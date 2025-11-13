Alumnas de Zacatecas denuncian alteracion de sus fotos con IA para uso pornográfico

Tres estudiantes de 14 años han sido señalados por tomar las fotos de las caras de cientos de compañeras de secundaria y luego alterarlas con IA para producir contenido sexual y pornográfico; las autoridades ya investigan el caso.

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).– Un grupo de cientos de estudiantes adolescentes de una secundaria en Zacatecas capital han acusado a tres de sus compañeros hombres de generar imágenes alteradas con Inteligencia Artificial (IA) de sus caras para generar un "catálogo pornográfico" que compartieron y después publicaron en redes sociales.

El caso estalló este lunes de forma definitiva en la Escuela Secundaria Técnica Número 1, ubicada en la capital de Zacatecas, que lleva el mismo nombre. Ese día, un grupo de alumnas y padres de familia bloquearon el boulevard Adolfo López Mateos, donde se ubican las instalaciones de la secundaria, para protestar por este caso, que ha afectado a la mayoría de las alumnas, que son más de 400 en el plantel.

El viernes anterior, 7 de noviembre, ocurrió la primera denuncia de una de las alumnas, pero la realizó con las autoridades de la escuela secundaria. La joven se enteró de que su cara había sido usada junto a la de cientos de sus compañeras para generar imágenes e incluso videos sexuales con IA por otros compañeros que compartieron con ella el link en la nube de Google donde supuestamente subían el "catálogo" de las jóvenes, así como un perfil en Instagram donde se difundían estas imágenes alteradas.

"Mi hija me habla llorando, me dice que un compañero de tercer año les tomó fotos y por medio de Inteligencia Artificial los subió a una página de pornografía. Se están levantando las denuncias en la Fiscalía. Pedimos que despidan al director y a la trabajadora social. (…) Al menos 100 alumnos han denunciado, pero los afectados son más de 400", señaló la señora Alicia Villagrana, madre de una de las estudiantes afectadas, a N+.

El testimonio corrió veloz entre las compañeras el fin de semana pasado. El lunes, ya en la protesta, las jóvenes señalaron a tres compañeros varones de tercer grado, todos de 14 años: uno de ellos por tomarles las fotos de sus caras a la salida de los baños de la secundaria y a los otros dos por ayudar a generar el catálogo pornográfico y a distribuirlo primero en grupos de Whatsapp, y luego en redes sociales. Las adolescentes narraron a medios locales que el catálogo estaba organizado no solamente por los grados a los que asisten, sino con sus nombres y apellidos.

La protesta exigía el despido del director de la secundaria y de la trabajadora social, a quienes señalaban de ser omisos ante las denuncias de las jóvenes estudiantes. Algunas madres incluso señalaron a la trabajadora social de supuestamente haber permitido que los jóvenes borraran todo el contenido el viernes pasado, cuando se realizó la primera denuncia, y otras incluso la acusaron de haber revictimizado a las niñas por su forma de vestir.

El lunes, tras la protesta y el cierre de la avenida, la Secretaría de Educación de Zacatecas indicó que su titular, Gaby Pinedo, en coordinación con autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), atendieron en mesa de trabajo a los padres y madres de familia de los alumnos de la Secundaria Técnica No. 1 de Zacatecas.

"Con la finalidad de esclarecer situaciones que alertaron a los tutores de los jóvenes y las autoridades acordaron investigar la responsabilidad de los directivos de la institución y también si existen responsabilidades civiles por parte de quien resulte responsable de las acciones inadecuadas denunciadas", anunció la dependencia estatal.

Sanción más dura es de 3 años de reclusión: Fiscal de Zacatecas

El martes, el Fiscal de Zacatecas, Christian Paul Camacho Osnaya, señaló en entrevista con Radio Fórmula que "al día de hoy contamos con una carpeta de investigación que se persigue de manera oficiosa". "Estamos hablando de un delito que atenta contra la intimidad sexual, contemplado y establecido en el Código Penal de Zacatecas, contra la persona que pueda producir divulga o comparta material erótico o sexual sin consentimiento de la persona", detalló.

Hasta entonces, las denuncias oficiales ante la Fiscalía estatal eran apenas de una treintena de alumnas y alumnos. Pero medios locales reportaron que ya se acumulan cerca de un centenar de denuncias en las últimas horas, y se espera que el número crezca en los próximos días.

