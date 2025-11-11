La Presidenta le responde a Calderón: “¿Quién declara una guerra en su propio país?”

Redacción/SinEmbargo

11/11/2025 - 9:11 am

La Presidenta Sheinbaum respondió los dichos de Calderón y criticó que lanzara una "guerra" en su propio país cuando fue Presidente.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Sheinbaum lanza Plan Michoacán “para construir paz”. Refiere a Calderón: “Guerra no”

Calderón reparte lecciones sobre cómo controlar al crimen organizado durante un foro

La Familia Michoacana se asomó con Fox. Luego el palazo de Calderón... y ardió todo

Sheinbaum respondió a Calderón luego de que el expresidente dijera que, al finalizar su sexenio, se abandonó su "política ofensiva" y se permitió que los grupos criminales “volvieran a crecer”; lo acusó de lanzar una "guerra" en su propio país.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió este martes a su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa, quien lanzara durante su gobierno (2006-2012) la llamada "Guerra contra el narcotráfico" y que esta misma semana aseguró que el crimen organizado en América Latina se está apoderando del Estado, y que está reemplazando funciones de los gobiernos federales como el uso de la fuerza pública, la creación de leyes y el pago de impuestos, incluido México.

"El periodo de Felipe Calderón se caracterizó, entre otras muchas cosas, en lo que él llamó la guerra contra el narco, en dos características. Una: primero sacó al Ejército a combatir al narco sin un marco jurídico y eso generó muchos problemas, pero él defendía, porque solamente hay que escuchar sus… porque finalmente es quien define la política", aseguró Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

"Y no lo digo por el Ejército, eh, porque es lo mejor que tiene México: la Marina y el Ejército. Lo vimos en las lluvias. Lo veo todos los días. Yo estoy agradecidísima por el trabajo del Ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional, y realmente el pueblo de México quiere a estas instituciones, sino más bien la concepción de quien fue Presidente, por cierto, que llegó con un fraude electoral", añadió desde Palacio Nacional.

La Presidenta explicó que "no es un asunto del Ejército, sino de quien entonces jugaba el papel de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas". "Él, por Calderón, "decidió una estrategia, al llamarle ‘guerra’, de confrontación", señaló Sheinbaum.

"La guerra es confrontación, con armas, y él mismo hablaba de que no importaba que hubiera víctimas colaterales. ¿Qué quiere decir víctimas colaterales? Civiles, personas, niños, niñas, jóvenes que en un enfrentamiento podían ser alcanzados por una bala y no importaba, de acuerdo con el entonces Presidente, porque era parte de la guerra. ¿Quién declara una guerra en su propio país?", cuestionó la mandataria.

Sin embargo, Sheinbaum rechazó que eso no quiere decir que su Gobierno no actúe contra los grupos delictivos, como señaló Calderón esta semana. "Pero él decidió ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué quiere decir? Que se ejecutaba a un presunto delincuente por el solo hecho de ser un presunto delincuente, sin un juicio, y hay muchos ejemplos durante aquella época", subrayó.

Además, la titular del Ejecutivo federal reiteró una de las principales críticas contra Calderón: que su Secretario de Seguridad y mano derecha en su sexenio, Genaro García Luna, esté hoy preso en Estados Unidos, cumpliendo una condena de más de 38 años por narcotráfico. El expresidente se ha lavado las manos asegurando que él nunca supo de las conexiones del entonces llamado "Súper policía" con los cárteles de la droga.

Felipe Calderón Hinojosa advirtió que el crimen organizado en América Latina está reemplazando funciones del Estado, como la justicia y la recaudación fiscal, y cuestionó a Sheinbaum sin nombrarla.
Calderón advirtió que el crimen organizado en América Latina está reemplazando funciones del Estado. Foto: Facebook Felipe Calderón Hinojosa

"¿Cómo defender aquella actuación? Pero además no dio resultados. Guerra. ¿Quién quiere guerra en un país? Muy distinto a actuar dentro del marco de la Ley, darle un marco jurídico al Ejército para que pueda actuar, crear la Guardia Nacional, a la marina también y detener a presuntos delincuentes para que tengan un juicio" contrapuso Sheinbaum.

"Eso", añadió, "se llama Estado de Derecho, es decir, detener a un presunto delincuente para que tenga un juicio. No se trata de que haya impunidad, se trata de detenciones de generadores de violencia, que tengan un juicio, claro, con jueces que no liberen por dinero o corrupción".

Sin embargo, acusó Sheinbaum, lo que hizo Calderón fue declarar la guerra "y pone al frente de la guerra a una persona, que está demostrado, que operaba para uno de los cárteles y que se corrompió en el proceso y que hoy está preso en los Estados Unidos". Pero además, remarcó, aumentaron los homicidios dolosos en 148 por ciento, "muchos de ellos lo que él llamó víctimas colaterales".

Sheinbaum también se refirió al sexenio del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), que le siguió al de Calderón. "Peña hizo lo mismo. No cambió prácticamente nada en su estrategia. Claro, llevó a la Policía Federal a la Secretaría de Gobernación, pero en realidad no cambió la estrategia. ¿Y qué ocurrió? Cuarenta y dos por ciento de homicidios", recordó la Presidenta.

