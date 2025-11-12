Samuel García presume inversión “de mil millones de dólares” y lo desmienten

Redacción/SinEmbargo

12/11/2025 - 5:27 pm

Samuel García, Gobernador de Nuevo León, participó en la inauguración del evento IA|+Inversión Acelerada.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Nvidia invertirá 5 mil mdd en Intel: diseñarán chips para Inteligencia Artificial

Elon Musk pausa la inversión en NL hasta después de la elección presidencial en EU

Emiratos Árabes obtiene chips de IA y EU, criptoactivos. NYT expone trama millonaria

Nvidia, un gigante clave para el desarrollo de chips de IA, negó tener planes de una inversión millonaria en NL, como horas antes había anunciado Samuel García.

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).– La compañía Nvidia, uno de los gigantes en el mundo en la construcción de chips para la Inteligencia Artificial (IA), desmintió al Gobernador de Nuevo León (NL), Samuel García, que había anunciado horas antes una inversión millonaria de la empresa en la entidad del norte de México.

"Nvidia reafirma su compromiso con el fortalecimiento del ecosistema tecnológico en México y en toda América Latina. La compañía apoya el desarrollo de la innovación a través del intercambio de conocimiento, la colaboración con socios locales y programas de capacitación que impulsan el avance tecnológico en la región", señaló la empresa en un posicionamiento publicado este jueves.

"Se aclara que Nvidia no realizará inversiones financieras en Nuevo León. El apoyo de la compañía a la transformación digital y al progreso tecnológico latinoamericano se basa exclusivamente en iniciativas de cooperación, investigación y formación de talento", añadió.

Nvidia desmintió a Samuel García y descartó la inversión millonaria que había prometido el Gobernador de NL.
Nvidia desmintió a Samuel García y descartó la inversión millonaria que había prometido el Gobernador de NL. Foto: Especial

Este mismo jueves por la mañana, Samuel García había publicado en sus redes sociales un "notición" para Nuevo León. "Nvidia, la empresa más importante de software e Inteligencia Artificial, llega a nuestro estado con una inversión de 1 BILLÓN DE DÓLARES. Construirán ni más ni menos que EL PRIMER Green Data Center de Inteligencia Artificial en México, y obviamente estará en Nuevo León", presumió el Gobernador.

"Por nuestra parte, he dado instrucciones a la Secretaría de Economía para crear la Subsecretaría de Inversión, Innovación e Inteligencia Artificial para seguir atrayendo muchas MÁS empresas y grandes proyectos como éste", añadió Samuel García. "El motor económico de México y el hub tecnológico de la región, ¡Ánimo!", presumía.

Sin embargo, el desmentido de Nvidia llegó apenas una hora después, cuando respondió una consulta a la agencia Reuters. El medio especializado en economía Bloomberg también confirmó el posicionamiento de Nvidia desmintiendo la inversión, documento que empezó a circular en medios más tarde.

Además del mensaje en sus redes sociales, Samuel García había hecho el anuncio al participar en el evento "México IA+ Inversión Acelerada", en la capital del país, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Secretaría de Economía federal, que el primer Green Data Center de IA "se construye en Nuevo León". "Un aplauso a los inversores y gracias por la confianza", dijo, para luego explicar por qué supuestamente habían elegido a la entidad fronteriza con Estados Unidos.

Esta es la segunda ocasión en que NL se queda sin lo prometido por Samuel García. En 2024, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, pausó la construcción de una mega fábrica de Tesla, su compañía de automóviles eléctricos, hasta que concluyera el proceso electoral en EU. Tras el triunfo de Donald Trump, que lanzó una guerra arancelaria, los avances de esta alianza han quedado congelados.

El anuncio que sí hizo Nvidia a mediados de septiembre fue la inversión de cinco mil millones de dólares en Intel y el lanzamiento de un proyecto conjunto para desarrollar productos para centros de datos y artículos informáticos de uso general, incluida la IA.

