UNO POR UNO, los 7 litigios que resolverá la Corte sobre la deuda de Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego podría ser obligado a pagar más de 40 mil millones de pesos, por deudas fiscales acumuladas desde 2008, luego de la resolución de siete litigios que este jueves se esperan por parte de la SCJN.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá este jueves en definitiva siete litigios de Grupo Elektra y TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, que suman una deuda de más de 40 mil millones de pesos que se acumuló desde 2008 y que, al no existir otra instancia a la que pueda recurrir en México, debe pagar.

Se trata de asuntos relacionados con la desconsolidación fiscal que permitió al Grupo Salinas diferir impuestos y trasladar pérdidas entre sus distintas empresas entre 2008 y 2013, por lo que están pendientes otros casos posteriores a esa fecha.

Estos son los asuntos de Salinas Pliego que la SCJN resolverá este jueves:

1.- 544/2024: Determina fundado el recurso de reclamación interpuesto por la SHCP. Revoca el acuerdo emitido por la entonces ministra Presidenta de esta SCJN. Desecha el amparo directo en revisión 6321/2024. En consecuencia, queda firme la sentencia del tribunal colegiado que condena a Grupo Elektra a pagar la cantidad de 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos

2.- Se desecha el amparo directo en revisión 5654/2024. En consecuencia, queda firme la sentencia del tribunal colegiado que condena a Grupo Elektra a pagar la cantidad de mil 431 millones 466 mil 606 pesos.

3.- Amparo Directo en Revisión 5608/2025. Se desecha el amparo directo en revisión. En consecuencia, queda firme la sentencia del tribunal colegiado que condena a Grupo Elektra a pagar la cantidad de 2 mil 4 millones 761 mil 834 pesos.

4.- Amparo Directo en Revisión 5145/2025. Se desecha el amparo directo en revisión. En consecuencia, queda firme la sentencia del tribunal colegiado que condena a Grupo Elektra a pagar la cantidad de un mil 603 millones 813 mil 882 pesos.

5.- Amparo Directo en Revisión 5731/2025. Se desecha el amparo directo en revisión. En consecuencia, queda firme la sentencia del tribunal colegiado que condena a Tv Azteca a pagar la cantidad de 2 mil 477 millones 748 mil 540 pesos.

6.- Amparo directo en revisión 5778/2025. Desecha el amparo directo en revisión 6293/2024. En consecuencia, queda firme la sentencia del tribunal colegiado que condena a Tv Azteca a pagar la cantidad de 4 mil 916 millones 910 mil 792 pesos.

7.- Se desecha el amparo directo en revisión 6293/2024. En consecuencia, queda firme la sentencia del tribunal colegiado que condena a Tv Azteca a pagar la cantidad de 2 mil 615 millones 750 783 mil pesos.

Aunque la SCJN programó para el jueves el desechamiento de los siete litigios por ser notoriamente improcedentes —cuatro solicitudes de amparo para igual número de créditos fiscales, dos recursos de reclamación y un impedimento—, la decisión podrían aplazarse, según fuentes del máximo tribunal.

El viernes se publicaron los recursos en las listas de la SCJN y eso generó que Grupo Salinas, presidido por Salinas Pliego, emitiera un comunicado para quejarse de que el fallo en su contra “consumará el fin de la independencia judicial y del Estado de Derecho en México”.

Dos días después, el domingo, incluso amenazó con interponer una demanda en contra del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y "quien resulte responsable" por violar su "derecho humano a una justicia pronta y expedita

Y este miércoles volvió a insistir en el tema al insistir que "cobros dobles, inconstitucionales e inmorales. Con la disposición de cerrar de una buena vez este capítulo, pedimos al SAT que precisara el monto real para cubrir lo que en derecho corresponda, pero optaron por guardar silencio".

Salinas Pliego sostuvo que lo que decidan los ministros no será definitivo, aún cuando en realidad se trata de la última instancia. "La Corte, espuria y politizada ya tomó su decisión. Sin embargo, el proceso sigue y faltan muchas etapas. Pagaremos lo justo, pero no vamos a ceder ante abusos".

Fue en marzo de 2024 cuando el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Procuraduría Fiscal y al titular del SAT precisar la deuda de Salinas Pliego, que ascendía a 63 mil millones de pesos, y en junio la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que subió a 74 mil millones de pesos.

A estos adeudos por concepto de impuestos se suma la demanda que enfrenta en Estados Unidos en donde acreedores exigen que pagué 400 millones de dólares en deuda que ha evadido bajo el argumento de supuestas complicaciones en la pandemia.

Esta otra deuda inició en 2017, cuando la televisora emitió 400 millones de dólares (más de siete mil millones de pesos) en títulos de deuda con el acuerdo de pagar semestralmente intereses a una tasa anual de 8.25 por ciento, pero en 2021 dejó de cumplir. Los inversionistas de EU, a través de filiales constituidas en las Islas Caimán, adquirieron esos bonos de deuda que ha ido aumentando hasta la fecha.

Por la falta de pago, las administradoras de fondos de inversión Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partner presentaron un arbitraje en junio de 2023 contra el Gobierno federal bajo el marco del T–MEC y ahora piden diálogo directo con el Ejecutivo para llegar a un acuerdo.

De igual forma, Ricardo Salinas Pliego pagó una fianza de 25 millones de dólares en Estados Unidos para evitar su arrestó por una deuda que tiene con la multinacional AT&T Inc. Esta deuda, diferente a las otras, se originó en el año 2014, cuando la estadounidense AT&T compró la telefónica Iusacell, entonces propiedad de Salinas Pliego, la intención de la empresa extranjera era ingresar al mercado mexicano.