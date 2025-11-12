Junior H acude a Fiscalía de Jalisco a rendir su declaración por apología del delito

Redacción/SinEmbargo

12/11/2025 - 3:24 pm

El cantante de corridos tumbados Junior H acudió a la Fiscalía de Jalisco a rendir su declaración por una carpeta de investigación en su contra por apología del delito.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Los Alegres del Barranco obtienen suspensión para cantar narcocorridos en Michoacán

La libertad de expresión es vital y en corridos debe haber equilibrios, dice cantante

Chihuahua sanciona a "Los Tucanes de Tijuana" por hacer "apología de la violencia"

La Fiscalía estatal exhortó a la sociedad jalisciense a no normalizar la violencia. Las indagatorias contra Junior H desataron críticas en redes sociales.

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- El cantante de corridos tumbados, Antonio Herrera Pérez —conocido como Junior H— acudió la tarde de ayer a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco a rendir su declaración ante un Agente del Ministerio Público de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, por una carpeta de investigación iniciada en su contra por presunta apología del delito.

"A él se le investiga por la presunta interpretación que hizo del tema musical titulado 'El Azul', la noche del pasado 28 de octubre durante su presentación en el palenque de las Fiestas de Octubre", explicó la FGE de Jalisco en un comunicado. Dicha pieza haría apología del crimen organizado, al referenciar al narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La institución recalcó que el Código Penal de Jalisco estipula, en su Artículo 142, que “se impondrán de uno a seis meses de prisión al que provoque públicamente a cometer algún delito o haga apología de este o de algún vicio, si el delito no se ejecutare; si se ejecuta, se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido”.

Luego de que el cantante compareciera ante el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Varios, la FGE aseguró que continuará integrando la carpeta de investigación para que una vez que se cuente con los elementos suficientes, pueda ser judicializada.

"La Fiscalía del estado exhorta a la sociedad jalisciense a no normalizar la violencia, y ratifica su compromiso con la legalidad, trabajando diariamente por un estado más justo y seguro", finalizó.

Antonio Herrera Pérez, de 24 años de edad, mejor conocido como Junior H, es un cantante y compositor mexicano, y uno de los pioneros del subgénero de corridos tumbados.

El caso ha generado un debate en redes sociales y medios de comunicación sobre los alances de la libertad de expresión y el exhibicionismo de productos culturales, ya que el Gobierno municipal de Zapopan, encabezado por el Alcalde Juan José Frangie, anunció que Junior H está vetado de presentarse en cualquier evento público dentro del municipio mientras permanece frente a su Administración.

En abril, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que la problemática de la apología de la violencia y el género de los corridos tumbados abre un debate necesario en el país. Sostuvo que no se trata de prohibir géneros musicales, sino de construir una conciencia colectiva sobre el impacto de contenidos que normalizan la violencia, las drogas, el narcotráfico y la misoginia.

"No prohibimos un género musical. Eso sería absurdo. Lo que estamos planteando es que las letras no hagan apología de las drogas, de la violencia, de la violencia contra las mujeres, o de ver a una mujer como un objeto sexual", explicó en su conferencia de prensa del 14 de abril.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El distractor más inútil y oneroso

"Las pruebas científicas y ministeriales poco importan al expresidente, y ahora la Presidenta, o a la FGR...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Manipulando la revocación

"Claudia Sheinbaum desea organizar la revocación el mismo día de las elecciones intermedias, utilizando su popularidad para...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada integral en la búsqueda de personas

"La desaparición de un familiar es uno de los momentos más complejos y dolorosos, porque detiene la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Caso Arámbulo: El dilema de la corrupción judicial en Paraguay

"La polémica fuga de Antonella Arámbulo, envuelta en sospechas de favores políticos, pone la lupa sobre el...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

+ Sección

Galileo

Personas caminando por una calle, en Bruselas, Bélgica

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según estudio llevado a cabo en Europa

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Investigadores de Intermountain Health descubrieron que ajustar una dosis de vitamina D en pacientes cardíacos reduce su riesgo de sufrir un segundo infarto.

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ricardo Salinas Pliego incursionó en el mundo del juego de apuestas y sorteos gracias a Enrique Peña Nieto, quien antes de dejar el cargo le otorgó el permiso.
1

Peña le abrió la puerta de los casinos a Salinas Pliego. Y fue semanas antes de irse

Tenochtitlan, visto en un mapa interactivo 3D creado por el artista Thomas Kole.
2

FOTOS ¬ Así era Tenochtitlan desde todos los rincones: construyen mapa 3D interactivo

Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca
3

Gobernación y Hacienda cierran casinos por lavado; algunos, de Salinas Pliego

La Policía de Ontario halló una cantidad espectacular de fentanilo, la mayor de su historia, en una redada en la provincia de Windsor; cayeron dos canadienses.
4

Caen canadienses con fentanilo suficiente como para matar entera a una ciudad mediana

Ricardo Salinas
5

Que Zurdos de mierda, que Corte espuria, etcétera. Hay nuevo VIDEO de Salinas Pliego

El exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, asesino de luchadores sociales como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y otros, tuvo un homenaje de Morena.
6

Rubén Figueroa, asesino de Lucio, Genaro y otros, tuvo homenaje ¡de la “izquierda”!

