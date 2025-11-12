La canadiense Equinox explotó el oro de Carrizalillo a cambio de daños y enfermedades

Nora Gaspar Reséndiz

11/11/2025 - 10:09 pm

El pasado mes de octubre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró cinco sitios de la mina Los Filos, operados por Equinox Gold en Guerrero. La empresa canadiense ha explotado a destajo las tierras de varias comunidades, para extraer su oro. En Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, aún no se lleva a cabo una rehabilitación de la tierra, como marca la ley, lo que pone en riesgo la salud de sus habitantes, a quienes tampoco se les ha proporcionado una reparación compensatoria.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- Enfermedades y devastación es lo que quedó tras la clausura de la mina Los Filos, en el estado de Guerrero, operada por Equinox Gold, minera canadiense que por años ha explotado a destajo las tierras de varias comunidades del estado. Así lo denunció la Mesa Agraria del Ejido de Carrizalillo, que acusó a la empresa extranjera por estar tratando de evadir la responsabilidad de restaurar los terrenos de los que por años extrajo oro.

Pese a que el pasado mes de octubre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró cinco sitios de la mina Los Filos, que opera la canadiense Equinox Gold, incluido el proyecto El Nuevo Filos, que recientemente se había echado a andar en los ejidos de Mezcala y Xochipala, sin la participación de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, los habitantes sufren las consecuencias de años de extracción sin que la empresa extranjera se responsabilice.

Al contrario, según acusó la Mesa Agraria del Ejido de Carrizalillo, Equinox Gold está buscando confrontar a las comunidades, criminalizando a los inconformes de Carrizalillo, con el apoyo de algunas autoridades municipales. “Atentan contra La Paz social creando arengas entre las comunidades relacionadas al proyecto, distribuyendo información falsa y tendenciosa sobre el presente-futuro del Nuevo Filos con comunidades vecinas”, señalaron los afectados, a través de un comunicado el pasado 3 de noviembre.

La mina de Los Filos deEquinox Gold. Foto: El Sur

El 1 de abril, la compañía anunció que había suspendido indefinidamente las operaciones en su mina Los Filos tras el vencimiento de su acuerdo de acceso a la tierra con la comunidad de Carrizalillo, el 31 de marzo de 2025, luego de no llegar al acuerdo. En otras dos comunidades sí hubo un acuerdo que puso en riesgo la vida de la población, ya que no recibían pago por el uso de sus tierras, ni éstas estaban rehabilitadas para la siembra. “Estamos expuestos a vivir en marginalidad”, denunció la Mesa Agraria.

A finales de mayo, Greg Smith, entonces CEO de Equinox Gold, envió a dos representantes para negociar la actualización del contrato. Sin embargo, este contenía una propuesta para bajar un 90 por ciento el pago de las tierras, con respecto al contrato anterior, denunció la Mesa Agraria de Carrizalillo a través de un comunicado en el que calificó la propuesta como “un franco proceso de imposición".

"Nos ofrecían para el convenio social un monto total para ser repartido en partes iguales entre Carrizalillo, Mezcala y Xochipala, en donde habitamos aproximadamente ocho mil habitantes, que en el sentido estricto significa una cifra menor al opulento ingreso anual del Sr Greg Smith", afirmó la Mesa Agraria en el documento, en el que también reprocharon que la minera no se estaba haciendo cargo “de los daños al ambiente y a la salud que ocasionan”.

El pasado mes de octubre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio a conocer que impuso una clausura temporal en la mina Filos ante los “riesgos ambientales en patios de lixiviación, tepetateras y la mina subterránea”, seis meses y medio después de que la empresa canadiense Equinox Gold suspendiera operaciones de manera unilateral.

Luego de que el plazo de convenio de rentas de tierras al Ejido de Carrizalillo terminó el pasado 31 de marzo, ni la empresa ni los ejidatarios llegaron a un acuerdo de continuidad, por lo que Equinox Gold declaró una suspensión provisional de sus actividades desde 1 de abril, lo que provocó protestas por parte de la comunidad, que también presentó una demanda por daño ambiental por la destrucción de sus parcelas y la violación de sus derechos humanos y ambientales.

Estas denuncias ambientales presentadas ante Profepa después del cierre de la mina, ya que la empresa tampoco realizó las acciones de remediación resultaron en la clausura de la mina que también incluyó el proyecto de El Nuevo Filos, que se echó a andar el pasado 4 de septiembre en los ejidos de Mezcala y Xochipala, cuando Darren Hall, director ejecutivo de Equinox Gold, inauguró el proyecto con el apoyo de autoridades estatales y municipales de Eduardo Neri.

En los sitios clausurados se halló suficiente evidencia sobre daños e incumplimientos de remediación, observados con anterioridad por la autoridad ambiental. Además, la Profepa destacó que la clausura incluyó observaciones a 15 o 18 sitios adicionales, “que de no atenderlos, suponemos también entrarán en clausura, quizás en un lapso de entre 15 o 20 días más”, enfatizó la autoridad.

El pasado 19 de septiembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo también que el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, ofreció en una reunión que tuvieron días antes, revisar el cumplimiento ambiental de mineras en territorio mexicano. Este acuerdo implicaría respetar normas ambientales para hacer una minería sustentable y la remediación de las zonas por el impacto ambiental.

