El promedio diario de homicidio doloso cayó 37% en los primeros 13 meses, destaca CSP

El país pasó de casi 87 víctimas diarias en septiembre de 2024, un mes antes del inicio de su sexenio, a 54.5 víctimas en octubre de 2025, cuando se cumple un año de Sheinbaum al frente del Gobierno de México: son 32 homicidios dolosos menos por día.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mostró esta mañana los avances de su estrategia contra la violencia y la inseguridad en el país, al mostrar que, en los últimos trece meses, desde el inicio de su Gobierno al frente del país, ha logrado una disminución del 37 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, de septiembre de 2024 a octubre de 2025.

La mandataria detalló en su conferencia matutina diaria en Palacio Nacional que México ha pasado de un promedio de 86.9 víctimas diarias en septiembre de 2024, el mes anterior al inicio de su mandato, a un promedio de 54.5 víctimas diarias en octubre de 2025: hubo 32 homicidios dolosos menos cada día.

"Desde septiembre de 2024 a octubre de 2025, el otro son años completos, en este caso es desde nuestra llegada el 1 de octubre a octubre de 2025, una reducción de 37 por ciento. ¿En qué consiste la estrategia? Son dos brazos de la estrategia: la primera, la atención a las causas, jamás vamos a renunciar porque esa es nuestra esencia", destacó Sheinbaum.

"Atender a los jóvenes: educación, cultura, deporte y la llegada del Gobierno a muchísimos municipios donde no se había llegado, casa por casa, con todos los servicios del Gobierno de México, los programas de Bienestar, atención a las familias de manera individualizada. Atención a las causas, más todos los programas de bienestar y toda nuestra política humanista", añadió.

El otro brazo de la estrategia es cero impunidad, destacó Sheinbaum: "Son 37 mil generadores de violencia que han sido detenidos, en estos 13 meses, en toda la República. ¿Cómo se ha logrado? Fortaleciendo la estrategia de inteligencia e investigación y de coordinación".

Las cifras presentadas por Sheinbaum se dan en un contexto en el que la estrategia ha sido cuestionada por la oposición, que ha tomado el asesinato del Alcalde de Uruapan (Michoacán), Carlos Manzo, durante un evento público por el Día de Muertos, como una muestra de la situación que vive el país.

Sin embargo, Sheinbaum mostró las cifras de los homicidios dolosos en contexto. Subrayó que, de 2006, último año de Vicente Fox, al 2012, último de Felipe Calderón, los homicidios dolosos aumentaron en 148 por ciento, como resultado de la llamada "Guerra contra el narco”.

Del último año de Calderón (2012) al último de Enrique Peña Nieto (2018), incrementaron en 42 por ciento. Mientras que, del último año de Peña al último del expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2024, la reducción en este delito fue de 9 por ciento. Y al 31 de octubre de 2025, la disminución es del 28 por ciento. Por ello, puntualizó, con la Cuarta Transformación cambió la estrategia y se están dando resultados.