Gabinete de Seguridad detiene a 4 personas en Michoacán y asegura un auto con armas

En el marco del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, el Gabinete de Seguridad detuvo a cuatro personas en Gabriel Zamora, y aseguró un vehículo con armas en Parácuaro.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México aseguró el miércoles en el municipio de Parácuaro, Michoacán un vehículo con armamento y equipo táctico, específicamente en la localidad de Antúnez. Además, en el marco del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, cuatro personas fueron detenidas en la comunidad de Los Cajones, ubicada en el municipio de Gabriel Zamora.

Mediante dos comunicados, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer que la primera acción se efectuó cuando el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Policía Estatal realizaban patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en Antúnez, donde fue localizado un vehículo en estado de abandono con 20 cargadores de distintos calibres, 108 cartuchos y diverso equipo táctico en su interior.

Mientras que en el contexto del Plan de Operaciones Paricutín, las mismas corporaciones interceptaron a cuatro individuos en Los Cajones, a quienes les fueron aseguradas tres armas largas, 130 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm, dos cargadores de disco, dos cuatrimotos y un vehículo.

Las autoridades explicaron que en ambos casos, las personas detenidas y el arsenal asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes. En este sentido, la Sedena puntualizó que las operaciones se llevaron a cabo con estricto apego al Estado de derecho y respeto a los derechos humanos.

El "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” fue implementado por la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a raíz del asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir a los grupos criminales que operan en la entidad.

Apenas el 10 de noviembre, el Gabinete de Seguridad informó que, en distintas acciones, las autoridades lograron la detención de cinco presuntos delincuentes, además de que aseguraron drogas, armas, explosivos y vehículos.

En el municipio de Buenavista, elementos de la Guardia Civil estatal, el Ejército y la GN detuvieron a cinco sujetos, dos de ellos menores de edad, quienes tenían en su posesión cinco armas largas, 18 cargadores, mil 250 cartuchos y equipo táctico.

Por otra parte, en un operativo en la localidad de Cotija, agentes de seguridad localizaron un vehículo que aparentemente estaba abandonado, dentro del cual hallaron un fusil, 20 cargadores, mil 790 cartuchos y 52 kilos de material explosivo.

En la localidad de Las Trincheras, en el municipio de Huetamo, fuerzas federales que realizaban recorridos de seguridad aseguraron 330 kilos de droga sintética, tres ametralladoras, 11 armas de fuego largas (entre ellas fusiles calibre 50 milímetros), un lanzagranadas, tres granadas, 91 cargadores, dos mil 878 cartuchos, equipo táctico, seis vehículos y tres motocicletas.

Los cinco sujetos detenidos durante las operaciones del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", así como las armas, drogas, vehículos y todo lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Como parte de este plan, se desplegarán más de 10 mil agentes de fuerzas federales para fortalecer la seguridad en el estado.