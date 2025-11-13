CNTE intenta derribar vallas en Palacio; autoridades resguardan primer cuadro de CdMx

Sugeyry Romina Gándara

13/11/2025 - 8:01 am

El primer cuadro de la CdMx amaneció completamente resguardado ante la concentración y protestas convocadas por maestras y maestros de la CNTE para este jueves.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Las vallas son para evitar violencia en marchas de la CNTE y "Generación Z", dice CSP

La CNTE acuerda levantar plantón y marcha en CdMx; CETEG hace destrozos en Reforma

La Presidenta Sheinbaum dice que su Gobierno no caerá en provocaciones ante la CNTE

Maestras y maestros de la CNTE convocaron a una manifestación en el Centro Histórico de la CdMx para protestar por el incumplimiento del sistema de pensiones. Ante ello, el Gobierno mexicano blindó Palacio Nacional como medida ante posibles actos de violencia.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).– El primer cuadro de la Ciudad de México (CdMx) amaneció completamente resguardado ante la concentración y protestas convocadas por maestras y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para este jueves.

Desde antes de las 3:00 horas, elementos de Vialidad cerraron varias calles del Centro Histórico que dan acceso a Palacio Nacional, cuyos alrededores se encuentran sitiados por fuerzas de seguridad.

Alrededor de las 7:00 horas se registró el arribo de maestras y maestros a las inmediaciones del recinto oficial del Ejecutivo, sobre las calles de Correo Mayor y Moneda, lo que motivó la movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx). Minutos más tarde, se reportó que las y los integrantes de la Coordinadora trataron de derribar algunas de las vallas instaladas frente a Palacio.

De acuerdo con reportes, la manifestación responde al incumplimiento del sistema de pensiones, según declaró Pedro Hernández, secretario de la CNTE. Las movilizaciones que realiza el magisterio en distintos estados buscan reinstalar la mesa de negociación con el Gobierno federal para atender sus demandas.

Elementos de la SSC-CdMx y de la Guardia Nacional (GN) se mantienen desplegados sobre las vallas metálicas que rodean Palacio Nacional, mientras que otros puntos de la ciudad presentan afectaciones viales debido a las manifestaciones convocadas también en las inmediaciones del Congreso de la Unión, en la colonia El Parque.

El Centro de Orientación Vial de la SSC-CdMx recomendó como rutas alternas la avenida Fray Servando Teresa de Mier, el Eje 1 Oriente, la calle Héroe de Nacozari, el Eje 2 Norte, la avenida Francisco del Paso y Troncoso, y el distribuidor vial Heberto Castillo.

El primer cuadro de la CdMx amaneció completamente resguardado ante la concentración y protestas convocadas por maestras y maestros de la CNTE para este jueves.
Las autoridades blindaron Palacio Nacional como medida ante posibles actos de violencia. Foto: Sugeyry Romina Gándara, SinEmbargo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó ayer que la colocación de vallas alrededor de Palacio Nacional busca evitar confrontaciones violentas y la irrupción de grupos conocidos como “bloque negro”, que suelen insertarse en manifestaciones.

“El jueves recibimos información de que un grupo de maestros de la CNTE quería manifestarse y bloquear el Palacio Nacional. Ustedes vivieron la última vez: hubo acciones violentas que a lo mejor no eran de los maestros, sino de algunos provocadores. Pero lo que buscamos es evitar eso”, señaló en conferencia de prensa.

Sheinbaum Pardo agregó que la medida también busca proteger el recinto histórico y a los propios elementos policiales. “Tenemos una responsabilidad de cuidar el Palacio Nacional, es un monumento histórico, un símbolo de nuestro país, para evitar que haya un bloque de este tipo que utiliza la violencia frente a la Policía, para proteger incluso a la propia Policía”, dijo.

Recordó que, en una manifestación anterior, varias policías resultaron heridas por fuego provocado por un pequeño grupo de personas encapuchadas.

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Sheinbaum y el embrollo del Estado mexicano

"Así el Estado mexicano: una superposición desigual de instituciones donde cada día se hacen más visibles las...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Enemigos

"Sí, es cierto que hay cosas extrañas sucediendo y grupos oscuros y ominosos, animados por manos que...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El distractor más inútil y oneroso

"Las pruebas científicas y ministeriales poco importan al expresidente, y ahora la Presidenta, o a la FGR...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Manipulando la revocación

"Claudia Sheinbaum desea organizar la revocación el mismo día de las elecciones intermedias, utilizando su popularidad para...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Carlos Manzo con el PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

Carlos Manzo con el PRIAN

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

+ Sección

Galileo

El día de ayer se registró un fenómeno poco usual para nuestras latitudes: las auroras boreales se manifestaron intensamente en el norte de México.

FOTOS ¬ Así se vieron las auroras boreales que provocó la tormenta solar en México

Una investigación analizó cómo tener mascotas en los primeros años de vida puede relacionarse con aspectos del bienestar emocional y conductual en la infancia.

