar a otros cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras.
  2. Apoya a los líderes proestadounidenses del hemisferio occidental.
  3. Establecer sanciones selectivas contra Petro, su familia y sus asociados.
  4. Combatir las acciones criminales corruptas estadounidenses.
  5. Iniciar una investigación exhaustiva sobre las campañas de Petro y su financiamiento extranjero.

Dado lo anterior, el presidente de Colombia señaló el tema como un problema de seguridad nacional, ya que "en los objetivos que se intentan establecer está apresar el presidente de Colombia sin que esté comprometido en ningún delito". Además, reiteró su compromiso como exfuncionario parlamentario y como gobernante, pues explicó que parte de su trabajo ha sido "descubrir con nombres propios los lazos que juntan al poder político tradicional de Colombia, con el narcotráfico".

"El narcotráfico ha asesinado la izquierda de Colombia aliado al poder político tradicional, decenas de miles de militantes fueron asesinados ahora los mismos aliados del narco quieren reescribir la historia. El pueblo de Colombia no los dejará. Ni Colombia ni América Latina pueden estar bajo chantaje", agregó Gustavo Petro en su cuenta de X.

El Presidente colombiano dijo que expondrá esta situación ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) para después tomar medidas al respecto. Finalmente, escribió otra publicación en sus redes sociales en la que hizo referencia a un llamamiento a consultas al representante de Bogotá en Washington, Daniel García, situación que, dijo, implica que "el que hace las veces por el otro país —en alusión a John McNamara— regresa a su país mientras se reciben las informaciones pertinentes".

"Aquí se trata de saber por qué en la página oficial de la Casa Blanca, me sacan como si fuera un preso en cárcel de los Estados Unidos Eso es un irrespeto brutal al pueblo que me eligió y a la nación colombiana y su historia", sentenció el mandatario.