El gobierno de Perú anunció el lunes la ruptura de relaciones diplomáticas con México; hoy el Congreso peruano declaró a Claudia Sheinbaum persona "non grata".
Sheinbaum no escatimó en los cuestionamientos a la "guerra" de Calderón. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

"Pero además en ese periodo, justamente en ese periodo, se abandonó a los jóvenes. Es justamente en ese periodo cuando el entonces Rector de la UNAM le llamó ‘ninis’ a los jóvenes, ‘ni estudias ni trabajas’, como si fuera responsabilidad de los jóvenes. Abandono de los jóvenes, no hay escuelas, no hay educación, no hay empleo, mayor pobreza, mayor desigualdad, guerra y permiso para matar. No, bueno. Y, además, al frente, a un delincuente. Eso es lo que ocurrió durante 12 años en nuestro país y asócienle la corrupción de los gobiernos", concluyó Sheinbaum.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Manipulando la revocación

"Claudia Sheinbaum desea organizar la revocación el mismo día de las elecciones intermedias, utilizando su popularidad para...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada integral en la búsqueda de personas

"La desaparición de un familiar es uno de los momentos más complejos y dolorosos, porque detiene la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Caso Arámbulo: El dilema de la corrupción judicial en Paraguay

"La polémica fuga de Antonella Arámbulo, envuelta en sospechas de favores políticos, pone la lupa sobre el...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

4T criminaliza lucha de trabajadores de PEMEX

"El Estado mexicano se podía dar el lujo de maltratar a sus propios trabajadores en tiempos de...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

+ Sección

Galileo

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Líquidos con Vitamina D. Foto: María José Martínez, Cuartoscuro

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El pleno de la SCJN tiene previsto desechar en definitiva los siete litigios de Grupo Elektra y TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.
1

Le llegó la hora a Salinas Pliego: ministros decidirán 7 litigios por 40 mil millones

Salinas Pliego en bancarrota
2

Salinas Pliego en bancarrota

3

VIDEO exhibe a Carlos Manzo con Moreira, Alazraki, Aguilar y otros cuadros de derecha

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?
4

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Mary Anastasia O’Grady volvió a escribir sobre México: esta vez sobre Claudia Sheinbaum Pardo (CSP). En WSJ, ahora asegura que enfrenta una ola de homicidios.
5

Juró que Fidel creaba un virus, ligó a AMLO con Irán. Ahora critica a CSP. Sí, en WSJ

Investigan por qué el asesino de Carlos Manzo fue abatido cuando ya había sido sometido
6

Según el Gobernador, los escoltas de Manzo detuvieron al asesino y luego lo mataron

7

De Los Valencia al CJNG: el crimen organizado lleva décadas enraizado en Michoacán

La Presidenta Sheinbaum respondió los dichos de Calderón y criticó que lanzara una "guerra" en su propio país cuando fue Presidente.
8

La Presidenta le responde a Calderón: “¿Quién declara una guerra en su propio país?”

Fraccionamientos en Presa Madín
9

Un tiradero y fraccionamientos contaminan una presa que da agua a miles en el Edomex

10

La DEA presumió “200 detenidos del Cártel de Sinaloa”. Eran adictos, gente pobre…

11

Autoridades de CdMx detienen en Azcapotzalco a banda dedicada al robo casa habitación

12

Era Alcalde michoacano. Ligado a los Calderón. Lo mataron. La justicia nunca llegó…

Einat Kranz-Neiger, Embajadora de Israel en México
13

Irán considera "ridículo" el "plan" para asesinar a la Embajadora de Israel en México

Felipe Calderón Hinojosa advirtió que el crimen organizado en América Latina está reemplazando funciones del Estado, como la justicia y la recaudación fiscal, y cuestionó a Sheinbaum sin nombrarla.
14

Calderón reparte lecciones sobre cómo controlar al crimen organizado durante un foro

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías
15

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Sheinbaum respondió los dichos de Calderón y criticó que lanzara una "guerra" en su propio país cuando fue Presidente.
1

La Presidenta le responde a Calderón: “¿Quién declara una guerra en su propio país?”

Einat Kranz-Neiger, Embajadora de Israel en México
2

Irán considera "ridículo" el "plan" para asesinar a la Embajadora de Israel en México

Gustavo Petro, Presidente de Colombia
3

Petro acusa a senador de EU de "fraguar" un plan para arrestarlo por "narcotráfico"

4

De Los Valencia al CJNG: el crimen organizado lleva décadas enraizado en Michoacán

El Senado de EU aprobó el paquete de financiación largamente esperado que pondría fin al cierre del gobierno, acercando así al Congreso a la solución.
5

Con votos demócratas, Senado de EU aprueba acuerdo para dar fin a cierre del gobierno

Como resultado del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" fuerzas de seguridad detuvieron a 5 sujetos, aseguraron drogas, armas, explosivos y vehículos.
6

Autoridades detienen a 5 y aseguran armas y drogas como parte del "Plan Michoacán"

Pocas cosas tan fascinantes como el estudio del poder. Entender los mecanismos, los resortes, lo que tiene de personal y lo que es común a todos los poderosos.
7

#PuntosYComas ¬ Fuerza del Estado tendrá límites al enfrentar al crimen en Michoacán

Elementos del Ejército y la GN arribaron a territorio michoacano para reforzar la seguridad, como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia “.
8

Fuerzas federales arriban a Michoacán como parte del "Plan por la Paz y la Justicia"

9

Autoridades de CdMx detienen en Azcapotzalco a banda dedicada al robo casa habitación

El Gabinete de Seguridad ofreció el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" para enfrentar la violencia y la inseguridad, ya que "es una prioridad nacional".
10

VERSUS ¬ La desigualdad es grosera en Michoacán. El Gobierno puede empezar por allí

China exigirá licencias especiales a México, EU y Canadá para la exportación de precursores químicos de fentanilo
11

China endurece medidas para exportar precursores de fentanilo a México, EU y Canadá

Protección Civil de la CdMx activó la Alerta Naranja en seis alcaldías y la Alerta Amarilla en otras seis debido a las temperaturas extremadamente bajas.
12

¡Abrígate bien! PC de la CdMx activa las alertas Naranja y Amarilla por frío intenso