SSC-CdMx anuncia operativo especial: desplegará 16 mil policías por El Buen Fin 2025

Redacción/SinEmbargo

11/11/2025 - 12:14 pm

La SSC-CdMx implementará un operativo especial durante El Buen Fin 2025, con el objetivo de proteger a las y los compradores, así como de prevenir delitos.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El Sorteo Buen Fin ofrece 400 millones de pesos en premios; así puedes participar

El Buen Fin 2025 amplía su duración a cinco días y prevé ventas por 200 mil mdp

El Buen Fin 2025: La SSPC da recomendaciones para evitar fraudes al comprar en línea

La SSC-CdMx desplegará 16 mil policías como parte del operativo especial por El Buen Fin 2025.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) implementará un operativo especial durante El Buen Fin 2025, con el objetivo de proteger a las compradoras y los compradores que acudan a centros comerciales, así como de prevenir delitos.

En un comunicado, la dependencia detalló que dicha estrategia se llevará a cabo desde las 6:00 horas del jueves 13 hasta el lunes 17 de noviembre y que contará con el apoyo de 11 mil 500 policías, dos mil 600 efectivos de la Policía Auxiliar (PA), mil 900 uniformados de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), 780 unidades oficiales, 40 motocicletas, cinco grúas y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.

Como parte del operativo especial por El Buen Fin 2025, policías de la CdMx reforzarán la vigilancia en centros comerciales, plazas, áreas recreativas, bancos, cajeros automáticos, centrales de autobuses y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

También se incrementará la vigilancia en los Centros de Transferencia Modal (CETRAM), en el Sistema de Transporte Colectivo (Metro), en el Sistema de Transportes Eléctricos (Trolebús) y en el Metrobús. Además, se hará lo propio en los corredores turísticos y gastronómicos ubicados en el Centro Histórico y en las 16 alcaldías de la capital.

¿Cómo puedes hacer compras seguras en El Buen Fin 2025? Policía de la CdMx da tips

  • Antes de comprar un producto, revisar que se encuentra en buen estado.
  • Consultar las políticas de cambios, garantías, devoluciones o cancelaciones.
  • Conservar todos los tickets o comprobantes de compra.
  • Al realizar pagos en efectivo, verificar los elementos de seguridad en los billetes para confirmar que no son falsos.
  • En el caso de pagos con tarjeta, antes de autorizar el cobro es importante verificar que el monto sea el correcto.
  • Verificar que la mercancía entregada corresponda con lo que indica el ticket.
  • Al recorrer tiendas o centros comerciales, mantener objetos personales y pertenencias siempre a la vista.
  • A través de la aplicación "Mi Policía" de la SSC-CdMx, los cuentahabientes pueden solicitar acompañamiento de un uniformado para acudir a retirar dinero o solicitar apoyo inmediato de las autoridades.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Manipulando la revocación

"Claudia Sheinbaum desea organizar la revocación el mismo día de las elecciones intermedias, utilizando su popularidad para...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada integral en la búsqueda de personas

"La desaparición de un familiar es uno de los momentos más complejos y dolorosos, porque detiene la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Caso Arámbulo: El dilema de la corrupción judicial en Paraguay

"La polémica fuga de Antonella Arámbulo, envuelta en sospechas de favores políticos, pone la lupa sobre el...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

4T criminaliza lucha de trabajadores de PEMEX

"El Estado mexicano se podía dar el lujo de maltratar a sus propios trabajadores en tiempos de...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

+ Sección

Galileo

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Líquidos con Vitamina D. Foto: María José Martínez, Cuartoscuro

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El pleno de la SCJN tiene previsto desechar en definitiva los siete litigios de Grupo Elektra y TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.
1

Le llegó la hora a Salinas Pliego: ministros decidirán 7 litigios por 40 mil millones

2

VIDEO exhibe a Carlos Manzo con Moreira, Alazraki, Aguilar y otros cuadros de derecha

Mary Anastasia O’Grady volvió a escribir sobre México: esta vez sobre Claudia Sheinbaum Pardo (CSP). En WSJ, ahora asegura que enfrenta una ola de homicidios.
3

Juró que Fidel creaba un virus, ligó a AMLO con Irán. Ahora critica a CSP. Sí, en WSJ

Salinas Pliego en bancarrota
4

Salinas Pliego en bancarrota

Sheinbaum sobre Salinas Pliego.
5

La “mañanera” explicará qué significa ser de ultraderecha, como Salinas Pliego

La Presidenta Sheinbaum respondió los dichos de Calderón y criticó que lanzara una "guerra" en su propio país cuando fue Presidente.
6

La Presidenta le responde a Calderón: “¿Quién declara una guerra en su propio país?”

