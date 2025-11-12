Junior H acude a Fiscalía de Jalisco a rendir su declaración por apología del delito

La Fiscalía estatal exhortó a la sociedad jalisciense a no normalizar la violencia. Las indagatorias contra Junior H desataron críticas en redes sociales.

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- El cantante de corridos tumbados, Antonio Herrera Pérez —conocido como Junior H— acudió la tarde de ayer a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco a rendir su declaración ante un Agente del Ministerio Público de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, por una carpeta de investigación iniciada en su contra por presunta apología del delito.

"A él se le investiga por la presunta interpretación que hizo del tema musical titulado 'El Azul', la noche del pasado 28 de octubre durante su presentación en el palenque de las Fiestas de Octubre", explicó la FGE de Jalisco en un comunicado. Dicha pieza haría apología del crimen organizado, al referenciar al narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La institución recalcó que el Código Penal de Jalisco estipula, en su Artículo 142, que “se impondrán de uno a seis meses de prisión al que provoque públicamente a cometer algún delito o haga apología de este o de algún vicio, si el delito no se ejecutare; si se ejecuta, se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido”.

Luego de que el cantante compareciera ante el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Varios, la FGE aseguró que continuará integrando la carpeta de investigación para que una vez que se cuente con los elementos suficientes, pueda ser judicializada.

"La Fiscalía del estado exhorta a la sociedad jalisciense a no normalizar la violencia, y ratifica su compromiso con la legalidad, trabajando diariamente por un estado más justo y seguro", finalizó.

Antonio Herrera Pérez, de 24 años de edad, mejor conocido como Junior H, es un cantante y compositor mexicano, y uno de los pioneros del subgénero de corridos tumbados.

El caso ha generado un debate en redes sociales y medios de comunicación sobre los alances de la libertad de expresión y el exhibicionismo de productos culturales, ya que el Gobierno municipal de Zapopan, encabezado por el Alcalde Juan José Frangie, anunció que Junior H está vetado de presentarse en cualquier evento público dentro del municipio mientras permanece frente a su Administración.

En abril, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que la problemática de la apología de la violencia y el género de los corridos tumbados abre un debate necesario en el país. Sostuvo que no se trata de prohibir géneros musicales, sino de construir una conciencia colectiva sobre el impacto de contenidos que normalizan la violencia, las drogas, el narcotráfico y la misoginia.