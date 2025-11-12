Autoridades activan alerta para localizar a Renata Zoe, de seis años, en Edomex

Redacción/SinEmbargo

11/11/2025 - 11:32 pm

La Comisión de Búsqueda informó que Renata Zoe Santillanes Morales, de seis años, mide 1.1 metros y presenta lunares distintivos; vestía overol de mezclilla y blusa blanca al desaparecer.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México activó este martes una alerta para localizar a Renata Zoe Santillanes Morales, de seis años de edad, quien desapareció en el municipio de Naucalpan de Juárez.

Por medio de sus redes sociales, la autoridad compartió la ficha de búsqueda de la menor de edad, quien fue vista por última vez el pasado 9 de noviembre en la colonia Llano de las Flores.

"Les pido por favor que me ayuden a compartir este boletín de búsqueda. Mi hija Renata Zoe Santillanes Morales fue sustraída y hasta el momento no sabemos dónde se encuentra. Cada compartido puede hacer la diferencia. Gracias por su apoyo y empatía", escribió en redes sociales la madre de la menor.

El Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de México activó este martes una alerta por Renata Zoe Santillanes Morales, de seis años de edad. Foto: Especial

De acuerdo con el anuncio, Renata Zoe mide 1.1 metros de altura, es de complexión delgada, tez blanca, cara ovalada, y ojos redondos grandes de color café.

La joven menor de edad tiene el cabello lacio y color de castaño oscuro. Como seña particular, presenta lunar en la oreja izquierda y otro dos en ambos hombros.

Al momento de su desaparición, Santillanes Morales llevaba dos pulseras -una azul y una verde- aretes de unicornio, tenis blancos, blusa manga larga blanca, y un overol de short de mezclilla con flores blancas.

Ante cualquier información para dar con el paradero de la menor, las autoridades exhortaron a comunicarse a los teléfonos 800 509 09 27 y 800 216 03 61.

