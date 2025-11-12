El turismo internacional en México repunta 16% anual en septiembre, informa el Inegi

Redacción/SinEmbargo

11/11/2025 - 6:03 pm

Turismo internacional creció en septiembre

Más de 7.27 millones de visitantes llegaron al país en septiembre de 2025, lo que significa casi un millón más de visitantes que el año anterior, de acuerdo con el Inegi.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).– El turismo internacional repuntó un 16 por ciento en México durante septiembre de 2025, al recibir a siete millones 279 mil 357 de visitantes, casi un millón más que los registrados en 2024 cuando seis mil 276 mil 739 turistas llegaron de visita al país, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En septiembre de 2025 ingresaron al país 7 millones 279 mil 357 visitantes, un 16 por ciento más que en el mismo mes de 2024. De esta cantidad, tres millones 203 mil 803 (44 por ciento) fueron turistas internacionales, es decir, viajeras y viajeros residentes en el extranjero que pernoctaron en México, quienes ingresaron 3.2 por ciento menos que en septiembre del año pasado, reveló la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) publicada hoy.

Además, indicó el Inegi, cuatro millones 075 mil 554 (56.0 por ciento) fueron excursionistas, es decir, visitantes que no pernoctaron en su viaje. En septiembre de 2025, las y los turistas de internación –aquellos turistas residentes en el extranjero que visitan México, pasan la delimitación de la franja fronteriza y pernoctan, por lo menos una noche, dentro de algún destino del país– sumaron un millón 455 mil 673, una disminución de 0.3 por ciento a tasa anual.

Por su parte, quienes ingresaron por vía aérea significaron 80.1 por ciento de turistas de internación, cuatro por ciento menos a tasa anual. Por vía terrestre ingresaron 289 mil 511 (representaron 19.9 por ciento): el número fue 18.3 por ciento mayor en relación con el mismo mes de 2024, indicó el Instituto.

Asimismo, las y los turistas fronterizos –las y los viajeros fronterizos pueden ser turistas (que pernoctan en el país) o excursionistas (que no pernoctan en el país), que ingresan al país de forma terrestre– que ingresaron al país, en automóvil o a pie, fueron un millón 748 mil 130. La cantidad fue 5.6 por ciento menor que la de septiembre del año anterior.

Gastos y salidas

La EVI del Inegi también reveló que en septiembre de 2025 el ingreso de divisas referente al gasto total de visitantes ascendió a mil 844.3 millones de dólares: un incremento de 3.1 por ciento a tasa anual. El gasto realizado por turistas internacionales alcanzó los mil 587.9 millones de dólares. De esta cantidad, 86.9 por ciento derivó de las y los turistas de internación y 13.1 por ciento, de los turistas fronterizos.

Por otra parte, en septiembre de este año el gasto medio por visitante fue de 253.36 dólares: 11.1 por ciento menos a tasa anual. El de las y los turistas de internación fue de 948.05 dólares; el de quienes ingresaron por vía aérea, de mil 110.89 dólares y el de quienes ingresaron por vía terrestre, de 292.11 dólares. El de las y los turistas fronterizos fue de 118.91 dólares.

Además, visitaron el extranjero seis millones 641 mil 155 personas residentes en México, cifra 10.4 por ciento mayor a tasa anual. De ese número, un millón 646 mil 799 fueron turistas internacionales, es decir, viajeras y viajeros residentes en México que pernoctaron en el extranjero. Un año antes egresaron un millón 637 mil 530.

De enero a septiembre, crecen visitas de turistas un 13.9%: Sectur

También este martes, la Secretaria de Turismo (Sectur) del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que, entre enero y septiembre de 2025, llegaron al país 71 millones de visitantes, lo que representa un aumento del 13.9 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

“Los resultados que hoy presentamos auguran un 2026 histórico para el turismo en México; un año que, con el impulso del Mundial de futbol y otras acciones de promoción internacionales, consolidarán a nuestro país como una potencia turística y cultural a nivel global”, aseguró.

La titular de la Sectur destacó que, en este periodo, el ingreso de divisas por visitantes internacionales ascendió a 25 mil 778.4 millones de dólares, lo que significa un incremento de 6.2 por ciento respecto a 2024.

“La actividad turística sigue en constante crecimiento y todo indica que 2025 cerrará como un año histórico, reflejo del compromiso de todos los actores del sector por consolidar a nuestro país como uno de los destinos más importantes del mundo”, señaló.

Con el inicio de la temporada invernal en octubre, se prevé un repunte significativo en la llegada de visitantes, particularmente provenientes de Estados Unidos y Canadá.

Y es que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el lunes que México espera recibir 5.5 millones de turistas durante la Copa Mundial FIFA 2026, con la que se prevé fortalecer la economía nacional y mostrar la cultura del país ante el mundo.

“Es un momento para compartirle al mundo lo que somos, lo que es México: no solamente un país de una enorme grandeza cultural, sino también un momento histórico que vive nuestro país; un pueblo orgulloso de sus raíces, orgulloso de su presente y su futuro; un pueblo empoderado que se muestra ante el mundo. Es un gusto, es un honor para mí presentar este Mundial en nuestro país, y es un momento muy especial para todas y todos los mexicanos”, mencionó.