¿Cómo influyen las mascotas en el desarrollo emocional de niños? Un estudio lo revela

Un estudio de realizado por investigadores de BCBL llevado a cabo en 27 países de Europa concluyó que el multilingüismo ayuda a mantenerse joven.

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según un estudio llevado a cabo en Europa

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Investigadores de Intermountain Health descubrieron que ajustar una dosis de vitamina D en pacientes cardíacos reduce su riesgo de sufrir un segundo infarto.

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
"Alito" Moreno dice que denunciará a Sheinbaum por justificar expropiación de predios.
1

DATOS ¬ ¿Quién gasta 100 millones en cursos sobre IA, likes y memes? El PRI de Alito

Ricardo Salinas Pliego incursionó en el mundo del juego de apuestas y sorteos gracias a Enrique Peña Nieto, quien antes de dejar el cargo le otorgó el permiso.
2

Peña le abrió la puerta de los casinos a Salinas Pliego. Y fue semanas antes de irse

Tenochtitlan, visto en un mapa interactivo 3D creado por el artista Thomas Kole.
3

FOTOS ¬ Así era Tenochtitlan desde todos los rincones: construyen mapa 3D interactivo

Rubén Rocha, Gobernador de Sinaloa
4

Rubén Rocha revela que su candidatura a Gobernador de Sinaloa fue decisión de AMLO

5

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

6

Carlos Manzo con el PRIAN

Nick Fuentes ha logrado posicionarse como uno de los principales promotores del nacionalismo blanco en Estados Unidos.
7

CLOSE UP ¬ Después de Charlie Kirk, llega Nick Fuentes. Ultraderecha. Adora a Hitler

A pesar de su oscuro historial, el Gobierno de Guerrero y el Ayuntamiento de Huitzuco, ambos de Morena, rindieron el domingo pasado un homenaje al exgobernador priista por el 117 aniversario de su natalicio.
8

ENTREVISTA ¬ No honraron a mi papá, pero sí a su asesino, acusa hija de Lucio Cabañas

9

Cámara de Diputados avala reforma para frenar abusos bancarios: ¿en qué consiste?

Aeroméxico
10

Corte de EU suspende la orden que ordenaba cancelar alianza entre Aeroméxico y Delta

La Policía de Ontario halló una cantidad espectacular de fentanilo, la mayor de su historia, en una redada en la provincia de Windsor; cayeron dos canadienses.
11

Caen canadienses con fentanilo suficiente como para matar entera a una ciudad mediana

Gerardo Fernández Noroña, Senador de Morena
12

Noroña pide excluir al PAN de las reuniones de la Jucopo; exige respeto en el Senado

La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda cerraron 13 casinos por lavado de dinero; dos de ellos serían propiedad de Ricardo Salinas Pliego.
13

Gobernación y Hacienda cierran casinos por lavado; algunos, de Salinas Pliego

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia
14

Gabinete de Seguridad detiene a 4 personas en Michoacán y asegura un auto con armas

El exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, asesino de luchadores sociales como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y otros, tuvo un homenaje de Morena.
15

Rubén Figueroa, asesino de Lucio, Genaro y otros, tuvo homenaje ¡de la “izquierda”!

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El primer cuadro de la CdMx amaneció completamente resguardado ante la concentración y protestas convocadas por maestras y maestros de la CNTE para este jueves.
1

CNTE intenta derribar vallas en Palacio; autoridades resguardan primer cuadro de CdMx

Rubén Rocha, Gobernador de Sinaloa
2

Rubén Rocha revela que su candidatura a Gobernador de Sinaloa fue decisión de AMLO

Aeroméxico
3

Corte de EU suspende la orden que ordenaba cancelar alianza entre Aeroméxico y Delta

"Alito" Moreno dice que denunciará a Sheinbaum por justificar expropiación de predios.
4

DATOS ¬ ¿Quién gasta 100 millones en cursos sobre IA, likes y memes? El PRI de Alito

Nick Fuentes ha logrado posicionarse como uno de los principales promotores del nacionalismo blanco en Estados Unidos.
5

CLOSE UP ¬ Después de Charlie Kirk, llega Nick Fuentes. Ultraderecha. Adora a Hitler

6

"Demócratas tratan de desviar la atención", revira Trump sobre correos de Epstein

Juntar la Revocación con las elecciones de 2027 ahorrará 1.5 mil mdp
7

#PuntosyComas ¬ Juntar la Revocación con las elecciones de 2027 ahorrará 1.5 mil mdp

Guerra en Gaza deja millones a EU.
8

La guerra de Gaza (18 mil niños muertos) ha dejado miles de millones a empresas de EU

9

Cámara de Diputados avala reforma para frenar abusos bancarios: ¿en qué consiste?

Jóvenes son reclutados por el crimen y autodefensas.
10

Cárteles e incluso autodefensas aprovechan deserción escolar para reclutar a menores

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos
11

Trump oficializa el fin del cierre de su Gobierno, el más largo en la historia de EU

El día de ayer se registró un fenómeno poco usual para nuestras latitudes: las auroras boreales se manifestaron intensamente en el norte de México.
12

FOTOS ¬ Así se vieron las auroras boreales que provocó la tormenta solar en México