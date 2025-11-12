ENTREVISTA ¬ No honraron a mi papá, pero sí a su asesino, acusa hija de Lucio Cabañas

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

12/11/2025 - 12:05 am

En entrevista con "Los Periodistas", Micaela Cabañas acusó al Gobierno de Guerreo de traicionar la memoria de las luchas sociales al honrar a Ruben Figueroa Figueroa, un hombre que persiguió y asesinó a miles de guerrerenses, incluido a su padre, el histórico guerrillero Lucio Cabañas.

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- Micaela Cabañas, hija del maestro rural y guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, calificó como una “burla hacia las víctimas” el homenaje que el gobierno de Guerrero, encabezado por la morenista Evelyn Salgado, rindió a Rubén Figueroa Figueroa, uno de los responsables de la persecución y asesinato de su padre, ocurrido en diciembre de 1974.

“Es una burla hacia las víctimas, es una burla a quienes hemos padecido ese gobierno. Me da asco decir su nombre, no me atrevo ni a pronunciarlo. Es una falta de respeto a todas las víctimas y sobrevivientes que vivimos y padecimos todo lo que él nos generó en el estado de Guerrero”, expresó Micaela Cabañas en entrevista con "Los Periodistas", programa que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Cabañas lamentó que un gobierno que se dice de izquierda y que se asume como heredero de las luchas sociales rinda tributo a quienes fueron verdugos del pueblo guerrerense.

“Yo no puedo aplaudir al gobierno que hoy representa a la izquierda y puedo generar un reclamo muy legítimo: están muy mal informados, no conocen la historia del estado que representan y gobiernan. Es doloroso que ellos estén liderando el estado. Esos funcionarios deben ser destituidos”, afirmó.

Rubén Figueroa Figueroa, conocido como el “Tigre de Huitzuco”, fue Gobernador de Guerrero entre el 1 de abril de 1975 y el 31 de marzo de 1981. Su nombre está ligado a una de las etapas más oscuras en la historia del estado: la Guerra Sucia. Durante su mandato, se le atribuyen asesinatos, desapariciones forzadas y la persecución de campesinos, activistas y militantes de las guerrillas del Partido de los Pobres, encabezada por Lucio Cabañas Barrientos, y de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, dirigida por Genaro Vázquez Rojas.

A pesar de ese historial, el Gobierno de Guerrero y el Ayuntamiento de Huitzuco, ambos de Morena, rindieron el domingo pasado un homenaje al exgobernador priista por el 117 aniversario de su natalicio. El acto, realizado en un preescolar que lleva su nombre, contó con la presencia del delegado de Gobierno en la región Norte, Rodolfo Jesús Martínez Méndez —en representación de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda—, y del director de Educación municipal, Horacio Astudillo Barrios, en representación del Alcalde morenista Eder Nájera Nájera. En el presidium estuvo también su hijo, Rubén Figueroa Alcocer, exgobernador y acusado de masacres como las de Aguas Blancas y El Charco.

El homenaje oficial desató una ola de indignación entre familiares de víctimas de la represión y sobrevivientes de la Guerra Sucia

Al respecto, la hija del histórico dirigente del Partido de los Pobres consideró que el homenaje a Rubén Figueroa Figueroa refleja “ignorancia y falta de sensibilidad histórica” por parte de quienes organizaron el acto oficial.

“Fue una grave equivocación de la persona que dirige las actividades cívicas. No se trata de conmemorar por conmemorar. El desconocimiento y la ignorancia les ganó. Yo solo puedo exigir justicia, lo que siempre hemos exigido las víctimas, y esto no forma parte de la justicia: conmemorar a asesinos, genocidas. No puede ser, estamos indignados”, señaló.

Rubén Figueroa Figueroa caracterizó por su mano dura, y fue ligado con asesinatos de activistas y campesinos durante la Guerra Sucia. Foto: Especial

Micaela Cabañas recordó que en 2024, cuando se cumplieron 50 años de la muerte de su padre, solicitó formalmente al Gobierno de Guerrero que se le rindiera un homenaje cívico en su comunidad, pero la petición fue rechazada por la Gobernadora Evelyn Salgado.

“El año pasado pedí muy encarecidamente que se le diera un homenaje, pero el día 2, justo cuando iba a empezar la marcha y el evento, el encargado de las actividades cívicas me dijo: ‘hermana, no se pudo, la Gobernadora no autorizó’”, relató.

La activista reprochó además que, tras la polémica desatada el pasado 9 de noviembre por la conmemoración al responsable del operativo militar que acabó con la vida de su padre, ninguna autoridad haya ofrecido disculpas hasta el momento.

“Muchos murieron, muchos somos víctimas de esa persona y no damos crédito a lo que sucedió. Lo peor de todo es que a quien le corresponde dar una disculpa, no ha salido a dar la cara. Queremos que dé la cara”, insistió.

“Me enoja y me entristece que muchos tuvieron que morir para que hoy quienes se dicen herederos de las luchas sociales nos den una puñalada por la espalda”, concluyó.

