Brugada confirma vinculación a proceso de policías que detuvieron a Erick Omar Chávez

Clara Brugada se pronunció por la muerte de Erick Omar Chávez Díaz, un joven que fue sometido y golpeado por elementos de la SSC-CdMx y luego fue encontrado sin vida.

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Clara Brugada, aseguró el martes que no habrá impunidad por el caso de Erick Omar Chávez Díaz, un joven de 21 años de edad que apareció sin vida luego de ser detenido y golpeado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), el pasado 4 de noviembre en la alcaldía Venustiano Carranza.

“Lamentamos mucho esta situación y toda nuestra solidaridad con la familia. Y pues este caso, no podemos dejar que quede impune”, dijo el marco de su informe de seguridad del mes de octubre.

“Hoy por la mañana nos enteramos que ya están vinculados a proceso los elementos relacionados con este caso”, puntualizó la Jefa de Gobierno para luego cederle la palabra al Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vásquez Camacho, quien afirmó que no habrá tolerancia ante este tipo de casos dentro de la institución.

“Reprobamos absolutamente lo ocurrido, lo lamentamos y no va haber tolerancia en la Secretaría a este tipo de conductas, desde el primer inicio fueron presentados las personas identificadas con el evento directamente, posteriormente la propia Secretaría desde su área de Asuntos Internos, trabajando con la Fiscalía, obtuvo las órdenes de aprehensión que fueron cumplimentadas en contra de los compañeros que participaron en este hecho, se dio cuenta ya de su vinculación a proceso”, dijo.

#EnVivo ▶️ Acompáñame a la conferencia de prensa: Informe de Seguridad. https://t.co/JYeJALWp1r — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 11, 2025

“Las investigaciones continúan, para deslindar cualquier tipo de responsabilidad administrativa o penal al respecto y trabajaremos con la familia por la vía de los mecanismos institucionales que existan, ya sea la Comisión de Derechos Humanos local (CDHCM), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI), o la propia Fiscalía, para lo conducente”, agregó el funcionario.

Erick Omar Chávez Díaz fue visto por última vez el 4 de noviembre, cuando salió a pasear a su perro por la calle Soledad, en la colonia Zona Centro de la alcaldía Venustiano Carranza. No obstante, videos difundidos en redes sociales captaron el momento en que fue interceptado por elementos de la SSC, quienes lo sometieron, golpearon y arrastraron por el suelo para luego subirlo a una patrulla.

Dos días después, el 6 de noviembre, el cuerpo del joven de 21 años fue hallado sin vida en la colonia 10 de Mayo, también en Venustiano Carranza, con signos de violencia en el cuerpo. Por esta situación, la SSC-CdMx informó que tres policías fueron detenidos e ingresados a un reclusorio como presuntos responsables de la muerte.

Además, la dependencia comunicó que el director del sector al que pertenecen los elementos será cesado de su cargo. No obstante, lo dicho por la Jefa de Gobierno el martes fue su primer pronunciamiento en ese sentido.