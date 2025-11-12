Tres ataques de EU a "narcolanchas" fueron frente a costas de Acapulco, reporta el WP

Redacción/SinEmbargo

12/11/2025 - 11:33 am

Tres de los 19 ataques que ha realizado EU contra presuntas embarcaciones del narcotráfico se registraron frente a costas de Acapulco, dijo The Washington Post.

En el mapa realizado por el medio estadounidense, se precisa que tres de los ataques en el Océano Pacífico sucedieron frente las costas de Acapulco, aunque no detalla las fechas específicas en las que habrían ocurrido.

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- Tres de los 19 ataques que ha realizado Estados Unidos (EU) contra presuntas embarcaciones del narcotráfico se registraron frente a las costas de Acapulco, Guerrero, dijo ayer The Washington Post. Los operativos han resultado en la ejecución extrajudicial de al menos de 76 penosas.

En un reportaje titulado Mapeo de los ataques estadounidenses en el Caribe y el Pacífico oriental", el Post detalló que de las 19 agresiones, nueve ocurrieron en el Océano Pacífico oriental, mientras que en el Mar Caribe se perpetraron otras 10. Hubo cuatro ataques que no pudieron mapearse.

En el mapa elaborado por el medio estadounidense, se establece que tres de los ataques en el Océano Pacífico sucedieron frente a las costas de Acapulco, pero no se detallaron las fechas específicas en que habrían tenido lugar.

Sin embargo, el pasado 28 de octubre, horas después de que el Secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth, informara de la ejecución de 14 personas que estaban a bordo de cuatro lanchas en el Pacífico, la Secretaría de Marina (Semar) confirmó que elementos mexicanos emprenderían una operación de búsqueda y rescate para hallar al único sobreviviente, a unos 740 kilómetros de Acapulco, en aguas internacionales.

Dicha operación se llevó a cabo a petición de la Guardia Costera estadounidense y en cumplimento del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), no obstante, no dio resultados positivos.

El ataque resultó en una condena firme de México y en la exigencia de la Presidenta Claudia Sheinbuam Pardo de reforzar los protocolos de cooperación marítima con Estados Unidos para evitar cualquier acción unilateral que comprometa la soberanía del país.

The Washington Post indicó que otros cuatro bombardeos se presentaron frente a las costas de Buenaventura, Colombia. El resto de los operativos sucedieron en aguas internacionales cercanas a las costas de Venezuela.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, pidió recientemente al gobierno del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, terminar con las ejecuciones extrajudiciales en el mar.

