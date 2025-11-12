La Línea 1 del Metro de la CdMx abrirá el 16 de noviembre: Aquí todos los detalles

Redacción/SinEmbargo

11/11/2025 - 9:40 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Clara Brugada prevé reapertura total de la Línea 1 del Metro a mediados de noviembre

VIDEO ¬ Un joven viaja entre vagones del Metro de la CdMx y desata polémica en redes

Clara Brugada aclara que la L3 del Metro sí será intervenida, pero todavía no cerrará

El Metro anunció que el servicio en la Línea 1 será suspendido este miércoles a las 22:00 horas para realizar pruebas finales antes de su reapertura total.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó este martes la reapertura total de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro para el próximo domingo 16 de noviembre a las 11:00 horas, tras más de dos años de trabajos de modernización.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria capitalina informó que la reapertura incluirá el tramo que va de Pantitlán a Observatorio, lo que permitirá restablecer por completo el servicio en la llamada “línea rosa”.

Asimismo, señaló que la renovación garantiza el funcionamiento del sistema por al menos 50 años más, luego de una rehabilitación integral que incluyó trenes, vías, sistemas eléctricos y de comunicación.

“Será el domingo 16 de noviembre, a las 11:00 horas, cuando se inaugure oficialmente la Línea 1 hasta Observatorio. La población ha esperado esta apertura y representa una de las renovaciones más importantes realizadas en el Metro”, declaró.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció este martes que el servicio de la Línea 1 tendrá su reapertura el próximo 16 de noviembre. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

La Jefa de Gobierno informó que invitó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a participar en la ceremonia de reapertura, con la que se dará por concluida una de las obras de infraestructura más extensas de la capital en los últimos años.

Además, Brugada adelantó que, una vez concluida la renovación de la Línea 1, se prevé iniciar trabajos de modernización en la Línea 3, aunque aún no se ha definido la fecha de inicio de dichas labores.

Las obras en la Línea 1 comenzaron el 11 de julio de 2022, cuando se cerró el tramo de Pantitlán a Salto del Agua para su rehabilitación. Posteriormente, el 9 de noviembre de 2023 se suspendió el servicio entre Balderas y Observatorio para continuar con los trabajos.

Con estas intervenciones, el Gobierno capitalino buscó sustituir equipos obsoletos, mejorar la seguridad operativa y optimizar los tiempos de traslado de los más de 500 mil usuarios diarios de esta línea.

Actualmente, el tramo que permanecía cerrado abarca las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio, el cual será abierto al público el próximo domingo con la conclusión de las pruebas técnicas.

Línea 1 cerrará más temprano

El STC Metro informó que mañana, miércoles 12 de noviembre, el servicio de la Línea 1 concluirá a las 22:00 horas para la realización de pruebas integrales rumbo a su reapertura.

Estos ejercicios se aplicarán en los sistemas de control y telecomunicaciones con trenes en el tramo Pantitlán–Chapultepec. Con ello, el STC pidió a los usuarios tomar previsiones, ya que la última corrida saldrá a las 21:30 horas y se ofrecerá apoyo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) hasta la medianoche.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Manipulando la revocación

"Claudia Sheinbaum desea organizar la revocación el mismo día de las elecciones intermedias, utilizando su popularidad para...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada integral en la búsqueda de personas

"La desaparición de un familiar es uno de los momentos más complejos y dolorosos, porque detiene la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Caso Arámbulo: El dilema de la corrupción judicial en Paraguay

"La polémica fuga de Antonella Arámbulo, envuelta en sospechas de favores políticos, pone la lupa sobre el...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

4T criminaliza lucha de trabajadores de PEMEX

"El Estado mexicano se podía dar el lujo de maltratar a sus propios trabajadores en tiempos de...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

+ Sección

Galileo

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Investigadores de Intermountain Health descubrieron que ajustar una dosis de vitamina D en pacientes cardíacos reduce su riesgo de sufrir un segundo infarto.

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, asesino de luchadores sociales como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y otros, tuvo un homenaje de Morena.
1

Rubén Figueroa, asesino de Lucio, Genaro y otros, tuvo homenaje ¡de la “izquierda”!