Nvidia adquirió acciones ordinarias de Intel por valor de 23.28 dólares la unidad hasta alcanzar los cinco mil millones de dólares siempre que la operación sea autorizada por las autoridades reguladoras, según reveló la compañía en un comunicado.

Un chip desarrollado por Nvidia.
Nvidia es especialista en el desarrollo de chips para la IA. Foto: Especial

"La IA está impulsando una nueva revolución industrial y reinventando todos los niveles del hardware informático [...] Esta histórica colaboración une estrechamente el stack de computación acelerada y de IA de Nvidia con las CPU de Intel y el vasto ecosistema x86, una fusión de dos plataformas de primer nivel", aseguró el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang.

El anuncio de esta inversión millonaria entre dos grandes de la tecnología estadounidense elevó las acciones de Intel un 30 por ciento en Wall Street, de acuerdo con Bloomberg. Pero el sitio especializado indica que la mayoría de los analistas recomienda mantener las acciones: ni venderlas y comprarlas, debido a un potencial retorno negativo.

Esta inversión se sucede a la comunicada en agosto por el Gobierno de Donald Trump, cuando indicó que adquiriría el 9.9 por ciento del capital social de Intel por unos ocho mil 900 millones de dólares para reforzar el valor de una de sus principales firmas de semiconductores y crear empleos tecnológicos.

Dicha participación accionarial se financiaría con los cinco mil 700 millones de dólares en subvenciones previamente otorgadas a Intel, pero aún no pagadas, que se concedieron en virtud de la Ley CHIPS y Ciencia. Además, la compañía se embolsó tres mil 200 millones de dólares como parte del programa "Secure Enclave" (Enclave Seguro, en español).

A principios de mes, Nvidia superó a Apple en valor de mercado por primera vez desde 2002, y en los últimos días ambos valores han alternado sus posiciones.
Nvidia ha superado a Apple en valor de mercado. Foto: X, @Nvidia

La inversión de ocho mil 900 millones de dólares se sumó a los dos mil 200 millones de dólares en ayudas CHIPS que Intel había recibido hasta entonces, lo que elevaría la inversión estatal a un total de 11 mil 100 millones de dólares.

En noviembre de 2024, Nvidia reemplazó a Intel en el promedio industrial Dow Jones, poniendo fin a 25 años de presencia de una empresa pionera en semiconductores que se ha quedado atrás mientras Nvidia dominaba el mercado de chips que operan sistemas de IA.

El 9 de julio pasado, el gigante tecnológico estadounidense Nvidia se convirtió, a los pocos minutos de la apertura de Wall Street, en la primera empresa cotizada en lograr alcanzar una capitalización de al menos cuatro billones de dólares.

Nvidia, fundada en 1993 y cuyas acciones acumulan en 2025 una revalorización de más del 18 por ciento, ha duplicado su capitalización bursátil en menos de año y medio, puesto que en febrero de 2024 superaba el umbral de los dos billones de dólares y unos meses después, en junio de 2014, alcanzaba una valoración de tres billones de dólares.

Nvidia anunció una inversión de 5 mil mdd en Intel para el desarrollo de chips para la IA.
Nvidia anunció una inversión de 5 mil mdd en Intel para el desarrollo de chips para la IA. Foto: Nvidia

Nvidia logró en su segundo trimestre fiscal, que comprende de mayo a julio de 2025, un beneficio neto de 26 mil 422 millones de dólares, lo que supone incrementar en un 59.2 por ciento las ganancias del mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado la empresa tecnológica.

Los ingresos de Nvidia sumaron en el trimestre un total de 46 mil 743 millones de dólares, un 55.6 por ciento más que un año antes y un seis por ciento respecto de los primeros tres meses de su ejercicio, superando ligeramente las expectativas de la compañía.

En este sentido, la multinacional destacó que en el segundo trimestre no se registraron ventas de microchips avanzados H2O a clientes con sede en China. De este modo, en el primer semestre de su año fiscal, la compañía dirigida por Jensen Huang obtuvo un beneficio neto de 45 mil 197 millones de dólares, un 43.6 por ciento más que un año antes, mientras que sus ingresos sumaron 90 mil 805 millones de dólares, un 61.9 por ciento más.

