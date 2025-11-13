CNTE intenta derribar vallas en Palacio Nacional; no se entiende protesta: Sheinbaum

Maestras y maestros de la CNTE convocaron a una manifestación en el Centro Histórico de la CdMx para protestar por el incumplimiento del sistema de pensiones. Por ello, las autoridades blindaron Palacio Nacional como medida preventiva ante posibles actos de violencia.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).– El primer cuadro de la Ciudad de México (CdMx) amaneció completamente resguardado ante la concentración y protestas convocadas por maestras y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para este jueves.

Desde antes de las 3:00 horas, elementos de Vialidad cerraron varias calles del Centro Histórico que dan acceso a Palacio Nacional, cuyos alrededores se encuentran sitiados por fuerzas de seguridad.

Alrededor de las 7:00 horas se registró el arribo de maestras y maestros a las inmediaciones del recinto oficial del Ejecutivo, sobre las calles de Correo Mayor y Moneda, lo que motivó la movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx). Minutos más tarde, se reportó que las y los integrantes de la Coordinadora trataron de derribar algunas de las vallas instaladas frente a Palacio Nacional.

De acuerdo con reportes, la manifestación responde al incumplimiento del sistema de pensiones, según declaró Pedro Hernández, secretario de la CNTE. Las movilizaciones que realiza el magisterio en distintos estados buscan reinstalar la mesa de negociación con el Gobierno federal para atender sus demandas.

Elementos de la SSC-CdMx y de la Guardia Nacional (GN) se mantienen desplegados sobre las vallas metálicas que rodean Palacio Nacional, mientras que otros puntos de la ciudad presentan afectaciones viales debido a las manifestaciones convocadas también en las inmediaciones del Congreso de la Unión, en la colonia El Parque.

El Centro de Orientación Vial de la SSC-CdMx recomendó como rutas alternas la avenida Fray Servando Teresa de Mier, el Eje 1 Oriente, la calle Héroe de Nacozari, el Eje 2 Norte, la avenida Francisco del Paso y Troncoso, y el distribuidor vial Heberto Castillo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó ayer que la colocación de vallas alrededor de Palacio Nacional busca evitar confrontaciones violentas y la irrupción de grupos conocidos como “bloque negro”, que suelen insertarse en manifestaciones.

“El jueves recibimos información de que un grupo de maestros de la CNTE quería manifestarse y bloquear el Palacio Nacional. Ustedes vivieron la última vez: hubo acciones violentas que a lo mejor no eran de los maestros, sino de algunos provocadores. Pero lo que buscamos es evitar eso”, señaló en conferencia de prensa.

Sheinbaum Pardo agregó que la medida también busca proteger el recinto histórico y a los propios elementos policiales. “Tenemos una responsabilidad de cuidar el Palacio Nacional, es un monumento histórico, un símbolo de nuestro país, para evitar que haya un bloque de este tipo que utiliza la violencia frente a la Policía, para proteger incluso a la propia Policía”, dijo.

Recordó que, en una manifestación anterior, varias policías resultaron heridas por fuego provocado por un pequeño grupo de personas encapuchadas.

No se entiende protesta de la CNTE; siempre ha habido diálogo: Sheinbaum

Sheinbaum afirmó hoy que el Gobierno mantiene abiertas las mesas de diálogo con la CNTE en diversos estados del país, pues señaló que recientemente participaron en estas reuniones el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la representante de Presidencia, Leticia Ramírez; y el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, con el propósito de atender las solicitudes del magisterio.

Durante la "mañanera del pueblo", resaltó que su Administración ha brindado distintos apoyos a maestras, maestros y estudiantes, y que muchas de sus demandas ya han sido atendidas. De este modo, consideró que resulta incongruente que, pese a la existencia de mesas de trabajo, se busque irrumpir en Palacio Nacional.

"No se entiende. O sea, ¿cómo si hay una mesa de diálogo abierta, se está trabajando en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en otros estados; quieren utilizar la violencia para llegar a Palacio Nacional? Si está la mesa de diálogo, si se han atendido muchísimas de las demandas que tiene", cuestionó la Jefa del Ejecutivo.

Respecto a la demanda de derogar la Ley del ISSSTE, explicó que se han analizado distintas alternativas, aunque reconoció que actualmente no hay recursos suficientes para cumplir con la petición. Sin embargo, destacó que, en su lugar, se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, además de que se siguen evaluando nuevas opciones para beneficiar al magisterio.

En relación con la Reforma Educativa, la Presidenta insistió en que no habrá imposiciones y en que las decisiones se discutirán directamente con los docentes. Añadió que los cambios en la evaluación de la carrera magisterial se definirán escuela por escuela, de acuerdo con lo que determine el propio profesorado.

Finalmente, mencionó que las protestas carecerán de fundamento mientras los espacios de diálogo sigan abiertos y las demandas sean atendidas. “No se entiende cuál es el interés detrás de estas manifestaciones”, expresó al sostener que el Gobierno mantiene disposición permanente para negociar.