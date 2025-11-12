Exdirector del Tribunal de Justicia del Edomex es detenido por desvío de 32 mdp

Un exfuncionario del Tribunal de Justicia Administrativa del Edomex fue detenido por abuso de confianza, al realizar un desvío de más de 32 mdp; tuvo cómplices.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).– El exdirector del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (Trijaem) fue detenido por la Fiscalía mexiquense por presunto abuso de confianza en el desvío de más de 32 millones de pesos del erario, crimen que habría cometido en complicidad con otras personas, informaron este martes las autoridades.

"Elementos de la Fiscalía Edomex detuvieron a Tomás ‘N’, exdirector de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Le fue cumplimentada orden de aprehensión por su probable intervención en el delito de abuso de confianza, en agravio del referido órgano autónomo", dijo en un mensaje en redes sociales la dependencia estatal.

Tomás "N" presuntamente realizó, en colaboración con otros sujetos, transferencias bancarias por un monto de 32 millones 482 mil 330 pesos con 09 centavos, "enviando dichos recursos a diversos destinatarios mediante el uso de dispositivos electrónicos con los que manejaba la cuenta bancaria del Trijaem, de acuerdo con la Fiscalía del Edomex. "Para ello habría aprovechado la confianza y responsabilidades inherentes a su cargo", detalló.

Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron a Tomás “N”, ex Director de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (#TRIJAEM). Le fue cumplimentada orden de aprehensión por su probable intervención en el delito de abuso de confianza, en agravio… pic.twitter.com/OMvy1d5jDj — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 11, 2025

La Fiscalía mexiquense indicó también que las investigaciones siguen adelante.

A finales de agosto, la Fiscalía del Edomex ya había detenido a Omar “N”, de 36 años de edad, servidor público del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por su probable intervención en el delito de abuso de confianza, en agravio de dicho órgano autónomo.

"De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 1 de diciembre de 2023, cuando el imputado, en su carácter de Jefe del Departamento de Servicios Financieros del TRIJAEM, presuntamente se aprovechó de la confianza y responsabilidades inherentes a su cargo para intentar realizar transferencias bancarias por la cantidad de 32 millones 482 mil pesos", mismo caso que el del detenido este martes.

Elementos de la #FiscalíaEdoméx cumplimentaron una orden de aprehensión contra Omar “N”, de 36 años de edad, servidor público del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México #TRIJAEM, por su probable intervención en el delito de abuso de confianza, en agravio de… pic.twitter.com/LmVg9mLHaN — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 26, 2025

Tribunal de Justicia Administrativa del Edomex cooperará con autoridades

El Trijaem, por su parte, indicó en un comunicado que, ante la captura de Tomás "N", el Tribunal de Justicia Administrativa "reitera su compromiso de manera firme e irrevocable con la legalidad, la transparencia y el respeto pleno al Estado de Derecho".

"La Presidencia del Tribunal señala que, conforme al mandato constitucional y legal que rige su actuación, mantendrá una colaboración puntual y comprometida con las autoridades competentes para que este asunto sea esclarecido en su totalidad", señaló.

El Tribunal de Justicia Administrativa del Edomex enfatizó que dicha colaboración "se dará como hasta ahora, con actuaciones imparciales, rigor institucional y SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, asegurando en todo momento el debido proceso, así como el respeto irrestricto a las instancias legalmente facultadas".

A su vez, el Tribunal se comprometió a continuar implementando los mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas necesarios para garantizar que los recursos públicos bajo su custodia sean administrados con responsabilidad y eficacia, y realizó un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación a mantenerse informados a través de los canales institucionales oficiales, a fin de evitar la difusión de información imprecisa y fortalecer la confianza en las fuentes verificadas.

Por último, la Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Edomex indicó que "se abstendrá de emitir declaraciones públicas relacionadas con el caso, en respeto al trabajo de la Fiscalía, de las autoridades competentes y al debido proceso, reafirmando así su compromiso con el profesionalismo, la responsabilidad institucional y los principios que rigen nuestro sistema jurídico".

El Trijaem reafirmó en su mensaje que todas las y los servidores o exservidores públicos, sin distinción alguna, están sujetos al marco legal vigente y llamados a conducirse con integridad y responsabilidad. "La institución reitera su compromiso permanente con la ética, la transparencia y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en la justicia administrativa", concluyó.