El Congreso de Guerrero debe revisar por qué se homenajea a Rubén Figueroa: Sheinbaum

Redacción/SinEmbargo

12/11/2025 - 9:16 am

La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Congreso de Guerrero revisar por qué se homenajea al exgobernador Rubén Figueroa.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Rubén Figueroa, asesino de Lucio, Genaro y otros, tuvo homenaje ¡de la “izquierda”!

ENTREVISTA ¬ No honraron a mi papá, pero sí a su asesino, acusa hija de Lucio Cabañas

ENTREVISTA ¬ Zedillo y Figueroa aún viven, deben pagar matanza: Exalcaldesa de Atoyac

El exgobernador de Guerrero, Ruben Figueroa Figueroa, quien cometió una serie de atrocidades y es acusado de haber asesinado y desaparecido a miles de personas, incluidos Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, fue homenajeado por el gobierno morenista de Evelyn Salgado.

 

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió este miércoles al Congreso de Guerrero revisar por qué todavía existe un homenaje en el calendario cívico dedicado al exgobernador de la entidad, Rubén Figueroa Figueroa, quien es acusado de haber asesinado y desaparecido a miles de personas, principalmente de las guerrillas del Partido de los Pobres, que encabezó Lucio Cabañas Barrientos; y de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, de Genaro Vázquez Rojas, cuyos homicidios también se le atribuyen.

"Pregunté por qué había sido. Dicen que está en los días cívicos de Guerrero. Se conmemora a los héroes y heroínas, creo que sí tiene que revisar Guerrero por qué está en los días cívicos esta persona, Porque fue una persona que se caracterizó por la represión al pueblo de Guerrero, entre otras cosas. Entonces sí es importante que el Congreso de Guerrero revise sus días cívicos", indicó Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

Fue el domingo cuando el Gobierno estatal, encabezado por la morenista Evelyn Salgado, y el Ayuntamiento de Huitzuco, también del partido guinda, conmemoraron el 117 aniversario del natalicio de Rubén Figueroa Figueroa, el infame exgobernador priista de Guerrero. El acto se llevó a cabo en una preescolar que lleva su nombre.

El delegado de Gobierno en la región Norte, Rodolfo Jesús Martínez Méndez, representó a la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el evento. En representación del Alcalde reelecto de Morena, Eder Nájera Nájera, estuvo el director de Educación municipal, Horacio Astudillo Barrios. En el presidium, estuvo el hijo y también exgobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, compadre del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León y acusado de masacres como la de Aguas Blancas y El Charco.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El distractor más inútil y oneroso

"Las pruebas científicas y ministeriales poco importan al expresidente, y ahora la Presidenta, o a la FGR...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Manipulando la revocación

"Claudia Sheinbaum desea organizar la revocación el mismo día de las elecciones intermedias, utilizando su popularidad para...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada integral en la búsqueda de personas

"La desaparición de un familiar es uno de los momentos más complejos y dolorosos, porque detiene la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Caso Arámbulo: El dilema de la corrupción judicial en Paraguay

"La polémica fuga de Antonella Arámbulo, envuelta en sospechas de favores políticos, pone la lupa sobre el...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

+ Sección

Galileo

Personas caminando por una calle, en Bruselas, Bélgica

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según estudio llevado a cabo en Europa

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Investigadores de Intermountain Health descubrieron que ajustar una dosis de vitamina D en pacientes cardíacos reduce su riesgo de sufrir un segundo infarto.

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca
1

Gobernación y Hacienda cierran casinos por lavado; algunos, de Salinas Pliego

El exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, asesino de luchadores sociales como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y otros, tuvo un homenaje de Morena.
2

Rubén Figueroa, asesino de Lucio, Genaro y otros, tuvo homenaje ¡de la “izquierda”!

Ricardo Salinas
3

Que Zurdos de mierda, que Corte espuria, etcétera. Hay nuevo VIDEO de Salinas Pliego

Tenochtitlan, visto en un mapa interactivo 3D creado por el artista Thomas Kole.
4

FOTOS ¬ Así era Tenochtitlan desde todos los rincones: construyen mapa 3D interactivo

5

Identidades robadas y falsos ganadores: cómo lavaban dinero los casinos mexicanos

A pesar de su oscuro historial, el Gobierno de Guerrero y el Ayuntamiento de Huitzuco, ambos de Morena, rindieron el domingo pasado un homenaje al exgobernador priista por el 117 aniversario de su natalicio.
6

ENTREVISTA ¬ No honraron a mi papá, pero sí a su asesino, acusa hija de Lucio Cabañas

Los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron correos en los que Epstein escribió que Trump había “pasado horas en mi casa” con una de sus víctimas.
7

Correos revelan que Trump “pasó horas” en casa de Epstein con víctima de pederastia

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
8

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

El Gobierno Federal detuvo a otro implicado en el caso Colosio.
9

El distractor más inútil y oneroso

Salinas Pliego en bancarrota
10

Salinas Pliego en bancarrota

11

VIDEO exhibe a Carlos Manzo con Moreira, Alazraki, Aguilar y otros cuadros de derecha

Campesinos anuncian paro nacional y toma de aduanas el próximo 24 de noviembre
12

Campesinos anuncian paro nacional y toma de aduanas el próximo 24 de noviembre

13

De Los Valencia al CJNG: el crimen organizado lleva décadas enraizado en Michoacán

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
14

RADICALES ¬ El PRIAN repite su fórmula fallida: ahora se disfraza de "Generación Z"

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CdMx
15

Brugada confirma vinculación a proceso de policías que detuvieron a Erick Omar Chávez

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Congreso de Guerrero revisar por qué se homenajea al exgobernador Rubén Figueroa.
1

El Congreso de Guerrero debe revisar por qué se homenajea a Rubén Figueroa: Sheinbaum

Los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron correos en los que Epstein escribió que Trump había “pasado horas en mi casa” con una de sus víctimas.
2

Correos revelan que Trump “pasó horas” en casa de Epstein con víctima de pederastia

3

Identidades robadas y falsos ganadores: cómo lavaban dinero los casinos mexicanos

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CdMx
4

Brugada confirma vinculación a proceso de policías que detuvieron a Erick Omar Chávez

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación
5

Rosa Icela pide mantener diálogo con la CNTE; rechaza paro nacional y movilizaciones

Detenido por robo en joyería de la Ciudad de México
6

Presunto responsable de robo en joyería de Plaza San Jerónimo es detenido por la SSC

Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca
7

Gobernación y Hacienda cierran casinos por lavado; algunos, de Salinas Pliego

A pesar de su oscuro historial, el Gobierno de Guerrero y el Ayuntamiento de Huitzuco, ambos de Morena, rindieron el domingo pasado un homenaje al exgobernador priista por el 117 aniversario de su natalicio.
8

ENTREVISTA ¬ No honraron a mi papá, pero sí a su asesino, acusa hija de Lucio Cabañas

Personas caminando por una calle, en Bruselas, Bélgica
9

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según estudio llevado a cabo en Europa

Ricardo Salinas
10

Que Zurdos de mierda, que Corte espuria, etcétera. Hay nuevo VIDEO de Salinas Pliego

La Sedena detiene a 6 militares por la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa
11

La Sedena detiene a 6 militares por la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa

Promocionan sombreros que usaba Carlos Manzo
12

Delegada de Michoacán critica a oposición: "si quieren sombrero, compren el original"