Investigan por qué el asesino de Carlos Manzo fue abatido cuando ya había sido sometido
7

Según el Gobernador, los escoltas de Manzo detuvieron al asesino y luego lo mataron

8

De Los Valencia al CJNG: el crimen organizado lleva décadas enraizado en Michoacán

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?
9

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

La Presidenta Sheinbaum presumió el descenso en el número de homicidios en el primer año de su Gobierno.
10

El promedio diario de homicidio doloso cayó 37% en los primeros 13 meses, destaca CSP

La Caravana Navideña de la DiabetiCola.
11

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

Felipe Calderón Hinojosa advirtió que el crimen organizado en América Latina está reemplazando funciones del Estado, como la justicia y la recaudación fiscal, y cuestionó a Sheinbaum sin nombrarla.
12

Calderón reparte lecciones sobre cómo controlar al crimen organizado durante un foro

La SSC-CdMx implementará un operativo especial durante El Buen Fin 2025, con el objetivo de proteger a las y los compradores, así como de prevenir delitos.
13

SSC-CdMx anuncia operativo especial: desplegará 16 mil policías por El Buen Fin 2025

Michoacán es una de las entidades donde la extorsión se volvió una de las vías más rentables para la economía criminal.
14

Extorsión, el cáncer de Michoacán

La masa de aire ártico asociada al frente frío número 13 mantendrá este martes un ambiente de frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro de México.
15

No te quites el abrigo que el ambiente frío continuará en la mayor parte de México

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Al menos 12 centros penitenciarios del país concentran el 56% del total de líneas telefónicas reportadas por extorsión, reveló el titular de la SSPC.
1

El 56% de las líneas telefónicas reportadas por extorsión están en 12 penales: SSPC

La SSC-CdMx implementará un operativo especial durante El Buen Fin 2025, con el objetivo de proteger a las y los compradores, así como de prevenir delitos.
2

SSC-CdMx anuncia operativo especial: desplegará 16 mil policías por El Buen Fin 2025

Sheinbaum sobre Salinas Pliego.
3

La “mañanera” explicará qué significa ser de ultraderecha, como Salinas Pliego

La Presidenta Sheinbaum presumió el descenso en el número de homicidios en el primer año de su Gobierno.
4

El promedio diario de homicidio doloso cayó 37% en los primeros 13 meses, destaca CSP

La masa de aire ártico asociada al frente frío número 13 mantendrá este martes un ambiente de frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro de México.
5

No te quites el abrigo que el ambiente frío continuará en la mayor parte de México

La Presidenta Sheinbaum expresó su respaldo a la iniciativa que propone adelantar la consulta de revocación de mandato para las elecciones del 2027.
6

La propuesta para adelantar la revocación de mandato a 2027 “es buena”, dice Claudia

La Presidenta Sheinbaum respondió los dichos de Calderón y criticó que lanzara una "guerra" en su propio país cuando fue Presidente.
7

La Presidenta le responde a Calderón: “¿Quién declara una guerra en su propio país?”

Einat Kranz-Neiger, Embajadora de Israel en México
8

Irán considera "ridículo" el "plan" para asesinar a la Embajadora de Israel en México

Gustavo Petro, Presidente de Colombia
9

Petro acusa a senador de EU de "fraguar" un plan para arrestarlo por "narcotráfico"

10

De Los Valencia al CJNG: el crimen organizado lleva décadas enraizado en Michoacán

El Senado de EU aprobó el paquete de financiación largamente esperado que pondría fin al cierre del gobierno, acercando así al Congreso a la solución.
11

Con votos demócratas, Senado de EU aprueba acuerdo para dar fin a cierre del gobierno

Como resultado del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" fuerzas de seguridad detuvieron a 5 sujetos, aseguraron drogas, armas, explosivos y vehículos.
12

Autoridades detienen a 5 y aseguran armas y drogas como parte del "Plan Michoacán"