El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según estudio llevado a cabo en Europa

Europa Press

11/11/2025 - 11:59 pm

Personas caminando por una calle, en Bruselas, Bélgica

Investigadores de BCBL concluyeron que las personas de países donde se habla más de un idioma tienen la mitad de probabilidades de mostrar signos de envejecimiento acelerado.

SAN SEBASTIÁN, 11 Nov. (EUROPA PRESS).- El centro de investigación Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL) ha participado en una investigación, publicada en Nature Aging, que ha analizado datos de más de 86 mil personas de 27 países de Europa, que revela que el multilingüismo ayuda a mantenerse joven.

Desde el BCBL han explicado que, además de su valor cultural y social, hablar varias lenguas también puede proteger la salud cerebral y física, ralentizando los procesos biológicos del envejecimiento y fortaleciendo la resiliencia a lo largo de la vida.

El estudio internacional, publicado en la revista Nature Aging, cuenta entre sus autores principales con Lucia Amoruso, profesora asociada Ikerbasque e investigadora de BCBL.

El equipo de expertos analizó datos de 86 mil 149 participantes procedentes de 27 países diferentes de Europa, demostrando que las personas multilingües "experimentan un envejecimiento bioconductual más lento en comparación con las monolingües".

Festival de Primavera, o Año Nuevo Lunar chino, en el parque Cinquantenaire, en Bruselas, Bélgica
Bélgica, país que cuenta con tres idiomas oficiales: neerlandés, francés y alemán. Foto: Meng Dingbo, Xinhua

Según los autores, este hecho revela que hablar varios idiomas puede ralentizar los procesos biológicos del envejecimiento y proteger contra el deterioro relacionado con la edad. "Nuestro trabajo aporta pruebas sólidas de que el multilingüismo funciona como un factor protector para un envejecimiento saludable", ha destacado Amoruso.

Los investigadores emplearon modelos de Inteligencia Artificial entrenados con miles de perfiles de salud y comportamiento para estimar la edad biológica de las personas y calcular la brecha de edad conductual (BBAG), definida como la diferencia entre la edad predicha y la cronológica.

"Recogimos factores de riesgo (hipertensión, diabetes, problemas de sueño o pérdida sensorial) y factores protectores (educación, cognición, capacidad funcional o actividad física) de los participantes para después calcular la BBAG. Si los valores son negativos, indica que una persona muestra un envejecimiento desacelerado y saludable; pero si son positivos, el envejecimiento es más acelerado", ha explicado por su parte otro de los autores, Agustín Ibáñez, director científico del Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral (BrainLat).

Los resultados muestran que las personas de países donde se habla más de un idioma tienen la mitad de probabilidades de mostrar signos de envejecimiento acelerado. En cambio, quienes solo hablan un idioma presentan el doble de riesgo de envejecer antes.

Niña jugando en el Jardín Botánico de Nueva York, en Nueva York, Estados Unidos
Estados Unidos, país donde se hablan más de 350 idiomas. Foto: Zhang Fengguo, Xinhua

Estos efectos se mantienen significativos incluso después de ajustar por factores lingüísticos, sociales, físicos y sociopolíticos. "El impacto protector del multilingüismo es consistente tanto en los análisis transversales, que reflejan las diferencias actuales en el envejecimiento, como en los análisis longitudinales, que demuestran que el multilingüismo predice un menor riesgo de envejecimiento acelerado con el tiempo", han precisado desde el BCBL.

"El aprendizaje y el uso de idiomas activan redes cerebrales fundamentales relacionadas con la atención, la memoria y el control ejecutivo, así como con la interacción social; mecanismos que pueden reforzar la resiliencia a lo largo de la vida", ha añadido Hernán Hernández, investigador de BrainLat y coautor del artículo.

"Estos hallazgos demuestran que el multilingüismo es una herramienta accesible y económica para promover un envejecimiento saludable en la población, complementando otros factores modificables como la creatividad y la educación", ha concluido la experta de BCBL.





