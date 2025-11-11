Migrantes exigen a Claudia Sheinbaum reforzar protección consular en Estados Unidos

Redacción/SinEmbargo

11/11/2025 - 4:56 am

Migrantes deportados a México el 22 de enero de 2025

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Migrante iraní demanda al ICE por millones tras arresto que lo mandó al hospital

México condena asesinato de connacional a manos del ICE; SRE exige investigación

Un regreso a clases amargo en EU: Las redadas del ICE provocan trauma en los niños

Las organizaciones migrantes le solicitaron al Gobierno de Claudia Sheinbaum fortalecer la red consular en Estados Unidos y actualizar leyes y políticas públicas que respondan a las realidades actuales en dicho país.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- Más de 100 organizaciones de migrantes de Estados Unidos y México le hicieron un llamado urgente a la Presidenta Claudia Sheinbaum el lunes, por medio de una carta, para fortalecer la protección de dicha comunidad en el país que está bajo la administración del Presidente Donald Trump.

"Nos alarman los informes recientes que muestran un aumento dramático de redadas y detenciones de personas mexicanas, especialmente en ciudades como Los Ángeles y Chicago, donde las comunidades migrantes mexicanas son pilares de la fuerza laboral, la vida comunitaria y el tejido social", dice el comunicado en el que se expresó preocupación por aprehensiones ilegales, detenciones arbitrarias, deportaciones masivas y separación de familias.

Dado que cada vez más familias mexicanas viven con el temor constante de ser separadas, de perder su sustento o de ver truncado su proyecto de vida, el grupo de personas migrantes exigió "una respuesta decidida con recursos suficientes para responder a las necesidades crecientes de protección de las comunidades mexicanas", por lo que se solicitó el reforzamiento del Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a través del Programa de Asesorías Legales Externas (PALE).

En este sentido, entre los puntos que solicitó la comunidad migrante al Gobierno de Claudia Sheinbaum destacan el fortalecimiento de la red consular en Estados Unidos, pues se explicó que dichos espacios están rebasados y no
cuentan con el personal ni los recursos suficientes para ofrecer servicios de documentación, protección consular para las personas detenidas por las autoridades migratorias.

Otra demanda de los migrantes es ampliar y profundizar el programa “México te Abraza”, con el objetivo de que esta iniciativa sea mucho más que una recepción al ingresar al territorio nacional y que, de este modo, brinde información y acceso a programas y servicios sociales, especialmente para garantizar el derecho a la identidad, la educación, la salud, la vivienda y oportunidades laborales.

"Se deben asignar recursos adicionales y suficientes a las secretarías responsables de la reintegración de las personas deportadas y de la inclusión de sus familias", puntualiza el documento.

Asimismo, las organizaciones solicitaron fortalecer fortalecer la base de datos centralizada que sustenta la protección consular, a fin de que esta plataforma facilite el seguimiento de los casos de deportaciones y evite la duplicación de procesos, así como el traslado repetitivo de información entre los consulados. "Se debe desarrollar
un componente de interfaz pública que garantice una mayor eficiencia, transparencia y protección efectiva", señala la carta enviada a Claudia Sheinbaum.

Además de lo anterior, la comunidad de migrantes pidió capacitar a todos los consulados para la atención a personas migrantes con discapacidades, y promover desde el Congreso la Unión una actualización de leyes y políticas públicas que respondan a las realidades actuales de las personas migrantes y sus familias, dadas las medidas impulsadas por el gobierno de Donald Trump.

"Confiamos en que el Gobierno de México actuará con la urgencia y el compromiso que esta situación exige para garantizar la protección, la dignidad y la integridad de las personas mexicanas en el exterior, así como de todas las personas migrantes que llegan a territorio mexicano en busca de seguridad y esperanza", finaliza el documento que pidió al Gobierno de México priorizar la "seguridad humana".

Entre las organizaciones que firmaron la carta destacan: La red trasnacional de organizaciones inmigrantes Alianza Americas, Casa Michoacan, Central American Resource Center, Comunidades Indígenas en Liderazgo, Durango Unido en Chicago, Federación de Clubes Michoacán en Illinois, Florida Immigrant Coalition y Southeast Immigrant Rigths Network.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Manipulando la revocación

"Claudia Sheinbaum desea organizar la revocación el mismo día de las elecciones intermedias, utilizando su popularidad para...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada integral en la búsqueda de personas

"La desaparición de un familiar es uno de los momentos más complejos y dolorosos, porque detiene la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Caso Arámbulo: El dilema de la corrupción judicial en Paraguay

"La polémica fuga de Antonella Arámbulo, envuelta en sospechas de favores políticos, pone la lupa sobre el...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

4T criminaliza lucha de trabajadores de PEMEX

"El Estado mexicano se podía dar el lujo de maltratar a sus propios trabajadores en tiempos de...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

+ Sección

Galileo

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

James Watson, biólogo estadounidense que fue uno de los descubridores de la secuencia del ADN, falleció a los 97 años de edad.

