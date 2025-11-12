Delegada de Michoacán critica a oposición: "si quieren sombrero, compren el original"

Vázquez aseguró que su intención no era ofender, sino visibilizar el trabajo de artesanos locales.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- Omega Vázquez, delegada de la Secretaría de Economía en Michoacán, generó polémica en las redes sociales luego que se viralizara un video en el que criticó a la oposición por el uso de sombreros en alusión de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan asesinado el pasado 2 de noviembre en un evento público, al decir que si van a usar dicha prenda, un símbolo del movimiento político del michoacano, al menos compren la "original".

“Bueno, ya que quieren andar de sombrero, les vamos a pedir que al menos compren el original. Hecho en Sahuayo, Michoacán”, dijo, lo que desató cientos de críticas.

Internautas calificaron el comentario como insensible, pues ocurre en medio del luto generado por el crimen contra el presidente municipal, un político que llegó al poder de forma independiente, bajo el denominado "movimiento del sombrero", con un discurso de mano dura contra el crimen organizado.

Oye ⁦@m_ebrard⁩

La coordinadora de la Secretaría de Economía en #Michoacan hizo un desafortunado comentario para referirse a #CarlosManzo

"Ya que quieren andar con sombrero, al menos compren el original", dijo Omega Vazquez, de manera irrespetuosa pic.twitter.com/pdzftFZgHA — Felipe León López (@FelipeLeonLopez) November 9, 2025

Luego de los cientos de críticas, Vázquez respondió con un video en el que aseguró que su intención no era ofender, sino visibilizar el trabajo de artesanos locales.

“Asumo mi culpa si entre tanta frustración dejé salir un tono que se haya podido malinterpretar como burla a la causa. Ojalá alguien se quede con el mensaje original: apoyen empresas locales”, expresó.

Miles de habitantes de Uruapan, Michoacán, marcharon la tarde del pasado viernes hacia el Centro Histórico del municipio para exigir justicia por el asesinato del exalcalde Carlos Manzo, y que cesen las extorsiones y homicidios que padecen los pobladores de la región.

Y por supuesto, tenía que visitar la emblemática Fábrica de Sombreros Fidepam, orgullo de Sahuayo. Décadas de talento, calidad y tradición que han dado vida a algunos de los sombreros más representativos de México.#Resiliencia #HechoEnMéxico ￼@m_ebrard pic.twitter.com/J5xsXc9uzN — Omega Vázquez (@OmegaVzquez) November 6, 2025

Ciudadanos, funcionarios, estudiantes y comerciantes exigieron también la renuncia del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en una concentración a la que acudieron unas 60 mil personas, según estimaciones de las autoridades.

Grecia Quiroz, esposa del finado Carlos Manzo y recién designada Alcaldesa sustituta por el Congreso estatal, encabezó el mitin que tuvo lugar en el centro del municipio.

"Quienes mandaron matar a Carlos Manzo no supieron que este sombrero tiene una fuerza imparable, incansable. En 2027 les vamos a dar ese voto de castigo, porque vamos a hacer valer la memoria de Carlos Manzo”, proclamó. “¡Ni un paso atrás!”, corearon los manifestantes enardecidos por el asesinato del exalcalde.