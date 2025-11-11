Israel desafía alto al fuego: destruye varios edificios usados por Hezbolá en Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron que los inmuebles servían como “infraestructura terrorista”, mientras Beirut y Naciones Unidas condenaron la operación.

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS).- El ejército de Israel anunció este martes la destrucción de varios edificios supuestamente empleados por el partido-milicia chií Hezbollah durante una nueva incursión en la localidad de Hula, situada en el sur de Líbano, a pesar del alto al fuego pactado a finales de noviembre de 2024, tras cerca de trece meses de combates.

“Las fuerzas de la 769ª Brigada destruyeron durante la noche varios edificios usados como infraestructura terrorista en la localidad de Hula”, indicó, antes de afirmar que los militares ya habían lanzado una operación similar en la zona un mes antes para “neutralizar armamento antiguo y explosivos almacenados en estos edificios”.

Asimismo, subrayó que “la existencia de estas infraestructuras suponía una violación del acuerdo entre Israel y Líbano”, en referencia al citado alto al fuego, antes de recalcar que “las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) seguirían actuando para eliminar cualquier amenaza al territorio del Estado de Israel”.

Israel lanzó decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto al fuego de noviembre de 2024, argumentando que actuaba contra actividades de Hezbollah y asegurando que, por ello, no violaba el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se mostraron críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

Israel bombardeó la histórica Iglesia de San Jorge en el Líbano… Esta iglesia fue construida en 1867, 80 años antes del establecimiento de Israel. El sionismo no tiene límites, le da igual asesinar musulmanes o cristianos, le da igual que sea en Sudán, Palestina o Líbano. pic.twitter.com/BLFhx7DSbh — Al Furkán (@AngelVazquez40) November 6, 2025

El alto al fuego, alcanzado tras meses de combates a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbollah debían retirar sus efectivos del sur de Líbano.

Sin embargo, el ejército israelí mantuvo cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigieron el fin de este despliegue.