De cara al tercer trimestre de su ejercicio fiscal, Nvidia prevé que los ingresos asciendan a 54 mil millones de dólares, con una desviación del 2 por ciento, asumiendo en las perspectivas que no se realizan envíos de microprocesadores H2O a China. Sin embargo, el anuncio de este jueves podría traerle mejores números para el cierre de año.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El distractor más inútil y oneroso

"Las pruebas científicas y ministeriales poco importan al expresidente, y ahora la Presidenta, o a la FGR...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Manipulando la revocación

"Claudia Sheinbaum desea organizar la revocación el mismo día de las elecciones intermedias, utilizando su popularidad para...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada integral en la búsqueda de personas

"La desaparición de un familiar es uno de los momentos más complejos y dolorosos, porque detiene la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Caso Arámbulo: El dilema de la corrupción judicial en Paraguay

"La polémica fuga de Antonella Arámbulo, envuelta en sospechas de favores políticos, pone la lupa sobre el...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

+ Sección

Galileo

Una investigación analizó cómo tener mascotas en los primeros años de vida puede relacionarse con aspectos del bienestar emocional y conductual en la infancia.

¿Cómo influyen las mascotas en el desarrollo emocional de niños? Un estudio lo revela

Personas caminando por una calle, en Bruselas, Bélgica

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según estudio llevado a cabo en Europa

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Investigadores de Intermountain Health descubrieron que ajustar una dosis de vitamina D en pacientes cardíacos reduce su riesgo de sufrir un segundo infarto.

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ricardo Salinas
1

Que Zurdos de mierda, que Corte espuria, etcétera. Hay nuevo VIDEO de Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego incursionó en el mundo del juego de apuestas y sorteos gracias a Enrique Peña Nieto, quien antes de dejar el cargo le otorgó el permiso.
2

Peña le abrió la puerta de los casinos a Salinas Pliego. Y fue semanas antes de irse

Tenochtitlan, visto en un mapa interactivo 3D creado por el artista Thomas Kole.
3

FOTOS ¬ Así era Tenochtitlan desde todos los rincones: construyen mapa 3D interactivo

Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca
4

Gobernación y Hacienda cierran casinos por lavado; algunos, de Salinas Pliego

La Policía de Ontario halló una cantidad espectacular de fentanilo, la mayor de su historia, en una redada en la provincia de Windsor; cayeron dos canadienses.
5

Caen canadienses con fentanilo suficiente como para matar entera a una ciudad mediana

El Presidente de EU, Donald Trump, envió una misiva a su homólogo israelí, Isaac Herzog; le pidió sopesar la posibilidad de indultar a Benjamín Netanyahu.
6

Trump envía una carta al Presidente de Israel para pedirle que indulte a Netanyahu

El exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, asesino de luchadores sociales como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y otros, tuvo un homenaje de Morena.
7

Rubén Figueroa, asesino de Lucio, Genaro y otros, tuvo homenaje ¡de la “izquierda”!

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ha gozado de múltiples privilegios en prisión, reveló el Fiscal Manuel Granados Quiroz en una audiencia.
8

Duarte gozó de celular, Internet, colchón ortopédico y más en prisión, revela Fiscal

Los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron correos en los que Epstein escribió que Trump había “pasado horas en mi casa” con una de sus víctimas.
9

Correos revelan que Trump “pasó horas” en casa de Epstein con víctima de pederastia

A pesar de su oscuro historial, el Gobierno de Guerrero y el Ayuntamiento de Huitzuco, ambos de Morena, rindieron el domingo pasado un homenaje al exgobernador priista por el 117 aniversario de su natalicio.
10

ENTREVISTA ¬ No honraron a mi papá, pero sí a su asesino, acusa hija de Lucio Cabañas

