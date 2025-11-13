El Ayuntamiento de Uruapan suspende actos cívicos del 20 de noviembre por violencia

El Ayuntamiento de Uruapan canceló el desfile del 20 de noviembre por falta de condiciones de seguridad y en memoria del Alcalde asesinado, Carlos Manzo Rodríguez.

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- El Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, anunció este miércoles la suspensión del desfile conmemorativo del 20 de noviembre debido a la situación de inseguridad registrada en el municipio durante las últimas semanas. La medida fue adoptada para proteger a la población ante posibles riesgos.

En un comunicado oficial, el Gobierno municipal explicó que la decisión se tomó con base en la responsabilidad y el respeto hacia la comunidad, priorizando la seguridad de las familias uruapenses y de los participantes del evento cívico-deportivo.

La Administración municipal señaló que la cancelación también se realiza en memoria del Alcalde independiente Carlos Manzo Rodríguez, asesinado el pasado 1 de noviembre durante el Festival de las Velas en la entidad.

🚨 Se cancela el desfile del 20 de noviembre en Uruapan. La decisión también se toma en memoria del alcalde Carlos Manzo. pic.twitter.com/HG7VNPygcI — Uruapan Michoacán México (@uruapan) November 13, 2025

La Alcaldesa sustituta y viuda de Manzo, Grecia Itzel Quiroz García, informó que la determinación busca resguardar la integridad de estudiantes, docentes y asistentes, en medio del clima de violencia que enfrenta la región.

Docentes y padres de familia de distintas instituciones educativas respaldaron la medida del Ayuntamiento y notificaron que sus escuelas no participarán en el desfile ni en los ensayos programados.

La Escuela Secundaria Federal Urbana número 3 publicó un aviso en el que informó a los padres que, con el objetivo de proteger al alumnado y al personal, no formará parte del evento conmemorativo de la Revolución Mexicana.

Otras instituciones de diferentes niveles académicos replicaron el mismo mensaje y comunicaron su decisión de no participar, debido a que no existen las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes.

El desfile del 16 de septiembre también fue cancelado meses atrás, luego de un ataque armado contra policías municipales. Con la nueva suspensión, Uruapan enfrenta por segunda ocasión la interrupción de actos cívicos debido a la falta de seguridad pública.

Hasta el momento, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia mantiene desplegados más de 10 mil elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional en municipios como Uruapan, Apatzingán y Lázaro Cárdenas, como parte de la estrategia para contener la violencia.