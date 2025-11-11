Reino Unido deja de compartir información con EU sobre barcas en el Caribe, dice CNN

El Almirante Alvin Hosley, el máximo responsable del Mando Sur de las Fuerzas Armadas de EU, dejará el cargo el próximo 12 de diciembre debido a que rechaza los ataques estadounidenses en el Caribe.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- Reino Unido ya no comparte información de inteligencia con Estados Unidos (EU) sobre embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe porque no quiere ser cómplice de los ataques militares estadounidenses, al considerar que estos son ilegales, según informó este martes la cadena CNN.

Los funcionarios británicos consideran que los ataques, que han causado la muerte de 76 personas, violan el derecho internacional, según indicaron fuentes cercanas a CNN. El medio, además, apunta que la suspensión de las operaciones de inteligencia comenzó hace más de un mes.

El Almirante Alvin Holsey, el máximo responsable del Mando Sur de las Fuerzas Armadas de EU, bajo cuya jurisdicción están las áreas de los bombardeos, dejará el cargo el próximo 12 de diciembre, luego de que en octubre anunciara su dimisión debido a que rechaza a esas acciones.

El Reino Unido es parte de la red de inteligencia Cinco Ojos, que integra junto con Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, desde que Donald Trump regresó a la Presidencia, la Casa Blanca limitó la entrega de información a los otros miembros del grupo respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Los cinco territorios que Reino Unido mantiene bajo jurisdicción en el Caribe, producto de su pasado colonial —Turks y Caicos, Anguilla, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán y Montserrat—, son quienes le proporcionan información gracias a sus sistemas de reconocimiento.

Lucha contra el narcotráfico

Durante años, Reino Unido —que controla varios territorios en el Caribe donde mantiene bases de inteligencia— ha ayudado a EU a localizar embarcaciones sospechosas de transportar drogas para que la Guardia Costera estadounidense pudiera interceptarlas, indicaron las fuentes al medio. Esto implicaba que las embarcaciones fueran detenidas, abordadas, su tripulación arrestada y la droga incautada.

La información de inteligencia se enviaba habitualmente al Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Sur (JITAS), un grupo de trabajo con base en Florida que incluye representantes de varios países socios y trabaja para reducir el narcotráfico. Pero toda la relación cambió después que Estados Unidos comenzara a lanzar ataques letales contra las embarcaciones sospechosas de transportar drogas en septiembre. Fue entonces cuando Reino Unido expresó su preocupación de que Estados Unidos pudiera utilizar la inteligencia proporcionada por los británicos para seleccionar objetivos.

La decisión de Reino Unido supone una ruptura significativa con uno de sus aliados más cercano e importante socio en el intercambio de inteligencia.

-Con información de DW.