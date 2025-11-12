Brugada confirma vinculación a proceso de policías que detuvieron a Erick Omar Chávez

Redacción/SinEmbargo

12/11/2025 - 5:55 am

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CdMx

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Presunto responsable de robo en joyería de Plaza San Jerónimo es detenido por la SSC

La SSC-CdMx detiene a 2 integrantes de la Anti Unión; tenían casi 100 kilos de droga

SSC-CdMx anuncia operativo especial: desplegará 16 mil policías por El Buen Fin 2025

Clara Brugada se pronunció por la muerte de Erick Omar Chávez Díaz, un joven que fue sometido y golpeado por elementos de la SSC-CdMx y luego fue encontrado sin vida.

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Clara Brugada, aseguró el martes que no habrá impunidad por el caso de Erick Omar Chávez Díaz, un joven de 21 años de edad que apareció sin vida luego de ser detenido y golpeado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), el pasado 4 de noviembre en la alcaldía Venustiano Carranza.

“Lamentamos mucho esta situación y toda nuestra solidaridad con la familia. Y pues este caso, no podemos dejar que quede impune”, dijo el marco de su informe de seguridad del mes de octubre.

“Hoy por la mañana nos enteramos que ya están vinculados a proceso los elementos relacionados con este caso”, puntualizó la Jefa de Gobierno para luego cederle la palabra al Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vásquez Camacho, quien afirmó que no habrá tolerancia ante este tipo de casos dentro de la institución.

“Reprobamos absolutamente lo ocurrido, lo lamentamos y no va haber tolerancia en la Secretaría a este tipo de conductas, desde el primer inicio fueron presentados las personas identificadas con el evento directamente, posteriormente la propia Secretaría desde su área de Asuntos Internos, trabajando con la Fiscalía, obtuvo las órdenes de aprehensión que fueron cumplimentadas en contra de los compañeros que participaron en este hecho, se dio cuenta ya de su vinculación a proceso”, dijo.

“Las investigaciones continúan, para deslindar cualquier tipo de responsabilidad administrativa o penal al respecto y trabajaremos con la familia por la vía de los mecanismos institucionales que existan, ya sea la Comisión de Derechos Humanos local (CDHCM), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI), o la propia Fiscalía, para lo conducente”, agregó el funcionario.

Erick Omar Chávez Díaz fue visto por última vez el 4 de noviembre, cuando salió a pasear a su perro por la calle Soledad, en la colonia Zona Centro de la alcaldía Venustiano Carranza. No obstante, videos difundidos en redes sociales captaron el momento en que fue interceptado por elementos de la SSC, quienes lo sometieron, golpearon y arrastraron por el suelo para luego subirlo a una patrulla.

Dos días después, el 6 de noviembre, el cuerpo del joven de 21 años fue hallado sin vida en la colonia 10 de Mayo, también en Venustiano Carranza, con signos de violencia en el cuerpo. Por esta situación, la SSC-CdMx informó que tres policías fueron detenidos e ingresados a un reclusorio como presuntos responsables de la muerte.

Además, la dependencia comunicó que el director del sector al que pertenecen los elementos será cesado de su cargo. No obstante, lo dicho por la Jefa de Gobierno el martes fue su primer pronunciamiento en ese sentido.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El distractor más inútil y oneroso

"Las pruebas científicas y ministeriales poco importan al expresidente, y ahora la Presidenta, o a la FGR...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Manipulando la revocación

"Claudia Sheinbaum desea organizar la revocación el mismo día de las elecciones intermedias, utilizando su popularidad para...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada integral en la búsqueda de personas

"La desaparición de un familiar es uno de los momentos más complejos y dolorosos, porque detiene la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Caso Arámbulo: El dilema de la corrupción judicial en Paraguay

"La polémica fuga de Antonella Arámbulo, envuelta en sospechas de favores políticos, pone la lupa sobre el...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

+ Sección

Galileo

Personas caminando por una calle, en Bruselas, Bélgica

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según estudio llevado a cabo en Europa

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Investigadores de Intermountain Health descubrieron que ajustar una dosis de vitamina D en pacientes cardíacos reduce su riesgo de sufrir un segundo infarto.