El Fiscal Camacho Osnaya solicitó la cooperación de la Secretaría de Seguridad federal "para coadyuvar con la investigación" del material producido con la IA y para averiguar si efectivamente fue eliminada de los celulares y de los servidores donde se ubicaba, así como de cuál es el alcance real de este "catálogo".

Sobre las sanciones contra los responsables, el Fiscal indicó que se llevaría a cabo en un tribunal especializado y "por la edad del adolescente, el probable responsable tiene 14 años, en caso de que se acredite la responsabilidad y la conducta delictiva, podría llegar a una medida de sanción que no puede rebasar los tres años". Para los mayores de edad, las penas son de cuatro a ocho años, agregó.

Por su parte, el Subsecretario Académico de la Secretaría de Educación de Zacatecas, Armando Delgadillo Ruvalcaba, aseguró ante medios locales que "ni el director ni la trabajadora social han sido destituidos" de su cargo, "sino que se encuentran temporalmente separados de sus funciones mientras se desarrolla la investigación interna".

El martes, la escuela también fue cerrada, pero en esa ocasión por una protesta de los propios maestros y trabajadores de la secundaria, quienes señalaron que se está "culpando y criminalizando" a los profesores por un caso que está fuera de sus manos. Se prevé que la escuela siga cerrada el resto de la semana, ya que el jueves y el viernes hay manifestaciones magisteriales independientes de este caso en la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Es un caso grave de violencia sexual digital: SIPINNA

Este miércoles, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) se pronunció sobre los hechos. "La reciente manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial en una secundaria de Zacatecas, que vulneró la intimidad de al menos 400 estudiantes, constituye una grave forma de violencia sexual digital con consecuencias psicológicas y sociales profundas", señaló en un comunicado.

Posicionamiento enérgico de #SIPINNA ante el caso de violencia digital contra estudiantes de educación básica en #Zacatecas

Lorena Villavicencio, Secretaria Ejecutiva del Sipinna @SLVillavicencio

👉 https://t.co/9G7pwR6I1a 👈#SomosSipinna pic.twitter.com/mx7pU4ZHsi — Sipinna (@SIPINNA_MX) November 12, 2025

El marco jurídico de Zacatecas, a través del artículo 232 Ter del Código Penal, sanciona la violación a la intimidad sexual, y se tendrá que perseguir estos hechos conforme a este delito; "sin embargo, es necesario estudiar este fenómeno de la manipulación digital de imágenes sin material original", pidió la dependencia federal.

Por ello, propuso reformar el Código Penal Federal y los códigos locales para incluir la “violación a la intimidad sexual mediante Inteligencia Artificial”, con penas agravadas cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes, en cumplimiento de la Constitución y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Asimismo, indicó que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes debe garantizar acompañamiento jurídico y psicológico especializado, suplencia procesal y reparación integral. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) debe inscribir a las víctimas en el Registro Estatal, brindar acceso al Fondo de Ayuda y acompañamiento integral. Y la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos debe investigar con perspectiva de infancia, recabando testimonios sin revictimización y coordinándose con la Policía Cibernética para eliminar el material difundido.

"El manejo del caso por parte de las autoridades escolares presuntamente incumplió los Lineamientos Generales para la Atención de Casos de Violencia Sexual en Educación Básica de la SEP, al no activar los protocolos correspondientes y eliminar evidencias.", subrayó.

"El incumplimiento de estos procedimientos vulnera el principio del Interés Superior de la Niñez y constituye una posible revictimización. Es necesario investigar la actuación del personal educativo y reforzar su capacitación sobre la aplicación de estos lineamientos y la debida diligencia en casos de violencia digital o sexual", completó.

Secundaria de Zacatecas no es el primer caso

En uno de los casos de más alto perfil antes de que explotara esta situación en una secundaria de Zacatecas era el de Diego "N", exalumno del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quien a mediados de este año recibió una sentencia de cinco años de prisión y una multa de 103 mil 740 pesos, tras declararlo culpable por el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil.

De acuerdo con la resolución, el exalumno del Poli es acusado de editar fotografías de sus compañeras con Inteligencia Artificial para venderlas con fines sexuales.

Desde el 6 de octubre de 2023, en un salón de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), alumnas de la carrera de Mercadotecnia Digital encontraron en el celular de Diego más de 50 mil desnudos de mujeres creadas con la herramienta tecnológica, las cuales fueron comercializadas por internet.

El caso de Diego "N" es el primero que trasciende con la "Ley Olimpia", la cual sanciona en cualquier acto que viole la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales.