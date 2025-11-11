La propuesta para adelantar la revocación de mandato a 2027 “es buena”, dice Claudia

Sheinbaum consideró que es necesario analizar la propuesta para adelantar la consulta de revocación de mandato, a fin de que no se apruebe al vapor.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su respaldo a la reforma que propone adelantar la consulta de revocación de mandato para que coincida con las elecciones del 2027, argumentando que esto representa un ahorro de recursos.

La mandataria explicó que los diputados de Morena presentaron una iniciativa para que este ejercicio participativo no se celebre hasta el 2028, como está señalado en la Constitución, y que se lleve a cabo durante los comicios del próximo año.

"Es algo que hay que analizar, no aprobar así al vapor. Pero es una buena propuesta. ¿Por qué lo digo? Porque se hace al mismo tiempo que la otra elección y no se tienen que destinar recursos particularmente para la revocación de mandato. Ya nada más eso es un argumento suficiente para que de pudiera llevar en el 2027, sin embargo, es algo que hay que ponerlo a discusión”, dijo.

Sheinbaum recalcó que es importante que las diputadas y diputados pongan a discusión la iniciativa para adelantar la consulta de revocación al 2027, por lo que planteó que "si no se puede aprobar en este periodo, que se revise y en todo caso se podría aprobar en el siguiente periodo.

Diputados posponen discusión sobre adelantar consulta a petición de Morena

Aunque en un principio se tenía previsto que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados discutiera la iniciativa para adelantar la consulta de revocación de mandato el lunes 10 de noviembre, el presidente de dicha instancia, el Diputado Leonel Godoy, informó que el debate se pospuso "hasta nuevo aviso".

En un comunicado, el legislador explicó que dicho aplazamiento se dio con el propósito de lograr acuerdos con el resto de los grupos parlamentarios.

Previamente, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dio a conocer que los líderes del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) le solicitaron más tiempo para discutir la iniciativa, ya que consideran que es un "albazo".

La iniciativa presentada por la bancada morenista propone reformar el artículo 35 de la Constitución para que se adelante la consulta de revocación de mandato de la PResidenta Claudia Sheinbaum, que originalmente se llevaría a cabo en el 2028, para que coincida con las elecciones del 2027.