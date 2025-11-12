Samuel García presume inversión “de mil millones de dólares” y lo desmienten

Nvidia, un gigante clave para el desarrollo de chips de IA, negó tener planes de una inversión millonaria en NL, como horas antes había anunciado Samuel García.

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).– La compañía Nvidia, uno de los gigantes en el mundo en la construcción de chips para la Inteligencia Artificial (IA), desmintió al Gobernador de Nuevo León (NL), Samuel García, que había anunciado horas antes una inversión millonaria de la empresa en la entidad del norte de México.

"Nvidia reafirma su compromiso con el fortalecimiento del ecosistema tecnológico en México y en toda América Latina. La compañía apoya el desarrollo de la innovación a través del intercambio de conocimiento, la colaboración con socios locales y programas de capacitación que impulsan el avance tecnológico en la región", señaló la empresa en un posicionamiento publicado este jueves.

"Se aclara que Nvidia no realizará inversiones financieras en Nuevo León. El apoyo de la compañía a la transformación digital y al progreso tecnológico latinoamericano se basa exclusivamente en iniciativas de cooperación, investigación y formación de talento", añadió.

Este mismo jueves por la mañana, Samuel García había publicado en sus redes sociales un "notición" para Nuevo León. "Nvidia, la empresa más importante de software e Inteligencia Artificial, llega a nuestro estado con una inversión de 1 BILLÓN DE DÓLARES. Construirán ni más ni menos que EL PRIMER Green Data Center de Inteligencia Artificial en México, y obviamente estará en Nuevo León", presumió el Gobernador.

"Por nuestra parte, he dado instrucciones a la Secretaría de Economía para crear la Subsecretaría de Inversión, Innovación e Inteligencia Artificial para seguir atrayendo muchas MÁS empresas y grandes proyectos como éste", añadió Samuel García. "El motor económico de México y el hub tecnológico de la región, ¡Ánimo!", presumía.

Sin embargo, el desmentido de Nvidia llegó apenas una hora después, cuando respondió una consulta a la agencia Reuters. El medio especializado en economía Bloomberg también confirmó el posicionamiento de Nvidia desmintiendo la inversión, documento que empezó a circular en medios más tarde.

¡NOTICIÓN, NUEVO LEÓN!@nvidia , la empresa más importante de software e Inteligencia Artificial, llega a nuestro estado con una inversión de 1 BILLÓN DE DÓLARES. Construirán ni más ni menos que EL PRIMER Green Data Center de Inteligencia Artificial en México, y obviamente… pic.twitter.com/uqr9Hs43fl — Samuel García (@samuel_garcias) November 12, 2025

Además del mensaje en sus redes sociales, Samuel García había hecho el anuncio al participar en el evento "México IA+ Inversión Acelerada", en la capital del país, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Secretaría de Economía federal, que el primer Green Data Center de IA "se construye en Nuevo León". "Un aplauso a los inversores y gracias por la confianza", dijo, para luego explicar por qué supuestamente habían elegido a la entidad fronteriza con Estados Unidos.

Esta es la segunda ocasión en que NL se queda sin lo prometido por Samuel García. En 2024, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, pausó la construcción de una mega fábrica de Tesla, su compañía de automóviles eléctricos, hasta que concluyera el proceso electoral en EU. Tras el triunfo de Donald Trump, que lanzó una guerra arancelaria, los avances de esta alianza han quedado congelados.

El anuncio que sí hizo Nvidia a mediados de septiembre fue la inversión de cinco mil millones de dólares en Intel y el lanzamiento de un proyecto conjunto para desarrollar productos para centros de datos y artículos informáticos de uso general, incluida la IA.

Nvidia adquirió acciones ordinarias de Intel por valor de 23.28 dólares la unidad hasta alcanzar los cinco mil millones de dólares siempre que la operación sea autorizada por las autoridades reguladoras, según reveló la compañía en un comunicado.

"La IA está impulsando una nueva revolución industrial y reinventando todos los niveles del hardware informático [...] Esta histórica colaboración une estrechamente el stack de computación acelerada y de IA de Nvidia con las CPU de Intel y el vasto ecosistema x86, una fusión de dos plataformas de primer nivel", aseguró el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang.

El anuncio de esta inversión millonaria entre dos grandes de la tecnología estadounidense elevó las acciones de Intel un 30 por ciento en Wall Street, de acuerdo con Bloomberg. Pero el sitio especializado indica que la mayoría de los analistas recomienda mantener las acciones: ni venderlas y comprarlas, debido a un potencial retorno negativo.

Esta inversión se sucede a la comunicada en agosto por el Gobierno de Donald Trump, cuando indicó que adquiriría el 9.9 por ciento del capital social de Intel por unos ocho mil 900 millones de dólares para reforzar el valor de una de sus principales firmas de semiconductores y crear empleos tecnológicos.

Dicha participación accionarial se financiaría con los cinco mil 700 millones de dólares en subvenciones previamente otorgadas a Intel, pero aún no pagadas, que se concedieron en virtud de la Ley CHIPS y Ciencia. Además, la compañía se embolsó tres mil 200 millones de dólares como parte del programa "Secure Enclave" (Enclave Seguro, en español).

La inversión de ocho mil 900 millones de dólares se sumó a los dos mil 200 millones de dólares en ayudas CHIPS que Intel había recibido hasta entonces, lo que elevaría la inversión estatal a un total de 11 mil 100 millones de dólares.

En noviembre de 2024, Nvidia reemplazó a Intel en el promedio industrial Dow Jones, poniendo fin a 25 años de presencia de una empresa pionera en semiconductores que se ha quedado atrás mientras Nvidia dominaba el mercado de chips que operan sistemas de IA.

El 9 de julio pasado, el gigante tecnológico estadounidense Nvidia se convirtió, a los pocos minutos de la apertura de Wall Street, en la primera empresa cotizada en lograr alcanzar una capitalización de al menos cuatro billones de dólares.

Nvidia, fundada en 1993 y cuyas acciones acumulan en 2025 una revalorización de más del 18 por ciento, ha duplicado su capitalización bursátil en menos de año y medio, puesto que en febrero de 2024 superaba el umbral de los dos billones de dólares y unos meses después, en junio de 2014, alcanzaba una valoración de tres billones de dólares.

Nvidia logró en su segundo trimestre fiscal, que comprende de mayo a julio de 2025, un beneficio neto de 26 mil 422 millones de dólares, lo que supone incrementar en un 59.2 por ciento las ganancias del mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado la empresa tecnológica.

Los ingresos de Nvidia sumaron en el trimestre un total de 46 mil 743 millones de dólares, un 55.6 por ciento más que un año antes y un seis por ciento respecto de los primeros tres meses de su ejercicio, superando ligeramente las expectativas de la compañía.

En este sentido, la multinacional destacó que en el segundo trimestre no se registraron ventas de microchips avanzados H2O a clientes con sede en China. De este modo, en el primer semestre de su año fiscal, la compañía dirigida por Jensen Huang obtuvo un beneficio neto de 45 mil 197 millones de dólares, un 43.6 por ciento más que un año antes, mientras que sus ingresos sumaron 90 mil 805 millones de dólares, un 61.9 por ciento más.

De cara al tercer trimestre de su ejercicio fiscal, Nvidia prevé que los ingresos asciendan a 54 mil millones de dólares, con una desviación del 2 por ciento, asumiendo en las perspectivas que no se realizan envíos de microprocesadores H2O a China. Sin embargo, el anuncio de este jueves podría traerle mejores números para el cierre de año.