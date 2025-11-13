GenteAsí ¬ Erick sale a pasear a su perro y policías de la CDMX... ¿lo asesinan?

Erick Omar Chávez fue detenido por policías de la Ciudad de México. Lo siguiente fue su cuerpo fue hallado sin vida.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- El 4 de noviembre, Erick Omar Chávez Díaz, de 21 años de edad, sale a pasear a su perro. Pasan las horas y los días y no regresa a casa. Madrugada del 5 de noviembre: el cuerpo de un joven sin identificar “aparece” en las calles Miguel Negrete y Ferrocarril de Cintura, en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

Mientras la familia de Erick lo busca, en las redes sociales se hace viral un video de un joven siendo brutalmente golpeado, junto a su perro por policías capitalinos. En el video se ve al perro tratando de ayudar a su amigo, ladrándole a los agresores. Esto ocurre en la calle Soledad, en la alcaldía Venustiano Carranza.

7 de noviembre. Le informan a la familia de Erick que el cuerpo hallado, dos días atrás en la colonia 10 de mayo es de Erick.

Erick Omar era comerciante, vendía malteadas en el barrio de La Merced y era padre de dos pequeños. Su perro, “Cabo”, regresó sí pudo regresar a casa. Se sabe ahora que fue detenido por estos policías. También se saber ahora que lo golpearon y abandonaron su cuerpo sin vida varias calles más allá de donde lo subieron, arrastrándolo, a su patrulla.

11 de noviembre. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México informó que tres policías fueron detenidos y el Director del sector fue cesado del cargo. Ocurrió después de varias protestas de la familia de Erick y de la exigencia de justicia en redes sociales.

Se supone que la policía tiene la función de mantener la seguridad pública, pero estos agentes hicieron lo contrario. Este caso es un ejemplo claro del uso excesivo e injustificado de la fuerza policial.

¿Y saben? Lo contradictorio es que muchas personas que integran los cuerpos policiales -sobre todo en las partes más bajas del organigrama de la institución-provienen "del pueblo". Son de barrios populares, de contextos de desigualdad, tienen incluso relatos personales de violencia, de marginación.

Aunque los agentes provengan de sectores populares, están formados en una lógica de jerarquía, de control, de disciplina y de represión. Así que su origen social no los exime de reproducir todo esto contra alguien que ven vulnerable.

Por el contrario, parece que hay un patrón de violencia estatal y de criminalización contra los hombres jóvenes empobrecidos. También contra comerciantes informales, y personas racializadas o migrantes. Claro que hay casos destacados de policías que han decidido actuar de manera diferente en casos muy puntuales. Algunos otros han prestado ayuda a la ciudadanía. Pero la idea punitiva prevalece en la institución.

Pero siempre hay gente así, que se siente poderosa con un uniforme y parece creer que asesinar a un muchacho como Erick es mantener el orden o “hacer su trabajo”.