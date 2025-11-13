Noroña pide excluir al PAN de las reuniones de la Jucopo; exige respeto en el Senado

Fernández Noroña argumentó que las provocaciones del PAN han sido permanentes en el Senado, así como las injurias y las faltas de respeto, actos por los que exigió consecuencias.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- El Senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, le pidió el miércoles al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Adán Augusto López, excluir al Partido Acción Nacional (PAN) de las reuniones en dicha instancia mientras el partido blanquiazul no respete el Pleno de la Cámara alta del Congreso de la Unión.

Por medio de una carta que circuló en distintos medios de comunicación, Fernández Noroña argumentó que el grupo Parlamentario de Acción Nacional ha mostrado un comportamiento de permanente falta de respeto al Pleno, a la Mesa Directiva y a Morena, desde el inicio del periodo legislativo.

“Más allá del derecho de todo legislador a sostener en tribuna lo que le venga en gana, el grupo parlamentario del PAN no se ha conformado con lanzar falsas acusaciones de vínculos con el narco, señalando dolosamente a TODO nuestro grupo parlamentario de tales vínculos sin presentar una sola prueba, hecho muy grave y absolutamente falto de respeto; ha ido más lejos, injuriando permanentemente en lo particular y en lo general a compañeras y compañeros de nuestro movimiento", expresó el Senador en el documento.

“De igual manera, la bancada de Acción Nacional se ha caracterizado por faltar al respeto en señales de duelo en que se ha pedido un minuto de silencio, por ejemplo, en el caso del fallecimiento del presidente uruguayo José Mujica. No fue la única vez que faltó al respeto. De igual manera, han introducido megáfonos para reventar sesiones de toma de protesta del personal diplomático y de diversos funcionarios del gobierno federal...", insistió el legislador.

“En ese marco y reconociendo el derecho de Acción Nacional de participación en la Mesa Directiva y en la JUCOPO, considero que no se les debe convocar a ninguna sesión de ambas instancias, mientras la bancada de Acción Nacional mantenga la conducta de no respetar el marco legal que rige las sesiones del pleno de la Cámara de Senadores.”, detalló.

El funcionario dijo en la carta que las provocaciones del PAN han sido permanentes, así como las injurias y las faltas de respeto, además de señalar que existe una búsqueda desde dicho grupo parlamentario para descarrilar las sesiones, por lo que consideró esta actitud como inaceptable y propicia de tener consecuencias.

Apenas el pasado 4 de noviembre, durante una sesión en el Senado de la República, la panista Lilly Téllez hizo referencia a una transmisión en la que Fernández Noroña lloró desde Palestina por el genocidio de Israel, situación que comparó con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue asesinado el 1 de noviembre.

“A ver, tú, idiota, llora por Carlos Manzo, Noroña. No seas imbécil, llora de verdad por Carlos Manzo. Tú, idiota, llorando por allá, haciendo circo, mientras a los mexicanos los masacran, Noroña”, retó Lilly Téllez desde la tribuna de la Cámara de Senadores.

Pero los insultos de la panista han sido una constante en la Cámara alta del Congreso, ya que en agosto de 2025, cuando Fernández Noroña se desempeñaba como presidente de la Mesa Directiva del Senado, Lilly Téllez le dijo al Senador "traidor" y "¡cobarde, changoleón!", debido a que el legislador se manifestó en contra de una intervención militar del gobierno de Estados Unidos en Venezuela.