La Presidenta le responde a Calderón: “¿Quién declara una guerra en su propio país?”

Sheinbaum respondió a Calderón luego de que el expresidente dijera que, al finalizar su sexenio, se abandonó su "política ofensiva" y se permitió que los grupos criminales “volvieran a crecer”; lo acusó de lanzar una "guerra" en su propio país.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió este martes a su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa, quien lanzara durante su gobierno (2006-2012) la llamada "Guerra contra el narcotráfico" y que esta misma semana aseguró que el crimen organizado en América Latina se está apoderando del Estado, y que está reemplazando funciones de los gobiernos federales como el uso de la fuerza pública, la creación de leyes y el pago de impuestos, incluido México.

"El periodo de Felipe Calderón se caracterizó, entre otras muchas cosas, en lo que él llamó la guerra contra el narco, en dos características. Una: primero sacó al Ejército a combatir al narco sin un marco jurídico y eso generó muchos problemas, pero él defendía, porque solamente hay que escuchar sus… porque finalmente es quien define la política", aseguró Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

"Y no lo digo por el Ejército, eh, porque es lo mejor que tiene México: la Marina y el Ejército. Lo vimos en las lluvias. Lo veo todos los días. Yo estoy agradecidísima por el trabajo del Ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional, y realmente el pueblo de México quiere a estas instituciones, sino más bien la concepción de quien fue Presidente, por cierto, que llegó con un fraude electoral", añadió desde Palacio Nacional.

La Presidenta explicó que "no es un asunto del Ejército, sino de quien entonces jugaba el papel de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas". "Él, por Calderón, "decidió una estrategia, al llamarle ‘guerra’, de confrontación", señaló Sheinbaum.

"La guerra es confrontación, con armas, y él mismo hablaba de que no importaba que hubiera víctimas colaterales. ¿Qué quiere decir víctimas colaterales? Civiles, personas, niños, niñas, jóvenes que en un enfrentamiento podían ser alcanzados por una bala y no importaba, de acuerdo con el entonces Presidente, porque era parte de la guerra. ¿Quién declara una guerra en su propio país?", cuestionó la mandataria.

Sin embargo, Sheinbaum rechazó que eso no quiere decir que su Gobierno no actúe contra los grupos delictivos, como señaló Calderón esta semana. "Pero él decidió ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué quiere decir? Que se ejecutaba a un presunto delincuente por el solo hecho de ser un presunto delincuente, sin un juicio, y hay muchos ejemplos durante aquella época", subrayó.

Además, la titular del Ejecutivo federal reiteró una de las principales críticas contra Calderón: que su Secretario de Seguridad y mano derecha en su sexenio, Genaro García Luna, esté hoy preso en Estados Unidos, cumpliendo una condena de más de 38 años por narcotráfico. El expresidente se ha lavado las manos asegurando que él nunca supo de las conexiones del entonces llamado "Súper policía" con los cárteles de la droga.

"¿Cómo defender aquella actuación? Pero además no dio resultados. Guerra. ¿Quién quiere guerra en un país? Muy distinto a actuar dentro del marco de la Ley, darle un marco jurídico al Ejército para que pueda actuar, crear la Guardia Nacional, a la marina también y detener a presuntos delincuentes para que tengan un juicio" contrapuso Sheinbaum.

"Eso", añadió, "se llama Estado de Derecho, es decir, detener a un presunto delincuente para que tenga un juicio. No se trata de que haya impunidad, se trata de detenciones de generadores de violencia, que tengan un juicio, claro, con jueces que no liberen por dinero o corrupción".

Sin embargo, acusó Sheinbaum, lo que hizo Calderón fue declarar la guerra "y pone al frente de la guerra a una persona, que está demostrado, que operaba para uno de los cárteles y que se corrompió en el proceso y que hoy está preso en los Estados Unidos". Pero además, remarcó, aumentaron los homicidios dolosos en 148 por ciento, "muchos de ellos lo que él llamó víctimas colaterales".

Sheinbaum también se refirió al sexenio del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), que le siguió al de Calderón. "Peña hizo lo mismo. No cambió prácticamente nada en su estrategia. Claro, llevó a la Policía Federal a la Secretaría de Gobernación, pero en realidad no cambió la estrategia. ¿Y qué ocurrió? Cuarenta y dos por ciento de homicidios", recordó la Presidenta.

"Pero además en ese periodo, justamente en ese periodo, se abandonó a los jóvenes. Es justamente en ese periodo cuando el entonces Rector de la UNAM le llamó ‘ninis’ a los jóvenes, ‘ni estudias ni trabajas’, como si fuera responsabilidad de los jóvenes. Abandono de los jóvenes, no hay escuelas, no hay educación, no hay empleo, mayor pobreza, mayor desigualdad, guerra y permiso para matar. No, bueno. Y, además, al frente, a un delincuente. Eso es lo que ocurrió durante 12 años en nuestro país y asócienle la corrupción de los gobiernos", concluyó Sheinbaum.