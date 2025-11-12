Trump envía una carta al Presidente de Israel para pedirle que indulte a Netanyahu

Redacción/SinEmbargo

12/11/2025 - 2:55 pm

El Presidente de EU, Donald Trump, envió una misiva a su homólogo israelí, Isaac Herzog; le pidió sopesar la posibilidad de indultar a Benjamín Netanyahu.

El líder de la oposición en Israel, Yair Lapid, dijo que la Ley israelí establece que la primera condición para recibir el indulto es la admisión de culpabilidad y la expresión de arrepentimiento.

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, envió este miércoles una misiva a su homólogo israelí, Isaac Herzog, al que le pidió sopesar la posibilidad de indultar al Primer Ministro del país, Benjamín Netanyahu, a pesar de los casos judiciales abiertos en su contra por soborno, fraude y abuso de confianza.

"Por la presente, les pido que perdonen completamente a Benjamín Netanyahu, quien ha sido un Primer Ministro formidable y decisivo durante la guerra, y que ahora está guiando a Israel hacia una era de paz", dice la carta de Trump, difundida por el Gabinete del Presidente israelí, Isaac Herzog.

"El Presidente Herzog tiene al Presidente Trump en muy alta estima y quiere expresarle de nuevo su apoyo inquebrantable a Israel, su tremenda contribución para lograr el regreso de los rehenes y reconfigurar la situación en Oriente Medio y, especialmente en Gaza", respondió la oficina del Primer Ministro israelí en un comunicado.

Asimismo, destacó su contribución a la "seguridad del Estado de Israel", pero matizó que, "sin perjuicio de lo anterior, cualquier persona que solicite un indulto presidencial debe presentar una solicitud formal de conformidad con los procedimientos existentes".

Trump ya le había solicitado a Herzog el indulto de Netanyahu durante su intervención en el Parlamento israelí el pasado 13 de octubre, en el marco de la visita que hizo a Israel después de que el gobierno israelí y el grupo islamista Hamás aceptaran su plan de paz.

"¿Por qué no le concede un indulto a Netanyahu?", preguntó Trump a Herzog entonces ante los parlamentarios.

Por su parte, el líder de la oposición en Israel, Yair Lapid, dijo hoy que Netanyahu debería "admitir culpabilidad" y expresar arrepentimiento como condición previa a cualquier indulto.

"Recordatorio: la Ley israelí establece que la primera condición para recibir el indulto es la admisión de culpabilidad y la expresión de arrepentimiento por las acciones cometidas", señaló Lapid en X.

Netanyahu tiene 3 causas judiciales abiertas

Netanyahu, que aún no ha sido condenado, tiene tres causas judiciales abiertas: los casos mil y dos mil, por fraude y abuso de confianza, y el cuatro mil, considerado el más grave y que gira en torno a un presunto acuerdo de soborno entre Netanyahu y el empresario Shaul Elovich, quien controlaba la empresa de telecomunicaciones Bezeq y el sitio web Walla News, y quien se benefició económicamente a cambio de una cobertura favorable.

"Si bien respeto absolutamente la independencia del sistema judicial israelí y sus requisitos, creo que este 'caso' contra 'Bibi' es una persecución política injustificada", sentenció el mandatario estadounidense en su carta a Herzog.

Netanyahu insiste en "cacería de brujas" y trama del "Estado profundo"

Estaba previsto que el Primer Ministro israelí testificara el martes, según anunció el tribunal que instruye el caso en su página web, de acuerdo a la agenda semanal del juicio, que exige la comparecencia del mandatario tres veces por semana.

Primer Ministro de Israel Benjamín Netanyahu
En carta formal al Presidente israelí Herzog, Trump calificó de "persecución política" el juicio al Primer Ministro Netanyahu, juzgado por corrupción, y solicitó su indulto. Foto: X @netanyahu

No son pocas las veces que el mandatario ha solicitado el aplazamiento del proceso desde su inicio en 2024. En la mayoría de las ocasiones, se ha respaldado en la ofensiva bélica de sus tropas contra la Franja de Gaza -ahora bajo un teórico alto al fuego- para justificar sus ausencias.

Netanyahu, que asegura que el juicio contra él es una "cacería de brujas" y una trama del "Estado profundo", es el primer Jefe del gobierno en la historia de Israel en ser procesado mientras ejerce el cargo.

-Con información de Europa Press y DW

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

