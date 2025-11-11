Israel desafía alto al fuego: destruye varios edificios usados por Hezbolá en Líbano

Europa Press

11/11/2025 - 8:14 am

El ejército de Israel anunció la destrucción de varios edificios supuestamente empleados por Hezbollah durante una nueva incursión en el sur de Líbano.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

México desmiente a Israel y a Reuters: no hay reporte del “supuesto atentado”, dice

Israel lanza "una oleada de ataques" contra sur de Líbano; hay un muerto y 8 heridos

El cese al fuego entre Israel y Hezbollah inicia después de casi 14 meses de combates

Las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron que los inmuebles servían como “infraestructura terrorista”, mientras Beirut y Naciones Unidas condenaron la operación.

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS).- El ejército de Israel anunció este martes la destrucción de varios edificios supuestamente empleados por el partido-milicia chií Hezbollah durante una nueva incursión en la localidad de Hula, situada en el sur de Líbano, a pesar del alto al fuego pactado a finales de noviembre de 2024, tras cerca de trece meses de combates.

“Las fuerzas de la 769ª Brigada destruyeron durante la noche varios edificios usados como infraestructura terrorista en la localidad de Hula”, indicó, antes de afirmar que los militares ya habían lanzado una operación similar en la zona un mes antes para “neutralizar armamento antiguo y explosivos almacenados en estos edificios”.

Asimismo, subrayó que “la existencia de estas infraestructuras suponía una violación del acuerdo entre Israel y Líbano”, en referencia al citado alto al fuego, antes de recalcar que “las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) seguirían actuando para eliminar cualquier amenaza al territorio del Estado de Israel”.

Israel lanzó decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto al fuego de noviembre de 2024, argumentando que actuaba contra actividades de Hezbollah y asegurando que, por ello, no violaba el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se mostraron críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto al fuego, alcanzado tras meses de combates a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbollah debían retirar sus efectivos del sur de Líbano.

Sin embargo, el ejército israelí mantuvo cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigieron el fin de este despliegue.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Manipulando la revocación

"Claudia Sheinbaum desea organizar la revocación el mismo día de las elecciones intermedias, utilizando su popularidad para...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada integral en la búsqueda de personas

"La desaparición de un familiar es uno de los momentos más complejos y dolorosos, porque detiene la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Caso Arámbulo: El dilema de la corrupción judicial en Paraguay

"La polémica fuga de Antonella Arámbulo, envuelta en sospechas de favores políticos, pone la lupa sobre el...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

4T criminaliza lucha de trabajadores de PEMEX

"El Estado mexicano se podía dar el lujo de maltratar a sus propios trabajadores en tiempos de...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

+ Sección

Galileo

Líquidos con Vitamina D. Foto: María José Martínez, Cuartoscuro

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

James Watson, biólogo estadounidense que fue uno de los descubridores de la secuencia del ADN, falleció a los 97 años de edad.

El científico James Watson, quién reveló la estructura del ADN, fallece a los 97 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Salinas Pliego en bancarrota
1

Salinas Pliego en bancarrota

El pleno de la SCJN tiene previsto desechar en definitiva los siete litigios de Grupo Elektra y TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.
2

Le llegó la hora a Salinas Pliego: ministros decidirán 7 litigios por 40 mil millones

3

De Los Valencia al CJNG: el crimen organizado lleva décadas enraizado en Michoacán

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?
4

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

5

VIDEO exhibe a Carlos Manzo con Moreira, Alazraki, Aguilar y otros cuadros de derecha

Mary Anastasia O’Grady volvió a escribir sobre México: esta vez sobre Claudia Sheinbaum Pardo (CSP). En WSJ, ahora asegura que enfrenta una ola de homicidios.
6

Juró que Fidel creaba un virus, ligó a AMLO con Irán. Ahora critica a CSP. Sí, en WSJ

7

Autoridades de CdMx detienen en Azcapotzalco a banda dedicada al robo casa habitación

8

Qué es “Generación Z”, una prótesis de derecha que capitaliza el asesinato de Manzo

Investigan por qué el asesino de Carlos Manzo fue abatido cuando ya había sido sometido
9

Según el Gobernador, los escoltas de Manzo detuvieron al asesino y luego lo mataron

10

La DEA presumió “200 detenidos del Cártel de Sinaloa”. Eran adictos, gente pobre…

Felipe Calderón Hinojosa advirtió que el crimen organizado en América Latina está reemplazando funciones del Estado, como la justicia y la recaudación fiscal.
11

Calderón reparte lecciones sobre cómo controlar al crimen organizado durante un foro

Gustavo Petro, Presidente de Colombia
12

Petro acusa a senador de EU de "fraguar" un plan para arrestarlo por "narcotráfico"

Einat Kranz-Neiger, Embajadora de Israel en México
13

Irán considera "ridículo" el "plan" para asesinar a la Embajadora de Israel en México

El Gabinete de Seguridad ofreció el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" para enfrentar la violencia y la inseguridad, ya que "es una prioridad nacional".
14

VERSUS ¬ La desigualdad es grosera en Michoacán. El Gobierno puede empezar por allí

15

Era Alcalde michoacano. Ligado a los Calderón. Lo mataron. La justicia nunca llegó…

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Einat Kranz-Neiger, Embajadora de Israel en México
1

Irán considera "ridículo" el "plan" para asesinar a la Embajadora de Israel en México

Gustavo Petro, Presidente de Colombia
2

Petro acusa a senador de EU de "fraguar" un plan para arrestarlo por "narcotráfico"

3

De Los Valencia al CJNG: el crimen organizado lleva décadas enraizado en Michoacán

El Senado de EU aprobó el paquete de financiación largamente esperado que pondría fin al cierre del gobierno, acercando así al Congreso a la solución.
4

Con votos demócratas, Senado de EU aprueba acuerdo para dar fin a cierre del gobierno

Como resultado del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" fuerzas de seguridad detuvieron a 5 sujetos, aseguraron drogas, armas, explosivos y vehículos.
5

Autoridades detienen a 5 y aseguran armas y drogas como parte del "Plan Michoacán"

Pocas cosas tan fascinantes como el estudio del poder. Entender los mecanismos, los resortes, lo que tiene de personal y lo que es común a todos los poderosos.
6

#PuntosYComas ¬ Fuerza del Estado tendrá límites al enfrentar al crimen en Michoacán

Elementos del Ejército y la GN arribaron a territorio michoacano para reforzar la seguridad, como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia “.
7

Fuerzas federales arriban a Michoacán como parte del "Plan por la Paz y la Justicia"

8

Autoridades de CdMx detienen en Azcapotzalco a banda dedicada al robo casa habitación

El Gabinete de Seguridad ofreció el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" para enfrentar la violencia y la inseguridad, ya que "es una prioridad nacional".
9

VERSUS ¬ La desigualdad es grosera en Michoacán. El Gobierno puede empezar por allí

China exigirá licencias especiales a México, EU y Canadá para la exportación de precursores químicos de fentanilo
10

China endurece medidas para exportar precursores de fentanilo a México, EU y Canadá

Protección Civil de la CdMx activó la Alerta Naranja en seis alcaldías y la Alerta Amarilla en otras seis debido a las temperaturas extremadamente bajas.
11

¡Abrígate bien! PC de la CdMx activa las alertas Naranja y Amarilla por frío intenso

12

Brugada inaugura Centro de Atención Integral de Búsqueda de Personas en la capital