Tenochtitlan, visto en un mapa interactivo 3D creado por el artista Thomas Kole.
2

FOTOS ¬ Así era Tenochtitlan desde todos los rincones: construyen mapa 3D interactivo

Amurallan Palacio Nacional.
3

Gobierno de la CdMx cerca Palacio Nacional previo a marcha de la "Generación Z"

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
4

RADICALES ¬ El PRIAN repite su fórmula fallida: ahora se disfraza de "Generación Z"

El pleno de la SCJN tiene previsto desechar en definitiva los siete litigios de Grupo Elektra y TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.
5

Le llegó la hora a Salinas Pliego: ministros decidirán 7 litigios por 40 mil millones

Ha comenzado a circular en redes sociales la convocatoria para la llamada “Marcha Generación Z”, un movimiento que generado dudas sobre su autenticidad.
6

#PuntosYComas ¬ La revocación de Mandato sólo sería válida con 40 millones de votos

Salinas Pliego en bancarrota
7

Salinas Pliego en bancarrota

Campesinos anuncian paro nacional y toma de aduanas el próximo 24 de noviembre
8

Campesinos anuncian paro nacional y toma de aduanas el próximo 24 de noviembre

9

VIDEO exhibe a Carlos Manzo con Moreira, Alazraki, Aguilar y otros cuadros de derecha

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) destacó este lunes que México ya se prepara para la Copa Mundial FIFA 2026, que atraerá a 5.5 millones de turistas.
10

México espera 5.5 millones de turistas por Copa Mundial; Sheinbaum donará su boleto

Reino Unido deja de compartir información con EU, dice CNN
11

Colombia y Reino Unido frenan intercambio de inteligencia con EU por ataque a lanchas

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías
12

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

El detenido es exdirector de administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Edomex.
13

Exdirector del Tribunal de Justicia del Edomex es detenido por desvío de 32 mdp

Portaaviones de EU
14

El más poderoso portaaviones de EU va rumbo a Venezuela; Maduro moviliza a la defensa

La Presidenta Sheinbaum respondió a Felipe Calderón luego de que dijera que al finalizar su sexenio, se permitió que los grupos criminales “volvieran a crecer”.
15

La Presidenta le responde a Calderón: “¿Quién declara una guerra en su propio país?”

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

La Línea 1 del Metro de la CdMx abrirá el 16 de noviembre: Aquí todos los detalles

Ha comenzado a circular en redes sociales la convocatoria para la llamada “Marcha Generación Z”, un movimiento que generado dudas sobre su autenticidad.
2

#PuntosYComas ¬ La revocación de Mandato sólo sería válida con 40 millones de votos

Amurallan Palacio Nacional.
3

Gobierno de la CdMx cerca Palacio Nacional previo a marcha de la "Generación Z"

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
4

RADICALES ¬ El PRIAN repite su fórmula fallida: ahora se disfraza de "Generación Z"

Campesinos anuncian paro nacional y toma de aduanas el próximo 24 de noviembre
5

Campesinos anuncian paro nacional y toma de aduanas el próximo 24 de noviembre

El detenido es exdirector de administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Edomex.
6

Exdirector del Tribunal de Justicia del Edomex es detenido por desvío de 32 mdp

Turismo internacional creció en septiembre
7

El turismo internacional en México repunta 16% anual en septiembre, informa el Inegi

Portaaviones de EU
8

El más poderoso portaaviones de EU va rumbo a Venezuela; Maduro moviliza a la defensa

Tenochtitlan, visto en un mapa interactivo 3D creado por el artista Thomas Kole.
9

FOTOS ¬ Así era Tenochtitlan desde todos los rincones: construyen mapa 3D interactivo

Reino Unido deja de compartir información con EU, dice CNN
10

Colombia y Reino Unido frenan intercambio de inteligencia con EU por ataque a lanchas

Con el objetivo de garantizar que la ciudadanía pueda navegar de forma segura en Internet, la SSPC emitió recomendaciones para mejorar la ciberseguridad.
11

¡Mejora tu ciberseguridad! La SSPC da recomendaciones para navegar seguro en Internet

Policías de la SSC-CdMx detuvieron a dos integrantes de la Anti Unión Tepito en posesión de casi 100 kilos de droga durante un patrullaje en la colonia Morelos.
12

La SSC-CdMx detiene a 2 integrantes de la Anti Unión; tenían casi 100 kilos de droga