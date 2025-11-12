La SSC-CdMx detiene a presunto responsable de robo en joyería de Plaza San Jerónimo

Redacción/SinEmbargo

12/11/2025 - 3:06 am

La SSC-CdMx detuvo a un presunto responsable del robo en la joyería Araj de Plaza San Jerónimo, donde fueron sustraídos relojes, pulseras y cadenas de oro.

La SSC-CdMx detuvo a un presunto responsable del robo en la joyería Araj de Plaza San Jerónimo, donde fueron sustraídos relojes, pulseras y cadenas de oro.

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó el martes a las 20:16 horas sobre el robo de la joyería Araj de Plaza San Jerónimo, ubicada en la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón.

La dependencia capitalina explicó que los hechos ocurrieron cuando varios sujetos que portaban capuchas ingresaron a la joyería y, según el testimonio de una de las empleadas del lugar, rompieron las vitrinas, y sustrajeron relojes, pulseras y cadenas de oro.

La trabajadora precisó ante los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que, cuando se percató de lo sucedido, un custodio de una empresa de traslado de valores que se encontraba en el local realizó dos detonaciones al techo, sin que se registraran personas lesionadas.

El caso fue reportado por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, quienes dieron aviso sobre el robo en el establecimiento ubicado en la plaza en las avenidas Periférico Sur y San Jerónimo, por lo que el personal en campo se acercó a verificar la situación.

Tras lo sucedido, los elementos de la SSC-CdMx orientaron al gerente de la tienda para presentar una denuncia formal, y dieron parte de lo ocurrido al agente del Ministerio Público correspondiente, quien realizará las indagatorias del caso. En ese contexto, también fueron analizadas las cámaras de videovigilancia de la zona, a fin de identificar a los posibles responsables.

Posteriormente, cerca de las 22:00 horas, el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó que derivado de un seguimiento virtual y de la pronta atención ante el reporte de robo de mercancía en la joyería, un presunto responsable fue detenido.

El funcionario detalló que luego de la persecución en contra del sujeto, fueron recuperadas algunas de las piezas robadas en la joyería Araj de Plaza San Jerónimo, además de que el detenido fue relacionado con al menos tres eventos similares de robo a establecimientos.

Finalmente, Vázquez Camacho comunicó que las investigaciones correspondientes por este caso continuarán en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), con el objetivo de detener a todos los involucrados en el atraco, y que éste y los demás casos no queden impunes.

