El Congreso de Guerrero debe revisar por qué se homenajea a Rubén Figueroa: Sheinbaum

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió este miércoles al Congreso de Guerrero revisar por qué todavía existe un homenaje en el calendario cívico dedicado al exgobernador de la entidad, Rubén Figueroa Figueroa, quien es acusado de haber asesinado y desaparecido a miles de personas, principalmente de las guerrillas del Partido de los Pobres, que encabezó Lucio Cabañas Barrientos; y de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, de Genaro Vázquez Rojas, cuyos homicidios también se le atribuyen.

"Pregunté por qué había sido. Dicen que está en los días cívicos de Guerrero. Se conmemora a los héroes y heroínas, creo que sí tiene que revisar Guerrero por qué está en los días cívicos esta persona, Porque fue una persona que se caracterizó por la represión al pueblo de Guerrero, entre otras cosas. Entonces sí es importante que el Congreso de Guerrero revise sus días cívicos", indicó Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

Fue el domingo cuando el Gobierno estatal, encabezado por la morenista Evelyn Salgado, y el Ayuntamiento de Huitzuco, también del partido guinda, conmemoraron el 117 aniversario del natalicio de Rubén Figueroa Figueroa, el infame exgobernador priista de Guerrero. El acto se llevó a cabo en una preescolar que lleva su nombre.

El delegado de Gobierno en la región Norte, Rodolfo Jesús Martínez Méndez, representó a la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el evento. En representación del Alcalde reelecto de Morena, Eder Nájera Nájera, estuvo el director de Educación municipal, Horacio Astudillo Barrios. En el presidium, estuvo el hijo y también exgobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, compadre del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León y acusado de masacres como la de Aguas Blancas y El Charco.