11

VIDEO exhibe a Carlos Manzo con Moreira, Alazraki, Aguilar y otros cuadros de derecha

El Gobierno federal reveló cómo lavaban dinero los casinos que fueron suspendidos por la Segob y la SHCP; usaban identidades robadas y falsos ganadores.
12

Identidades robadas y falsos ganadores: cómo lavaban dinero los casinos mexicanos

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CdMx
13

Brugada confirma vinculación a proceso de policías que detuvieron a Erick Omar Chávez

El cantante de corridos tumbados Junior H acudió a la Fiscalía de Jalisco a rendir su declaración por una carpeta de investigación en su contra por apología del delito.
14

Junior H acude a Fiscalía de Jalisco a rendir su declaración por apología del delito

Tres de los 19 ataques que ha realizado EU contra presuntas embarcaciones del narcotráfico se registraron frente a costas de Acapulco, dijo The Washington Post.
15

Tres ataques de EU a "narcolanchas" fueron frente a costas de Acapulco, reporta el WP

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El dictamen de la reforma para adelantar la consulta de revocación de mandato de la Presidenta para que coincida con las elecciones de 2027 fue pospuesta.
1

Morena pospone discutir revocación de mandato para 2027, pero afirman: "va porque va"

Samuel García, Gobernador de Nuevo León, participó en la inauguración del evento IA|+Inversión Acelerada.
2

Samuel García presume inversión “de mil millones de dólares” y lo desmienten

Mi Gobierno ni reprime ni censura la libertad, dice CSP ante industria de radio y TV
3

Mi Gobierno ni reprime ni censura la libertad, dice CSP ante industria de radio y TV

La SSC-CdMx detuvo en Iztapalapa a tres sujetos que despojaron de más de cien mil pesos a dos ciudadanos que habían citado para venderles un vehículo.
4

Sujetos citan a 2 para venderles un auto y les roban su dinero; SSC-CdMx los detiene

El cantante de corridos tumbados Junior H acudió a la Fiscalía de Jalisco a rendir su declaración por una carpeta de investigación en su contra por apología del delito.
5

Junior H acude a Fiscalía de Jalisco a rendir su declaración por apología del delito

El Presidente de EU, Donald Trump, envió una misiva a su homólogo israelí, Isaac Herzog; le pidió sopesar la posibilidad de indultar a Benjamín Netanyahu.
6

Trump envía una carta al Presidente de Israel para pedirle que indulte a Netanyahu

En El Buen Fin los productos electrónicos, como las pantallas, son los que más se compran. Por ello, la Profeco dio consejos para tomar una decisión informada.
7

Buen Fin: ¿Quieres comprar una pantalla? Profeco da tips para tomar la mejor decisión

Ricardo Salinas Pliego incursionó en el mundo del juego de apuestas y sorteos gracias a Enrique Peña Nieto, quien antes de dejar el cargo le otorgó el permiso.
8

Peña le abrió la puerta de los casinos a Salinas Pliego. Y fue semanas antes de irse

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ha gozado de múltiples privilegios en prisión, reveló el Fiscal Manuel Granados Quiroz en una audiencia.
9

Duarte gozó de celular, Internet, colchón ortopédico y más en prisión, revela Fiscal

La Policía de Ontario halló una cantidad espectacular de fentanilo, la mayor de su historia, en una redada en la provincia de Windsor; cayeron dos canadienses.
10

Caen canadienses con fentanilo suficiente como para matar entera a una ciudad mediana

Tres de los 19 ataques que ha realizado EU contra presuntas embarcaciones del narcotráfico se registraron frente a costas de Acapulco, dijo The Washington Post.
11

Tres ataques de EU a "narcolanchas" fueron frente a costas de Acapulco, reporta el WP

Sheinbaum argumentó que las vallas colocadas alrededor de Palacio son para evitar la violencia en las marchas de la CNTE y la de la supuesta "Generación Z".
12

Las vallas son para evitar violencia en marchas de la CNTE y "Generación Z", dice CSP