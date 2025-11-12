Sujetos citan a 2 para venderles un auto y les roban su dinero; SSC-CdMx los detiene

Los sujetos accionaron sus armas de fuego para evitar ser capturados por los policías de la SSC-CdMx.

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) detuvo este miércoles en la colonia Consejo Agrarista, Iztapalapa, a tres sujetos que despojaron de más de 100 mil pesos a dos ciudadanos que presuntamente habían citado para venderles un vehículo.

"La acción policial se llevó a cabo cuando los oficiales realizaban labores de seguridad y vigilancia en dicha colonia y al llegar a la calle Cedros y la avenida del Árbol, dos ciudadanos solicitaron su apoyo y refirieron que, momentos antes, tres sujetos los despojaron del dinero en efectivo que llevaban consigo para realizar la compra de un vehículo que vieron publicado en una red social y acordaron un trato con el supuesto vendedor", indicó la dependencia en un comunicado.

De acuerdo con el reporte policiaco, los hombres habrían amagado a los compradores con un arma de fuego para luego despojarlos del dinero que llevaban y emprender la huida en dirección a unas canchas deportivas que se encuentran en los alrededores.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Personal de la #SSC de la #CiudadDeMéxico, detuvo a tres hombres quienes posiblemente citaron a dos ciudadanos para supuestamente venderles un vehículo que anunciaron en una red social y los despojaron de más de cien mil pesos en efectivo, en calles de… pic.twitter.com/5Zu5iPa9Rc — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 12, 2025

Los afectados compartieron que después del hurto solicitaron apoyo de los agentes policiacos para denunciar el robo del que habían sido objeto, por lo que los elementos de seguridad iniciaron el operativo de búsqueda.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, precisó que durante el despliegue operativo los presuntos delincuentes accionaron sus armas contra los agentes de seguridad para evitar su captura. "Los sujetos que portaban un arma de fuego corta realizaron detonaciones en contra de los oficiales que les daban seguimiento y, tras su captura, se recuperaron más de 108 mil pesos en efectivo", señaló el funcionario.

Al momento de la intercepción, los efectivos de la SSC realizaron la revisión preventiva con el debido proceso, tras la cual, aseguraron un arma de fuego corta, un cargador con siete cartuchos útiles, dos teléfonos celulares y la cantidad de dinero en efectivo que más tarde los denunciantes reconocieron como de su propiedad.

#Importante | Resultado de un despliegue operativo en atención a una denuncia por el asalto a un ciudadano que pretendía comprar un vehículo anunciado en una red social, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a tres hombres en @Alc_Iztapalapa. Los sujetos que portaban un arma de… pic.twitter.com/ZD7sFS9Gly — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 12, 2025

La SSC recordó a la ciudadanía algunas recomendaciones a seguir para mitigar el riesgo al tratar de comprar o vender un vehículo a través de plataformas digitales y redes sociales, entre las que destacan: