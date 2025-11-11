La SSC-CdMx detiene a 2 integrantes de la Anti Unión; tenían casi 100 kilos de droga

Redacción/SinEmbargo

11/11/2025 - 3:13 pm

Policías de la SSC-CdMx detuvieron a dos integrantes de la Anti Unión Tepito en posesión de casi 100 kilos de droga durante un patrullaje en la colonia Morelos.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Autoridades detienen a 5 y aseguran armas y drogas como parte del "Plan Michoacán"

"El Toto", jefe del CJNG, es detenido en Tabasco junto a otros 19; 4 son policías

Autoridades detienen a 6 de una célula de "Los Chapitos" y abaten a otro en Sinaloa

Los sujetos manipulaban paquetes cerrados al vacío en el área común de una vecindad cuando fueron sorprendidos por los uniformados de la SSC-CdMx.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) detuvieron a dos presuntos integrantes de la Anti Unión Tepito en posesión de casi 100 kilos de droga durante un patrullaje preventivo en calles de la colonia Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza.

Los sujetos fueron sorprendidos mientras manipulaban paquetes cerrados al vacío en el área común de una vecindad.

De acuerdo con el comunicado dado a conocer este martes, “uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a dos posibles integrantes de un grupo delictivo generador de violencia que opera en la zona centro de la Ciudad de México en posesión de 92 paquetes con posible mariguana y una bolsa con aparente cristal”.

Durante la revisión preventiva, los uniformados aseguraron 92 bolsas con aparente mariguana y una bolsa con aproximadamente un kilo de cristal.

Los detenidos fueron identificados como Jesús Alberto "N", de 30 años, con tres ingresos al Sistema Penitenciario y antecedentes por robo, y Luis Miguel "N", de 35 años.

El mismo informe reporta que “se supo que el detenido de 30 años cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario en los años 2019, 2020 y 2025 por el delito de robo; una presentación al Ministerio Público por robo a transporte público, y dos ante el Juez Cívico por impedir el uso de la vía pública e ingresar a zonas prohibidas”.

El titular de la SSC-CdMx, Pablo Vázquez Camacho, afirmó que no se dará “ni un paso atrás en el combate a los grupos delictivos y generadores de violencia”, y reiteró el compromiso de construir una ciudad más segura, justa y en paz.

Ambos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público (MP) correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Manipulando la revocación

"Claudia Sheinbaum desea organizar la revocación el mismo día de las elecciones intermedias, utilizando su popularidad para...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada integral en la búsqueda de personas

"La desaparición de un familiar es uno de los momentos más complejos y dolorosos, porque detiene la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Caso Arámbulo: El dilema de la corrupción judicial en Paraguay

"La polémica fuga de Antonella Arámbulo, envuelta en sospechas de favores políticos, pone la lupa sobre el...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

4T criminaliza lucha de trabajadores de PEMEX

"El Estado mexicano se podía dar el lujo de maltratar a sus propios trabajadores en tiempos de...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

+ Sección

Galileo

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Líquidos con Vitamina D. Foto: María José Martínez, Cuartoscuro

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El pleno de la SCJN tiene previsto desechar en definitiva los siete litigios de Grupo Elektra y TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.
1

Le llegó la hora a Salinas Pliego: ministros decidirán 7 litigios por 40 mil millones

El exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, asesino de luchadores sociales como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y otros, tuvo un homenaje de Morena.
2

Rubén Figueroa, asesino de Lucio, Genaro y otros, tuvo homenaje ¡de la “izquierda”!

Salinas Pliego en bancarrota
3

Salinas Pliego en bancarrota

Ocho senadores demócratas votaron con los republicanos para poner fin al cierre de gobierno y desataron la molestia de los más jóvenes del partido.
4

Los ancianos aferrados al Congreso de EU son un estorbo en el renacimiento demócrata

5

VIDEO exhibe a Carlos Manzo con Moreira, Alazraki, Aguilar y otros cuadros de derecha

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en las "mañaneras" se explicará qué es ser de ultraderecha, tal y como se describió Ricardo Salinas Pliego.
6

La “mañanera” explicará qué significa ser de ultraderecha, como Salinas Pliego

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías
7

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

La Presidenta Sheinbaum respondió los dichos de Calderón y criticó que lanzara una "guerra" en su propio país cuando fue Presidente.
8

La Presidenta le responde a Calderón: “¿Quién declara una guerra en su propio país?”

