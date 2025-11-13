FOTOS ¬ Así se vieron las auroras boreales que provocó la tormenta solar en México

Redacción/SinEmbargo

12/11/2025 - 6:56 pm

El día de ayer se registró un fenómeno poco usual para nuestras latitudes: las auroras boreales se manifestaron intensamente en el norte de México.

De acuerdo con los expertos, el evento no alcanzó la magnitud registrada durante la tormenta del 10 de mayo de 2024, considerada una de las más intensas de los últimos años. 

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- El día de ayer se registró un fenómeno poco usual para nuestras latitudes: auroras boreales se manifestaron en varios estados de la República mexicana pintando los cielos de Nuevo León, Chihuahua, Jalisco, Baja California, Durango, Sonora y Zacatecas, entre otros.

A través de redes sociales los internautas compartieron el juego de luces que fue visible, como pocas veces, en territorio mexicano. Este fenómeno iluminó de un tenue morado, un rosa intenso y delicados tonos de verdes el cielo nocturno sorprendiendo a propios y extraños.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indicó que el fenómeno fue producto de una tormenta geomagnética severa a nivel global resultado de un arribo de una Eyección de Masa Coronal (EMC) originada en el Sol.

Durante la noche del 11 de noviembre de 2025, se registró una tormenta geomagnética severa a nivel global, resultado del arribo de una Eyección de Masa Coronal (EMC) originada en el Sol. El fenómeno fue pronosticado previamente por el Laboratorio Nacional de Clima Espacial (LANCE/SCIESMEX) y comunicado con anticipación a través de los canales oficiales de Protección Civil y la UNAM", indicó la casa de estudios en una publicación.

De acuerdo con la institución una aurora boreal es un fenómeno natural cuya causa es la interacción entre partículas cargadas provenientes del Sol y la atmósfera terrestre, que son guiadas por el campo magnético de la Tierra hacia los polos. Su aparición también se explica cuando se registran tormentas solares que impactan directamente en el planeta.

En los últimos días, agregó, el Sol ha emitido varias explosiones de energía llamadas eyecciones de masa coronal. Dos han hecho contacto con el planeta, y al menos una más está en camino y podría llegar en algún momento del miércoles.

¿Habrá más auroras borales en México?

Los expertos de la UNAM destacaron que esta explosión solar podría ser la más energética de las tres y han emitido una alerta de tormenta severa. Qué tan brillantes sean las auroras y qué tan al sur sean visibles dependerá de cuándo llegue la explosión y cómo interactúe con el campo magnético y la atmósfera de la Tierra.

"Los datos de la Red de Estaciones Geomagnéticas de México (REGMEX) muestran que la tormenta inició de forma impulsiva a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) y alcanzó su máxima intensidad hacia las 21:00 horas. Posteriormente, el fenómeno entró en fase de recuperación, con fluctuaciones relacionadas con la estructura magnética de la eyección solar", indicó la institución.

Además pronosticó una actividad solar relativamente elevada "con regiones activas capaces de generar nuevas fulguraciones y eyecciones de masa coronal". "De acuerdo con los modelos de pronóstico del LANCE/SCIESMEX, una nueva eyección podría arribar a la Tierra a partir del mediodía del 12 de noviembre, lo que podría intensificar la tormenta en curso", detalló.

¿Cuáles serán las afectaciones de la tormenta solar?

Los centros de observación y análisis de la casa de estudios descartaron riesgo para la salud humana y para otros seres vivos. "Los posibles impactos se limitan a los sistemas tecnológicos sensibles", acotaron.

Entre las posibles afectaciones tecnológicas se prevén las siguientes:

  • Comunicaciones por radio HF (aviación, marítimo, servicios operativos).
  • Señales de posicionamiento satelital (GPS/GNSS).
  • Operaciones satelitales y aeroespaciales.
  • Redes eléctricas de gran extensión.

"El monitoreo de la tormenta geomagnética se realiza en coordinación con organismos internacionales, como el Servicio Internacional de Clima Espacial (ISES), la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Agencia Espacial Europea (ESA). En caso de que se presenten condiciones favorables, podrían observarse auroras boreales en latitudes inusuales, como en el norte y centro de México, en cielos despejados y oscuros", indicó la UNAM.

"Si la interacción con la magnetósfera terrestre aumenta, se emitirá un Boletín de Clima Espacial (BOCE) con información para las autoridades de Protección Civil", alertó.

