Fin de semana de Corona Capital, museos y actividades en la Ciudad de México

Redacción/SinEmbargo

14/11/2025 - 7:00 am

agenda noviembre

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Horarios, bandas y consejos para disfrutar del Corona Capital 2025

"Stranger Things: The Experience" llegará a la CdMx, te contamos cuándo y los precios

No Me Sigas, una película mexicana de horror sobrenatural en la era digital

Foo Fighters, Linkin Park y Franz Ferdinand llegan a  la capital mexicana, además de exposiciones muy interesantes para disfrutar el fin de semana. 

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- Este fin de semana la música es la protagonista porque es turno del Festival Corona Capital, además de una exposición de fotos de una destacada banda mexicana y mucho jazz. Aquí te compartimos algunas actividades.

Corona Capital

Este 14, 15 y 16 de noviembre el Autódromo Hermanos Rodríguez vibrará con música del Festival Corona Capital con bandas como Foo Fighters, Linkin Park, Franz Ferdinand, Garbage, Kaiser Chiefs y AFI, entre muchos otros. Si irás al festival y no sabes qué objetos pueden entrar al festival y los horarios de las bandas, sólo tienes que dar clic aquí para tener todos los detalles.

El viernes 14 de noviembre Foo Fighters, cierra el festival pero también se presentarán bandas como Kaiser Chiefs, Leisure, Circa Waves, Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, entre otras. El sábado Chapell Roan cierra el escenario de las 11 de la noche a 1 am, Vampire Weekend se presentará en el escenario Doritos a las 9:30 pm, mientras que Damiano David a las 7:10 pm. El domingo tendrá un gran cierre con Linkin Park, la banda encabezada por Mike Shinoda que llega con Emily Armstrong, la nueva voz del grupo.

¿Dónde? Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez (Viad. Río de la Piedad S/n, Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México).
¿Cuánto? Los boletos van de los 2 mil 760 a los 5 mil 560 más cargos.

Corona capital
Este fin de semana es del Corona Capital. Foto: Corona Capital

"Zoé: Vivencias Espaciales"

La exposición "Zoé: Vivencias Espaciales" muestra 28 fotografías captadas por Toni François a lo largo de 20 años, que llevarán a todos los fans de la banda -y hasta los que no lo sean- a recordar grandes conciertos o desear haber estado ahí. François cautiva con cada imagen, algunas del año 2005, otras del icónico Unplugged "Música de Fondo" de la banda, algunas más de las recientes fechas en el Estadio GNP que han confirmado el lugar consentido de Zoé entre el público mexicano.

¿Dónde? "Zoé: Vivencias Espaciales" se encuentra en el corredor del metro Zapata de la Línea 12, estará ahí hasta enero del próximo año.
¿Cuánto? El costo para disfrutarla es el de una entrada al metro, es decir, 5 pesos.

Zoé: vivencias espaciales
Toni François y Rodrigo Guardiola inauguraron la exposición. Fotos: Nancy Chávez, SinEmbargo/ Toni François

"Surreal. Rodney Smith"

La exposición "Surreal. Rodney Smith" que se encuentra en el Museo Franz Mayer, la primera exposición en Latinoamérica dedicada al célebre fotógrafo estadounidense. La exposición reúne más de 40 imágenes del Estate of Rodney Smith, mismas que nos permiten adentrarnos a un mundo imaginario con composiciones que llaman la atención y destacan por su elegancia.

El horario es de martes a domingo de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Los lunes el museo permanece cerrado.

¿Dónde? Museo Franz Mayer (Av. Hidalgo 45, Centro Histórico de la Cdad. de México, Guerrero, Cuauhtémoc, 06300 Ciudad de México).
¿Cuánto? El costo de entrada es de 120 pesos; INAPAM, estudiante y profesor 60 pesos.

Surreal Rodney Smith
Lo real y lo imaginario se entrelazan en composiciones cuidadosamente diseñadas. Foto: Cortesía Museo Franz Mayer

Gotham City Circus

Gotham City Circus será una experiencia inmersiva y gastronómica que llevará a los asistentes al universo de Batman,

¿Dónde? Aztlán Parque Urbano (Av. de los Compositores s/n, Bosque de Chapultepec II Sección, Miguel Hidalgo).
¿Cuánto? Los precios van de los 500 a los 700 pesos.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

¡Aguas con el agua!

"El problema del agua en el Valle de México no se ha resuelto. Simplemente se ha aplazado....
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Vivienda, la demanda que moviliza

"Los jóvenes de izquierda le han dado la vuelta al discurso y hoy tienen claro que el...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

COLPIN 2025: “La verdad no se rinde”

"El mensaje que prevaleció fue de resistencia y cooperación concluyéndose que el trabajo colaborativo puede romper los...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Sheinbaum y el embrollo del Estado mexicano

"Así el Estado mexicano: una superposición desigual de instituciones donde cada día se hacen más visibles las...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”
Por Héctor Alejandro Quintanar

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia
Por Pedro Mellado Rodríguez

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia

Carlos Manzo con el PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

Carlos Manzo con el PRIAN

Los Trump y Calderón quieren guerras
Por Juan Carlos Monedero

Los Trump y Calderón quieren guerras

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

+ Sección

Galileo

Exploración de cáncer de mama

Universidad de Salamanca en España revela posible estrategia contra el cáncer de mama

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

Investigadores desarrollaron una nueva herramienta que permite estimar el riesgo de desarrollar problemas asociados con Alzheimer años antes de los síntomas.

