Irán considera "ridículo" el "plan" para asesinar a la Embajadora de Israel en México

Europa Press

11/11/2025 - 3:02 am

Einat Kranz-Neiger, Embajadora de Israel en México

"Por qué se ha elegido a México es interesante, dado que la opinión pública en México se ha expresado en protestas contra Israel por sus crímenes en Gaza", señaló el gobierno de Irán.

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) - El gobierno de Irán ha tildado este lunes de "ridículas" las acusaciones contra Teherán sobre un supuesto plan para asesinar a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neiger, después de que funcionarios estadounidenses denunciaran un atentado frustrado y el Gobierno israelí lo confirmara.

"Consideramos que estas afirmaciones son tan ridículas que no hace falta responder a ellas", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmael Baqaei, que ha apuntado a acusaciones "similares" en los últimos meses para "dañar las relaciones" entre Irán y otros países, según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

"Por qué se ha elegido a México es interesante, dado que la opinión pública en México se ha expresado en protestas contra el régimen (de Israel) por sus crímenes en Gaza", ha sostenido, antes de reseñar que las propias autoridades mexicanas han dicho no contar información sobre este presunto plan.

Las palabras de Baqaei han llegado después de que la Embajada de Irán en México sostuviera el viernes que "la acusación sobre un supuesto intento de Irán de asesinar a la Embajadora del régimen israelí en México es un invento mediático, una gran mentira, cuyo objetivo es dañar las relaciones amistosas e históricas entre ambos países".

"La rechazamos categóricamente", apuntó en su cuenta en la red social X, donde recalcó que "no es la primera vez que intentan dañar las relaciones de Irán con otros países mediante noticias falsas".

Los ministerios de Exteriores e Interior de México indicaron tras las denuncias sobre este presunto plan que "no cuentan con reporte alguno respecto a un supuesto atentado en contra de la Embajadora", al tiempo que mostraron "su disposición de mantener una comunicación fluida con todas las representaciones diplomáticas acreditadas" en el país norteamericano.

El comunicado emitido por México llega después de que funcionarios estadounidenses consultados por el portal de noticias Axios revelaran que la Guardia Revolucionaria de Irán había planeado el asesinato de Kranz-Neiger, pero que los servicios de seguridad mexicanos lo habían frustrado este verano.

Posteriormente, el Ministerio de Exteriores de Israel había dado las gracias a las fuerzas de seguridad mexicanas "por desarticular una red terrorista dirigida por Irán que pretendía atentar contra la embajadora", mientras que un portavoz del Departamento de Estado estadounidense manifestó en declaraciones a Europa Press que "los abominables planes internacionales de Irán, dirigidos contra sus propios ciudadanos, estadounidenses y de otros países, son incompatibles con el comportamiento de un Estado civilizado".

Europa Press

Europa Press

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Manipulando la revocación

"Claudia Sheinbaum desea organizar la revocación el mismo día de las elecciones intermedias, utilizando su popularidad para...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada integral en la búsqueda de personas

"La desaparición de un familiar es uno de los momentos más complejos y dolorosos, porque detiene la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Caso Arámbulo: El dilema de la corrupción judicial en Paraguay

"La polémica fuga de Antonella Arámbulo, envuelta en sospechas de favores políticos, pone la lupa sobre el...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

4T criminaliza lucha de trabajadores de PEMEX

"El Estado mexicano se podía dar el lujo de maltratar a sus propios trabajadores en tiempos de...
Por Jaime García Chávez
