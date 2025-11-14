Fin de semana de Corona Capital, museos y actividades en la Ciudad de México

Foo Fighters, Linkin Park y Franz Ferdinand llegan a la capital mexicana, además de exposiciones muy interesantes para disfrutar el fin de semana.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- Este fin de semana la música es la protagonista porque es turno del Festival Corona Capital, además de una exposición de fotos de una destacada banda mexicana y mucho jazz. Aquí te compartimos algunas actividades.

Corona Capital

Este 14, 15 y 16 de noviembre el Autódromo Hermanos Rodríguez vibrará con música del Festival Corona Capital con bandas como Foo Fighters, Linkin Park, Franz Ferdinand, Garbage, Kaiser Chiefs y AFI, entre muchos otros. Si irás al festival y no sabes qué objetos pueden entrar al festival y los horarios de las bandas, sólo tienes que dar clic aquí para tener todos los detalles.

El viernes 14 de noviembre Foo Fighters, cierra el festival pero también se presentarán bandas como Kaiser Chiefs, Leisure, Circa Waves, Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, entre otras. El sábado Chapell Roan cierra el escenario de las 11 de la noche a 1 am, Vampire Weekend se presentará en el escenario Doritos a las 9:30 pm, mientras que Damiano David a las 7:10 pm. El domingo tendrá un gran cierre con Linkin Park, la banda encabezada por Mike Shinoda que llega con Emily Armstrong, la nueva voz del grupo.

¿Dónde? Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez (Viad. Río de la Piedad S/n, Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México).

¿Cuánto? Los boletos van de los 2 mil 760 a los 5 mil 560 más cargos.

"Zoé: Vivencias Espaciales"

La exposición "Zoé: Vivencias Espaciales" muestra 28 fotografías captadas por Toni François a lo largo de 20 años, que llevarán a todos los fans de la banda -y hasta los que no lo sean- a recordar grandes conciertos o desear haber estado ahí. François cautiva con cada imagen, algunas del año 2005, otras del icónico Unplugged "Música de Fondo" de la banda, algunas más de las recientes fechas en el Estadio GNP que han confirmado el lugar consentido de Zoé entre el público mexicano.

¿Dónde? "Zoé: Vivencias Espaciales" se encuentra en el corredor del metro Zapata de la Línea 12, estará ahí hasta enero del próximo año.

¿Cuánto? El costo para disfrutarla es el de una entrada al metro, es decir, 5 pesos.

"Surreal. Rodney Smith"

La exposición "Surreal. Rodney Smith" que se encuentra en el Museo Franz Mayer, la primera exposición en Latinoamérica dedicada al célebre fotógrafo estadounidense. La exposición reúne más de 40 imágenes del Estate of Rodney Smith, mismas que nos permiten adentrarnos a un mundo imaginario con composiciones que llaman la atención y destacan por su elegancia.

El horario es de martes a domingo de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Los lunes el museo permanece cerrado.

¿Dónde? Museo Franz Mayer (Av. Hidalgo 45, Centro Histórico de la Cdad. de México, Guerrero, Cuauhtémoc, 06300 Ciudad de México).

¿Cuánto? El costo de entrada es de 120 pesos; INAPAM, estudiante y profesor 60 pesos.

Gotham City Circus

Gotham City Circus será una experiencia inmersiva y gastronómica que llevará a los asistentes al universo de Batman,

¿Dónde? Aztlán Parque Urbano (Av. de los Compositores s/n, Bosque de Chapultepec II Sección, Miguel Hidalgo).

¿Cuánto? Los precios van de los 500 a los 700 pesos.