La comunidad de Carrizalillo, en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero, México, junto al gran desarrollo minero canadiense de Equinox Golden Corp.
La comunidad de Carrizalillo, en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero, México, junto al gran desarrollo minero canadiense de Equinox Golden Corp. Foto: Google Maps

Por su parte, la Procuraduría Agraria (PA) expresó su respaldo a “la clausura temporal de actividades de la mina Los Filos, propiedad de la empresa Equinox Gold, en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero”. A través de un comunicado, la dependencia destacó que la clausura “responde al incumplimiento de medidas correctivas impuestas desde mayo pasado, derivadas de inspecciones que detectaron riesgos ambientales en patios de lixiviación, tepetateras y la mina subterránea”.

Asimismo, la PA reconoció “la unidad, conciencia y organización del ejido de Carrizalillo, que ha mantenido una resistencia pacífica durante más de seis meses en defensa de sus derechos agrarios y ambientales, frente a intentos de división, manipulación y desinformación promovidos por intereses privados”, además de mantener sus exigencias, como la entrega de tierras rehabilitadas y la reparación de los daños ambientales acumulados.

“Los ejidatarios han denunciado que Equinox Gold abandonó la mina sin realizar el mantenimiento básico de sus instalaciones, lo que generó contaminación descontrolada”, subrayó la PA, por lo que el Ejido “ha solicitado al Gobierno de México revisar la situación de operadores locales que [además] han promovido confrontaciones sociales y prácticas contrarias a la paz pública y a los derechos colectivos”, añadió la dependencia.

Y es que ni tras la suspensión de actividades y después de la clausura de Los Filos, la empresa canadiense ha iniciado con los protocolos obligatorios para el cierre definitivo de esta, hecho por el que la Presidenta Claudia Sheimbaum Pardo, fue cuestionada en días pasados, a lo que señaló que será la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la encargada de dialogar con los afectados y atender de “manera profunda” el caso.

Este 3 de noviembre, la Mesa Agraria del Ejido de Carrizalillo emitió un comunicado en el que denunció que la empresa canadiense Equinox Gold está tratando de criminalizar su lucha, en un intento de doblegarlos, por lo que, incluso, los ha vinculado con el crimen organizado. Además de que busca responsabilizar a los campesinos por el incumplimiento de las medidas de remediación en la mina Los Filos, como ordenó la Profepa.

“Equinox ya no sólo quiere las tierras a como dé lugar bajo sus condiciones de sumisión y sometimiento, ahora nos quiere en la cárcel y, aunque estamos enterados que la gobernadora Evelyn Salgado no ha caído en los engaños de la empresa, otros de sus operadores estatales y la presidenta municipal de Eduardo Neri son siervos y serviles a la empresa”, denunció la Mesa Agraria.

En este sentido, los afectados señalaron que los operadores locales, con Hugo Vergara y Armando Fausto al frente, con el apoyo de Darren Hall, intentan fomentan escenarios que atentan contra la paz social al “arengar” a las comunidades vecinas relacionadas con el proyecto Nuevos Filos para que se opongan a Carrizalillo con “información falsa y tendenciosa sobre el presente-futuro” del mismo.

Añadieron que “hacen todo lo posible por convencer a políticos –en varios casos lo logran–, para hacerlos copartícipes en la defensa de los intereses de la empresa en donde lamentablemente ‘nuestros’ servidores públicos literalmente deshonran sus funciones y atribuciones”. Asimismo, señalaron que se están presentando amenazas en contra de la vida de varias y varios compañeros, junto a la idea “racista y tradicional” de que sólo unos cuántos se oponen al progreso y al desarrollo.

Equinox Gold entró apenas a la escena en México con la compra de la mina “Los Filos”. Foto: El Sur.

La Mesa agraria también acusó que se ha emprendido una campaña en redes sociales para vincularlos con la delincuencia organizada, con la intención de que los ejidatarios terminen en la cárcel. “Insistimos en que nuestra lucha debe marcar un referente histórico para terminar con la impunidad, el racismo y la discriminación con la que operan las empresas mineras canadienses”, enfatizaron.

La Mesa recordó que la minera violó la ley ambiental al no realizar el mantenimiento básico lo que ha incrementado los riesgos de daño ecológico tras la suspensión de actividades que determinó de manera unilateral, a modo de presión para el ejido, a fin de no pagar una justa renta por la ocupación de sus tierras y que incluso antes de la instalación del campamento, la empresa apostó por una estrategia de desgaste del ejido, con una declaración de suspensión indefinida e ilegal del proyecto Los Filos.

Reiteró que la empresa está ocupando de hecho y de facto su territorio, “porque al negarse a realizar un nuevo convenio para seguir ocupando nuestra tierras, es su obligación –tal como lo establece la ley–, iniciar el proceso de implementación de acciones relacionadas con el cierre y post-cierre de la mina, que entre otras cosas significa entregarnos las tierras rehabilitadas para que nosotros, una vez que la empresa decidió no continuar con la actividad minera, sigamos ejerciendo nuestro derecho a ser campesinos y campesinas”.

Enfatizó que la ley es clara y no se puede obligar al ejido a rentar sus tierras a un postor que no cubra sus expectativas, y es obligación de la empresa rehabilitar las tierras que ocupó durante los años de operación minera e insistió en que cualquier acto en contra de algún o alguna compañera del ejido es total responsabilidad de Equinox Gold y de sus “racistas” operadores locales.

– Con información de El Sur y Manuel González

Nora Gaspar Reséndiz

Nora Gaspar Reséndiz

Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.

