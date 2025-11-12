El Consejo Coordinador Empresarial elegirá a José Medina Mora Icaza como nuevo líder

11/11/2025 - 10:11 pm

Consejo Coordinador Empresarial elegirá José Medina Mora Icaza como su nuevo líder

El CCE reafirmó su compromiso con la unidad del sector privado, la institucionalidad y la continuidad de los esfuerzos colectivos orientados a fortalecer la competitividad, la inversión y el desarrollo incluyente del país.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbago).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) concluyó este martes el registro de candidaturas para su próxima presidencia, proceso en el que únicamente se inscribió José Medina Mora Icaza, quien fue propuesto como candidato de unidad para encabezar el organismo durante el próximo periodo institucional en relevo de Francisco Alberto Cervantes Díaz.

De acuerdo con el calendario interno del CCE, el registro de aspirantes permaneció abierto del 6 al 11 de noviembre. Después, el Consejo sería informado sobre el resultado durante su sesión del próximo 14 de noviembre, antes de iniciar el periodo de presentación de propuestas entre los organismos que integran el CCE, previsto del 14 de noviembre al 5 de diciembre.

Una vez concluido el proceso, se tiene previsto formalizar la elección el cambio de presidencia durante  la Asamblea General Anual Ordinaria, que se llevará a cabo la segunda semana de diciembre.

En un comunicado, el CCE reafirmó su compromiso con la unidad del sector privado, la institucionalidad y la continuidad de los esfuerzos colectivos orientados a fortalecer la competitividad, la inversión y el desarrollo incluyente del país.

El Consejo Coordinador Empresarial es el máximo órgano de representación del sector privado en México. Agrupa a las principales organizaciones empresariales del país, que en conjunto reúnen a más de dos millones de empresas y representan alrededor del 80 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

¿Quién es José Medina Mora Icaza?

José Medina Mora Icaza es fundador y presidente del Consejo de Administración de CompuSoluciones y Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Fungió como presidente de la Coparmex de 2021 a diciembre de 2024.

Icaza se licenció en Ingeniería Civil por la Universidad Iberoamericana; cuenta con dos maestrías y un doctorado profesional por la Universidad de Stanford, así como una maestría por la Universidad Panamericana, campus Guadalajara. En 2007 la revista Expansión lo colocó entre los 100 empresarios más importantes de México.

El empresario es hermano de Eduardo Medina Mora Icaza, Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que renunció a su cargo en 2019, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, tras señalamiento de corrupción. También fue Secretario de Seguridad Pública en la Administración de Vicente Fox Quesada y Procurador General de la República durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

¿Qué es el Consejo Coordinador Empresarial?

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se ha presentado como un organismo que vela por el desarrollo económico-social. Pero desde su fundación en los setenta, con principios neoliberales como la defensa de la propiedad privada y el libre mercado, ha fungido como una vía de presión a los gobiernos a favor de la élite. Así lo han demostrado las presidencias de Claudio X. González Laporte (1985-1987 y 2000-2002), José Luis Barraza (2004-2007), Carlos Salazar Lomelín (2019-2022) o la del actual dirigente desde hace dos años, Francisco Cervantes Díaz.

Desde el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la economista Ángeles Cortés Basurto ha analizado al CCE como un think tank difusor de ideas neoliberales. Al  especializarse en historia empresarial, ha concluido que este sector suele "presionar" al Estado para sus propios intereses. En sus inicios, en 1975, el CCE lo hizo contra la política social de Luis Echeverría (reparto de tierras, aumento de salario, control de precios, paraestatales, acercamiento con Cuba). En 2000-2013 cabildeó a favor de una reforma energética y, actualmente, contra una reforma al Poder Judicial desde el mercado cambiario y un comunicado.

"Tienen algunas reuniones con el Presidente Echeverría, pero no cambia la política y cuando ven que no pueden ejercer presión en ese sentido, lo que van hacer es buscar otra vía para ejercer presión. La vía que van a adoptar es una mayor organización empresarial. En mayo de 1975 surge el Consejo Coordinador Empresarial; son los empresarios tratando de aglutinarse para poder hacer un frente más robusto y fuerte frente a lo que ellos consideran una política intervencionista", explicó.

-Con información de Dulce Olvera.

