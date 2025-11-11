SSC-CdMx anuncia operativo especial: desplegará 16 mil policías por El Buen Fin 2025

La SSC-CdMx desplegará 16 mil policías como parte del operativo especial por El Buen Fin 2025.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) implementará un operativo especial durante El Buen Fin 2025, con el objetivo de proteger a las compradoras y los compradores que acudan a centros comerciales, así como de prevenir delitos.

En un comunicado, la dependencia detalló que dicha estrategia se llevará a cabo desde las 6:00 horas del jueves 13 hasta el lunes 17 de noviembre y que contará con el apoyo de 11 mil 500 policías, dos mil 600 efectivos de la Policía Auxiliar (PA), mil 900 uniformados de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), 780 unidades oficiales, 40 motocicletas, cinco grúas y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.

Como parte del operativo especial por El Buen Fin 2025, policías de la CdMx reforzarán la vigilancia en centros comerciales, plazas, áreas recreativas, bancos, cajeros automáticos, centrales de autobuses y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

También se incrementará la vigilancia en los Centros de Transferencia Modal (CETRAM), en el Sistema de Transporte Colectivo (Metro), en el Sistema de Transportes Eléctricos (Trolebús) y en el Metrobús. Además, se hará lo propio en los corredores turísticos y gastronómicos ubicados en el Centro Histórico y en las 16 alcaldías de la capital.