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ricardo Salinas
1

Que Zurdos de mierda, que Corte espuria, etcétera. Hay nuevo VIDEO de Salinas Pliego

El exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, asesino de luchadores sociales como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y otros, tuvo un homenaje de Morena.
2

Rubén Figueroa, asesino de Lucio, Genaro y otros, tuvo homenaje ¡de la “izquierda”!

Tenochtitlan, visto en un mapa interactivo 3D creado por el artista Thomas Kole.
3

FOTOS ¬ Así era Tenochtitlan desde todos los rincones: construyen mapa 3D interactivo

Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca
4

Hacienda investiga casinos por lavado de dinero; Grupo Salinas denuncia "persecución"

A pesar de su oscuro historial, el Gobierno de Guerrero y el Ayuntamiento de Huitzuco, ambos de Morena, rindieron el domingo pasado un homenaje al exgobernador priista por el 117 aniversario de su natalicio.
5

ENTREVISTA ¬ No honraron a mi papá, pero sí a su asesino, acusa hija de Lucio Cabañas

El Gobierno Federal detuvo a otro implicado en el caso Colosio.
6

El distractor más inútil y oneroso

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación
7

Rosa Icela pide mantener diálogo con la CNTE; rechaza paro nacional y movilizaciones

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
8

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

Detenido por robo en joyería de la Ciudad de México
9

Presunto responsable de robo en joyería de Plaza San Jerónimo es detenido por la SSC

La Sedena detiene a 6 militares por la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa
10

La Sedena detiene a 6 militares por la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CdMx
11

Brugada confirma vinculación a proceso de policías que detuvieron a Erick Omar Chávez

12

Autoridades activan alerta para localizar a Renata Zoe, de seis años, en Edomex

Salinas Pliego en bancarrota
13

Salinas Pliego en bancarrota

14

VIDEO exhibe a Carlos Manzo con Moreira, Alazraki, Aguilar y otros cuadros de derecha

El pleno de la SCJN tiene previsto desechar en definitiva los siete litigios de Grupo Elektra y TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.
15

Le llegó la hora a Salinas Pliego: ministros decidirán 7 litigios por 40 mil millones

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CdMx
1

Brugada confirma vinculación a proceso de policías que detuvieron a Erick Omar Chávez

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación
2

Rosa Icela pide mantener diálogo con la CNTE; rechaza paro nacional y movilizaciones

Detenido por robo en joyería de la Ciudad de México
3

Presunto responsable de robo en joyería de Plaza San Jerónimo es detenido por la SSC

Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca
4

Hacienda investiga casinos por lavado de dinero; Grupo Salinas denuncia "persecución"

A pesar de su oscuro historial, el Gobierno de Guerrero y el Ayuntamiento de Huitzuco, ambos de Morena, rindieron el domingo pasado un homenaje al exgobernador priista por el 117 aniversario de su natalicio.
5

ENTREVISTA ¬ No honraron a mi papá, pero sí a su asesino, acusa hija de Lucio Cabañas

Personas caminando por una calle, en Bruselas, Bélgica
6

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según estudio llevado a cabo en Europa

Ricardo Salinas
7

Que Zurdos de mierda, que Corte espuria, etcétera. Hay nuevo VIDEO de Salinas Pliego

La Sedena detiene a 6 militares por la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa
8

La Sedena detiene a 6 militares por la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa

Promocionan sombreros que usaba Carlos Manzo
9

Delegada de Michoacán critica a oposición: "si quieren sombrero, compren el original"

Consejo Coordinador Empresarial elegirá José Medina Mora Icaza como su nuevo líder
10

El Consejo Coordinador Empresarial elegirá a José Medina Mora Icaza como nuevo líder

Equinox Gold explotó tierras en Guerrero y a cambio solamente dejó desolación.
11

La canadiense Equinox explotó el oro de Carrizalillo a cambio de daños y enfermedades

12

La Línea 1 del Metro de la CdMx abrirá el 16 de noviembre: Aquí todos los detalles