Una nueva herramienta predice el riesgo de Alzheimer antes de los primeros síntomas

El día de ayer se registró un fenómeno poco usual para nuestras latitudes: las auroras boreales se manifestaron intensamente en el norte de México.

FOTOS ¬ Así se vieron las auroras boreales que provocó la tormenta solar en México

Una investigación analizó cómo tener mascotas en los primeros años de vida puede relacionarse con aspectos del bienestar emocional y conductual en la infancia.

¿Cómo influyen las mascotas en el desarrollo emocional de niños? Un estudio lo revela

Un estudio de realizado por investigadores de BCBL llevado a cabo en 27 países de Europa concluyó que el multilingüismo ayuda a mantenerse joven.

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según un estudio llevado a cabo en Europa

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Investigadores de Intermountain Health descubrieron que ajustar una dosis de vitamina D en pacientes cardíacos reduce su riesgo de sufrir un segundo infarto.

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
1

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

Salinas Pliego aún tiene pendientes por resolver otros juicios en otras instancias judiciales.
2

Esto comienza para Salinas Pliego. Necesita pagar YA 48 mil millones, y todavía debe

La Suprema Corte emitió los primeros fallos sobre siete litigios fiscales pendientes de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas.
3

Grupo Salinas llama “espuria” a la Corte y acusa “linchamiento” contra Salinas Pliego

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reveló que su candidatura a Gobernador de Sinaloa fue decisión directa del expresidente AMLO.
4

Rubén Rocha revela que su candidatura a Gobernador de Sinaloa fue decisión de AMLO

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan
5

Ramírez Bedolla confirma ejecución de otros 2 implicados en asesinato de Carlos Manzo

"Alito" Moreno dice que denunciará a Sheinbaum por justificar expropiación de predios.
6

DATOS ¬ ¿Quién gasta 100 millones en cursos sobre IA, likes y memes? El PRI de Alito

Un Tribunal de Apelaciones de EU suspendió temporalmente una orden del Gobierno de Trump que obligaba a Delta Air Lines y Aeroméxico a disolver su alianza.
7

Tribunal de EU suspende orden que obligaba a cancelar alianza de Aeroméxico y Delta

Una funcionaria menor de Guerrero fue despedida después de que el homenaje al exgobernador Rubén Figueroa provocara una fuerte indignación en la sociedad.
8

Cae funcionaria menor por el homenaje a Rubén Figueroa. Evelyn Salgado, desaparecida

Salinas Pliego
9

Ministros doblan a Salinas Pliego en 7 rounds: deberá pagar YA gran parte de su deuda

Funcionario de Colima intenta agredir a Diputado federal de Morena
10

VIDEO exhibe intento de agresión de funcionario de Colima contra Diputado de Morena

Grecia Quiroz: La marcha del 15 no es nuestra, di voto de confianza a Gobierno de CSP
11

Grecia Quiroz: La marcha del 15 no es nuestra, di voto de confianza a Gobierno de CSP

AMLO Claudia
12

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia

¿Qué tratan de decir quienes hoy en el México contemporáneo esgrimen tal consigna? Va aquí un decálogo de lo que implica asumirse ni de derecha ni de izquierda.
13

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”

Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos
14

Marco Rubio descarta enviar fuerzas armadas de EU a México para combatir al "narco"

15

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan
1

Ramírez Bedolla confirma ejecución de otros 2 implicados en asesinato de Carlos Manzo

Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos
2

Marco Rubio descarta enviar fuerzas armadas de EU a México para combatir al "narco"

Funcionario de Colima intenta agredir a Diputado federal de Morena
3

VIDEO exhibe intento de agresión de funcionario de Colima contra Diputado de Morena

Gildardo Maldonado, Alcalde electo de Jáltipan, Veracruz
4

Rancho de Gildardo Maldonado Guzmán, Alcalde electo de Jáltipan, es atacado a balazos

Salinas Pliego aún tiene pendientes por resolver otros juicios en otras instancias judiciales.
5

Esto comienza para Salinas Pliego. Necesita pagar YA 48 mil millones, y todavía debe

La SCJN rechazó analizar a fondo recursos legales con los que Oxxo todavía puede exhibir productos con nicotina.
6

La Corte rechaza analizar amparos que permiten a Oxxo exhibir productos de tabaco

El Congreso de la Ciudad de México aprobó una serie de reformas al Código Penal capitalino que castigan con mayor severidad el despojo de inmuebles.
7

Congreso de la CdMx eleva penas por despojo: alcanzan hasta los 11 años de prisión

Ministros en la sesión en la que se discutieron 7 créditos fiscales de Salinas Pliego
8

ENTREVISTA ¬ Esta nueva Corte resolverá públicamente, antes nadie se enteraba: Lenia

Los mexicanos residentes en el extranjero pueden emitir su voto en las elecciones presidenciales y en las consultas populares.
9

#PuntosyComas ¬ 1.6 millones de mexicanos en el extranjero podrán votar en revocación

Grecia Quiroz: La marcha del 15 no es nuestra, di voto de confianza a Gobierno de CSP
10

Grecia Quiroz: La marcha del 15 no es nuestra, di voto de confianza a Gobierno de CSP

Secretario de Guerra de EU
11

Hegseth lanza operación contra narcoterrorismo en AL; Rubio descarta tropas en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas, debería pagar los impuestos que adeuda al Estado mexicano.
12

"Que paguen sus impuestos en vez de pagar campañas", dice Claudia a deudores fiscales