El científico James Watson, quién reveló la estructura del ADN, fallece a los 97 años

Mapa del Cerebro humano.

Científicos desarrollan con IA el mapa "más completo y detallado" del cerebro

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Salinas Pliego en bancarrota
1

Salinas Pliego en bancarrota

El pleno de la SCJN tiene previsto desechar en definitiva los siete litigios de Grupo Elektra y TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.
2

Le llegó la hora a Salinas Pliego: ministros decidirán 7 litigios por 40 mil millones

3

De Los Valencia al CJNG: el crimen organizado lleva décadas enraizado en Michoacán

4

VIDEO exhibe a Carlos Manzo con Moreira, Alazraki, Aguilar y otros cuadros de derecha

Mary Anastasia O’Grady volvió a escribir sobre México: esta vez sobre Claudia Sheinbaum Pardo (CSP). En WSJ, ahora asegura que enfrenta una ola de homicidios.
5

Juró que Fidel creaba un virus, ligó a AMLO con Irán. Ahora critica a CSP. Sí, en WSJ

Einat Kranz-Neiger, Embajadora de Israel en México
6

Irán considera "ridículo" el "plan" para asesinar a la Embajadora de Israel en México

Manipulando la revocación
7

Manipulando la revocación

8

Autoridades de CdMx detienen en Azcapotzalco a banda dedicada al robo casa habitación

Investigan por qué el asesino de Carlos Manzo fue abatido cuando ya había sido sometido
9

Según el Gobernador, los escoltas de Manzo detuvieron al asesino y luego lo mataron

10

Era Alcalde michoacano. Ligado a los Calderón. Lo mataron. La justicia nunca llegó…

Michoacán es una de las entidades donde la extorsión se volvió una de las vías más rentables para la economía criminal.
11

Extorsión, el cáncer de Michoacán

Cañaveral de azúcar en Tlaquiltenango, Morelos
12

México impone aranceles de 156 hasta 210.44 por ciento a las importaciones de azúcar

Felipe Calderón Hinojosa advirtió que el crimen organizado en América Latina está reemplazando funciones del Estado, como la justicia y la recaudación fiscal.
13

Calderón reparte lecciones sobre cómo controlar al crimen organizado durante un foro

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías
14

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

15

Qué es “Generación Z”, una prótesis de derecha que capitaliza el asesinato de Manzo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Einat Kranz-Neiger, Embajadora de Israel en México
1

Irán considera "ridículo" el "plan" para asesinar a la Embajadora de Israel en México

Gustavo Petro, Presidente de Colombia
2

Petro acusa a senador de EU de "fraguar" un plan para arrestarlo por "narcotráfico"

3

De Los Valencia al CJNG: el crimen organizado lleva décadas enraizado en Michoacán

El Senado de EU aprobó el paquete de financiación largamente esperado que pondría fin al cierre del gobierno, acercando así al Congreso a la solución.
4

Con votos demócratas, Senado de EU aprueba acuerdo para dar fin a cierre del gobierno

Como resultado del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" fuerzas de seguridad detuvieron a 5 sujetos, aseguraron drogas, armas, explosivos y vehículos.
5

Autoridades detienen a 5 y aseguran armas y drogas como parte del "Plan Michoacán"

Pocas cosas tan fascinantes como el estudio del poder. Entender los mecanismos, los resortes, lo que tiene de personal y lo que es común a todos los poderosos.
6

#PuntosYComas ¬ Fuerza del Estado tendrá límites al enfrentar al crimen en Michoacán

Elementos del Ejército y la GN arribaron a territorio michoacano para reforzar la seguridad, como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia “.
7

Fuerzas federales arriban a Michoacán como parte del "Plan por la Paz y la Justicia"

8

Autoridades de CdMx detienen en Azcapotzalco a banda dedicada al robo casa habitación

El Gabinete de Seguridad ofreció el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" para enfrentar la violencia y la inseguridad, ya que "es una prioridad nacional".
9

VERSUS ¬ La desigualdad es grosera en Michoacán. El Gobierno puede empezar por allí

China exigirá licencias especiales a México, EU y Canadá para la exportación de precursores químicos de fentanilo
10

China endurece medidas para exportar precursores de fentanilo a México, EU y Canadá

Protección Civil de la CdMx activó la Alerta Naranja en seis alcaldías y la Alerta Amarilla en otras seis debido a las temperaturas extremadamente bajas.
11

¡Abrígate bien! PC de la CdMx activa las alertas Naranja y Amarilla por frío intenso

12

Brugada inaugura Centro de Atención Integral de Búsqueda de Personas en la capital