Los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron correos en los que Epstein escribió que Trump había “pasado horas en mi casa” con una de sus víctimas.
7

Correos revelan que Trump “pasó horas” en casa de Epstein con víctima de pederastia

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ha gozado de múltiples privilegios en prisión, reveló el Fiscal Manuel Granados Quiroz en una audiencia.
8

Duarte gozó de celular, Internet, colchón ortopédico y más en prisión, revela Fiscal

A pesar de su oscuro historial, el Gobierno de Guerrero y el Ayuntamiento de Huitzuco, ambos de Morena, rindieron el domingo pasado un homenaje al exgobernador priista por el 117 aniversario de su natalicio.
9

ENTREVISTA ¬ No honraron a mi papá, pero sí a su asesino, acusa hija de Lucio Cabañas

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CdMx
10

Brugada confirma vinculación a proceso de policías que detuvieron a Erick Omar Chávez

El Gobierno federal reveló cómo lavaban dinero los casinos que fueron suspendidos por la Segob y la SHCP; usaban identidades robadas y falsos ganadores.
11

Identidades robadas y falsos ganadores: cómo lavaban dinero los casinos mexicanos

Tres de los 19 ataques que ha realizado EU contra presuntas embarcaciones del narcotráfico se registraron frente a costas de Acapulco, dijo The Washington Post.
12

Tres ataques de EU a "narcolanchas" fueron frente a costas de Acapulco, reporta el WP

La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Congreso de Guerrero revisar por qué se homenajea al exgobernador Rubén Figueroa.
13

El Congreso de Guerrero debe revisar por qué se homenajea a Rubén Figueroa: Sheinbaum

14

Empresario es baleado en restaurante de Mazatlán; 3 extranjeros más resultan heridos

En El Buen Fin los productos electrónicos, como las pantallas, son los que más se compran. Por ello, la Profeco dio consejos para tomar una decisión informada.
15

Buen Fin: ¿Quieres comprar una pantalla? Profeco da tips para tomar la mejor decisión

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El cantante de corridos tumbados Junior H acudió a la Fiscalía de Jalisco a rendir su declaración por una carpeta de investigación en su contra por apología del delito.
1

Junior H acude a Fiscalía de Jalisco a rendir su declaración por apología del delito

El Presidente de EU, Donald Trump, envió una misiva a su homólogo israelí, Isaac Herzog; le pidió sopesar la posibilidad de indultar a Benjamín Netanyahu.
2

Trump envía una carta al Presidente de Israel para pedirle que indulte a Netanyahu

En El Buen Fin los productos electrónicos, como las pantallas, son los que más se compran. Por ello, la Profeco dio consejos para tomar una decisión informada.
3

Buen Fin: ¿Quieres comprar una pantalla? Profeco da tips para tomar la mejor decisión

Ricardo Salinas Pliego incursionó en el mundo del juego de apuestas y sorteos gracias a Enrique Peña Nieto, quien antes de dejar el cargo le otorgó el permiso.
4

Peña le abrió la puerta de los casinos a Salinas Pliego. Y fue semanas antes de irse

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ha gozado de múltiples privilegios en prisión, reveló el Fiscal Manuel Granados Quiroz en una audiencia.
5

Duarte gozó de celular, Internet, colchón ortopédico y más en prisión, revela Fiscal

La Policía de Ontario halló una cantidad espectacular de fentanilo, la mayor de su historia, en una redada en la provincia de Windsor; cayeron dos canadienses.
6

Caen canadienses con fentanilo suficiente como para matar entera a una ciudad mediana

Tres de los 19 ataques que ha realizado EU contra presuntas embarcaciones del narcotráfico se registraron frente a costas de Acapulco, dijo The Washington Post.
7

Tres ataques de EU a "narcolanchas" fueron frente a costas de Acapulco, reporta el WP

Las vallas en Palacio Nacional son para evitar choques con el "bloque negro" y proteger vidas, dijo la Presidenta Sheinbaum.
8

Las vallas son para evitar violencia en marchas de la CNTE y "Generación Z", dice CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Congreso de Guerrero revisar por qué se homenajea al exgobernador Rubén Figueroa.
9

El Congreso de Guerrero debe revisar por qué se homenajea a Rubén Figueroa: Sheinbaum

Los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron correos en los que Epstein escribió que Trump había “pasado horas en mi casa” con una de sus víctimas.
10

Correos revelan que Trump “pasó horas” en casa de Epstein con víctima de pederastia

El Gobierno federal reveló cómo lavaban dinero los casinos que fueron suspendidos por la Segob y la SHCP; usaban identidades robadas y falsos ganadores.
11

Identidades robadas y falsos ganadores: cómo lavaban dinero los casinos mexicanos

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CdMx
12

Brugada confirma vinculación a proceso de policías que detuvieron a Erick Omar Chávez