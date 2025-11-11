La SSC-CdMx detiene a 2 integrantes de la Anti Unión; tenían casi 100 kilos de droga

Los sujetos manipulaban paquetes cerrados al vacío en el área común de una vecindad cuando fueron sorprendidos por los uniformados de la SSC-CdMx.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) detuvieron a dos presuntos integrantes de la Anti Unión Tepito en posesión de casi 100 kilos de droga durante un patrullaje preventivo en calles de la colonia Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza.

Los sujetos fueron sorprendidos mientras manipulaban paquetes cerrados al vacío en el área común de una vecindad.

De acuerdo con el comunicado dado a conocer este martes, “uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a dos posibles integrantes de un grupo delictivo generador de violencia que opera en la zona centro de la Ciudad de México en posesión de 92 paquetes con posible mariguana y una bolsa con aparente cristal”.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Derivado de los recorridos de seguridad realizados en calles de la colonia #Morelos, en @A_VCarranza, uniformados de la #SSC, detuvieron a dos posibles integrantes de un grupo delictivo generador de violencia que opera en la zona centro de la… pic.twitter.com/PjOG3aqFqy — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 11, 2025

Durante la revisión preventiva, los uniformados aseguraron 92 bolsas con aparente mariguana y una bolsa con aproximadamente un kilo de cristal.

Los detenidos fueron identificados como Jesús Alberto "N", de 30 años, con tres ingresos al Sistema Penitenciario y antecedentes por robo, y Luis Miguel "N", de 35 años.

El mismo informe reporta que “se supo que el detenido de 30 años cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario en los años 2019, 2020 y 2025 por el delito de robo; una presentación al Ministerio Público por robo a transporte público, y dos ante el Juez Cívico por impedir el uso de la vía pública e ingresar a zonas prohibidas”.

Resultado de los patrullajes preventivos realizados todos los días en la colonia #Morelos, en @A_VCarranza, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a dos presuntos integrantes de una célula delictiva que opera en la zona centro de nuestra Ciudad. A Jesus Alberto "N" y Luis Miguel… pic.twitter.com/lkiLRZemgC — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 11, 2025

El titular de la SSC-CdMx, Pablo Vázquez Camacho, afirmó que no se dará “ni un paso atrás en el combate a los grupos delictivos y generadores de violencia”, y reiteró el compromiso de construir una ciudad más segura, justa y en paz.

Ambos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público (MP) correspondiente, quien determinará su situación jurídica.