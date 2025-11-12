La Línea 1 del Metro de la CdMx abrirá el 16 de noviembre: Aquí todos los detalles

El Metro anunció que el servicio en la Línea 1 será suspendido este miércoles a las 22:00 horas para realizar pruebas finales antes de su reapertura total.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó este martes la reapertura total de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro para el próximo domingo 16 de noviembre a las 11:00 horas, tras más de dos años de trabajos de modernización.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria capitalina informó que la reapertura incluirá el tramo que va de Pantitlán a Observatorio, lo que permitirá restablecer por completo el servicio en la llamada “línea rosa”.

Asimismo, señaló que la renovación garantiza el funcionamiento del sistema por al menos 50 años más, luego de una rehabilitación integral que incluyó trenes, vías, sistemas eléctricos y de comunicación.

“Será el domingo 16 de noviembre, a las 11:00 horas, cuando se inaugure oficialmente la Línea 1 hasta Observatorio. La población ha esperado esta apertura y representa una de las renovaciones más importantes realizadas en el Metro”, declaró.

La Jefa de Gobierno informó que invitó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a participar en la ceremonia de reapertura, con la que se dará por concluida una de las obras de infraestructura más extensas de la capital en los últimos años.

Además, Brugada adelantó que, una vez concluida la renovación de la Línea 1, se prevé iniciar trabajos de modernización en la Línea 3, aunque aún no se ha definido la fecha de inicio de dichas labores.

Las obras en la Línea 1 comenzaron el 11 de julio de 2022, cuando se cerró el tramo de Pantitlán a Salto del Agua para su rehabilitación. Posteriormente, el 9 de noviembre de 2023 se suspendió el servicio entre Balderas y Observatorio para continuar con los trabajos.

Con estas intervenciones, el Gobierno capitalino buscó sustituir equipos obsoletos, mejorar la seguridad operativa y optimizar los tiempos de traslado de los más de 500 mil usuarios diarios de esta línea.

#TarjetaInformativa El Metro informa que mañana miércoles 12 de noviembre el servicio en la Línea 1 concluirá a las 22:00 horas. pic.twitter.com/RcBKKzcY0a — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 11, 2025

Actualmente, el tramo que permanecía cerrado abarca las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio, el cual será abierto al público el próximo domingo con la conclusión de las pruebas técnicas.

Línea 1 cerrará más temprano

El STC Metro informó que mañana, miércoles 12 de noviembre, el servicio de la Línea 1 concluirá a las 22:00 horas para la realización de pruebas integrales rumbo a su reapertura.

Estos ejercicios se aplicarán en los sistemas de control y telecomunicaciones con trenes en el tramo Pantitlán–Chapultepec. Con ello, el STC pidió a los usuarios tomar previsiones, ya que la última corrida saldrá a las 21:30 horas y se ofrecerá apoyo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) hasta la medianoche.