Mary Anastasia O’Grady volvió a escribir sobre México: esta vez sobre Claudia Sheinbaum Pardo (CSP). En WSJ, ahora asegura que enfrenta una ola de homicidios.
9

Juró que Fidel creaba un virus, ligó a AMLO con Irán. Ahora critica a CSP. Sí, en WSJ

Al menos 12 centros penitenciarios del país concentran el 56% del total de líneas telefónicas reportadas por extorsión, reveló el titular de la SSPC.
10

El 56% de las líneas telefónicas reportadas por extorsión están en 12 penales: SSPC

Investigan por qué el asesino de Carlos Manzo fue abatido cuando ya había sido sometido
11

Según el Gobernador, los escoltas de Manzo detuvieron al asesino y luego lo mataron

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?
12

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

13

De Los Valencia al CJNG: el crimen organizado lleva décadas enraizado en Michoacán

Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, dijo que el protocolo de la Guardia Nacional (GN) no falló en la protección de Carlos Manzo.
14

“El protocolo no falló”, dice Trevilla sobre la protección de la GN a Carlos Manzo

Líquidos con Vitamina D. Foto: María José Martínez, Cuartoscuro
15

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Policías de la SSC-CdMx detuvieron a dos integrantes de la Anti Unión Tepito en posesión de casi 100 kilos de droga durante un patrullaje en la colonia Morelos.
1

La SSC-CdMx detiene a 2 integrantes de la Anti Unión; tenían casi 100 kilos de droga

Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, dijo que el protocolo de la Guardia Nacional (GN) no falló en la protección de Carlos Manzo.
2

“El protocolo no falló”, dice Trevilla sobre la protección de la GN a Carlos Manzo

Ocho senadores demócratas votaron con los republicanos para poner fin al cierre de gobierno y desataron la molestia de los más jóvenes del partido.
3

Los ancianos aferrados al Congreso de EU son un estorbo en el renacimiento demócrata

El exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, asesino de luchadores sociales como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y otros, tuvo un homenaje de Morena.
4

Rubén Figueroa, asesino de Lucio, Genaro y otros, tuvo homenaje ¡de la “izquierda”!

Al menos 12 centros penitenciarios del país concentran el 56% del total de líneas telefónicas reportadas por extorsión, reveló el titular de la SSPC.
5

El 56% de las líneas telefónicas reportadas por extorsión están en 12 penales: SSPC

La SSC-CdMx implementará un operativo especial durante El Buen Fin 2025, con el objetivo de proteger a las y los compradores, así como de prevenir delitos.
6

SSC-CdMx anuncia operativo especial: desplegará 16 mil policías por El Buen Fin 2025

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en las "mañaneras" se explicará qué es ser de ultraderecha, tal y como se describió Ricardo Salinas Pliego.
7

La “mañanera” explicará qué significa ser de ultraderecha, como Salinas Pliego

La Presidenta Sheinbaum presumió el descenso en el número de homicidios en el primer año de su Gobierno.
8

El promedio diario de homicidio doloso cayó 37% en los primeros 13 meses, destaca CSP

La masa de aire ártico asociada al frente frío número 13 mantendrá este martes un ambiente de frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro de México.
9

No te quites el abrigo que el ambiente frío continuará en la mayor parte de México

La Presidenta Claudia Sheinbaum expresó su respaldo a la iniciativa que propone adelantar la consulta de revocación de mandato para las elecciones del 2027.
10

La propuesta para adelantar la revocación de mandato a 2027 “es buena”, dice Claudia

La Presidenta Sheinbaum respondió los dichos de Calderón y criticó que lanzara una "guerra" en su propio país cuando fue Presidente.
11

La Presidenta le responde a Calderón: “¿Quién declara una guerra en su propio país?”

Einat Kranz-Neiger, Embajadora de Israel en México
12

Irán considera "ridículo" el "plan" para asesinar a la Embajadora de Israel en México