I

En las entrañas del tiempo

está la resurrección;

es el tesoro de la conciencia

inagotable;

la libertad es su riqueza

y su desafío,

ante la contundencia

de la desaparición que erige

la angustia esculpida en dominio.

II

Enceguecidos nos insultamos

y se fractura el mismo origen.

Es el paisaje del desamparo,

la orfandad que retorna

asistida de enemigos

que habitan

en los ancestrales temores:

del rencor, el miedo y el odio.

III

Los relámpagos del dolor

en las arenas de los días,

en este interludio

que nombramos vida.

IV

Cómo encontrar ahí

y cuidar

esa luz en la mirada;

su asombro amoroso

que advierte

la eternidad

en la intuición,

en las huellas

de una presencia compartida;

al dejar tras de si

las crueles guerras

de la imbecilidad humana,

de la enajenación de su soberbia

tan común y destructiva:

el espejismo existencial

de un insaciable yo

fragmentado en los espejos rotos

de su aturdimiento.

V

Descubrir con paciencia,

las sutiles tareas

de los ángulos de la fe;

la luminosa fortaleza

que nos arropa,

en el Mandala de la ventana

del corazón.

Rendija:

El primero que llevó el sombrero por las venas de la Nación, fue Javier Sicilia y surgió el Movimiento por La Paz con Justicia y Dignidad, cuyas huellas aún están vivas. Cuando le escribí a Javier, sobre el crimen que segó la vida física de Carlos Manzo y aludí al símbolo del sombrero que él llevó, en referencia a las semejanzas de eso trágicos eventos, le recordé: tú fuiste el primero en llevar el sombrero… su respuesta fue corta como un inhalar y exhalar… Sí. Ahora ha caído. Ufff, escribió.