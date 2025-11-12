Peña le abrió la puerta de los casinos a Salinas Pliego. Y fue semanas antes de irse

Álvaro Delgado Gómez

12/11/2025 - 1:43 pm

Peña Nieto fue quien le abrió las puertas a Salinas Pliego para que comenzara a participar en el mundo de las apuestas y sorteos; el empresario consiguió el permiso gracias a Armando Navarrete Prida, entonces Secretario de Gobernación del priista.

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- El empresario Ricardo Salinas Pliego incursionó en el mundo del juego de apuestas y sorteos gracias al priista Enrique Peña Nieto (EPN), quien antes de dejar el cargo le otorgó el permiso a su empresa Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V. para operar casinos en línea mediante las plataformas de origen extranjero bet365 y Betano, ahora bajo investigación del Gobierno federal por lavado de dinero.

El permiso DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2018 a la empresa Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V., de Salinas Pliego, lo otorgó Armando Navarrete Prida, Secretario de Gobernación de Peña Nieto, el 13 de septiembre de 2018, dos meses y medio antes del fin del sexenio.

A partir de ese permiso a la empresa Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V., firmado por Eduardo Cayetano Cacho Silva como director general de Juegos y Sorteos de la Segob, Salinas Pliego se asoció, en 2019, con bet365, la empresa británica que se ufana ser número uno de apuestas deportivas en Europa para operar en México.

Y luego Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V. autorizó a Ganador TV Azteca, S.A. de C.V., empresa de casi idéntico nombre también propiedad de Salinas Pliego, para operar el casino virtual Betano, una empresa fundada por el empresario griego George Daskalakis, a partir del año pasado.

“Betano opera legalmente en México bajo la autorización de la Dirección General de Juegos y Sorteos (Segob). Es administrada por Operadora Ganador TV Azteca, S.A. de C.V., operador autorizado de Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V.”, informa la plataforma, y detalla “Operador: Operadora Ganador TV Azteca, S.A. de C.V. Permiso SEGOB: DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2018 y DGJS/723/2018 | Autorización: DGJS/3449/2023”.

La misma información proporciona bet365 en su política de privacidad: “Cualquier mención a 'bet365', 'nosotros' o 'nuestro' en esta política de privacidad se refiere a Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V., una empresa mexicana de capital variable incorporada conforme a las leyes de México con sede en Periférico Sur 4121, Fuentes del Pedregal, Tlalpan, 14140, Ciudad de México, México”.

Los casinos en línea bet365 y Betano ofrecen un amplio abanico de juegos de apuestas como ruleta, blackjack, baccarat o slots, así como tragamonedas clásicas, con Bonus Buys, Megaways y tragamonedas de video.

Pero, además, ofrece todo tipo de apuestas en juegos deportivos como futbol, tenis, box, ciclismo, beisbol, basquetbol, golf, automovilismo.

Ricardo Salinas Pliego incursionó en el mundo del juego de apuestas y sorteos gracias a Enrique Peña Nieto, quien antes de dejar el cargo le otorgó el permiso.
El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, durante una ceremonia de reconocimientos. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro

Igual que lo hizo Vicente Fox a través de Santiago Creel, quien como Secretario de Gobernación entregó permisos de casinos a Televisa de Emilio Azcárraga y otros empresarios en mayo de 2005, una semana antes de dejar el cargo para buscar la candidatura presidencial, Peña Nieto otorgó el permiso a Salinas Pliego mediante Navarrete Prida, a dos meses y medio de finalizar el sexenio.

Como publicó SinEmbargo, en noviembre de 2011, Creel otorgó permisos a un grupo de acaudalados empresarios mexicanos, entre ellos algunos relacionados con los medios de comunicación como Emilio Azcárraga Jean, de Televisa; Olegario Vázquez Raña, del Grupo Imagen, y Carlos Enrique Abraham Mafud, concesionario de TV Azteca en Yucatán.

Nada más al dueño de Televisa le autorizó 170 centros de apuestas y salas de sorteos de números; al propietario del diario Excélsior, Cadena 3 y Reporte 98.5 le dio permisos para operar 20 salas de sorteos de número; y al concesionario de TV Azteca en Yucatán le otorgó 36 autorizaciones para operar centros de apuestas y salas de sorteos de números.

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez es periodista

