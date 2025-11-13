GRÁFICOS ¬ Extranjeros, Claudio X, Salinas Pliego: Presidencia exhibe a Generación Z

Sugeyry Romina Gándara

13/11/2025 - 8:41 am

Presidencia liga Generación Z al PRIAN, Salinas Pliego, Claudio X y la derecha global

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Qué es “Generación Z”, una prótesis de derecha que capitaliza el asesinato de Manzo

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

RADICALES ¬ El PRIAN repite su fórmula fallida: ahora se disfraza de "Generación Z"

Una investigación del Gobierno federal halló datos que ligan al movimiento "Generación Z" con la derecha internacional y a actores de la oposición mexicana, como Ricardo Salinas Pliego y Claudio X. González.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobierno federal presentó la mañana de este jueves un análisis que liga la marcha de la "Generación Z" a cuentas de redes sociales de la derecha a nivel local e internacional, al PRIAN, a Claudio X. González y hasta al empresario Ricardo Salinas Pliego, quien, señaló, “ha utilizado a la 'Generación Z' y se ha montado en esta campaña".

Miguel Ángel Elorza Vázquez, coordinador de Infodemia, expuso una serie de diapositivas en las que se muestra una relación cronológica de cómo se fue abriendo la narrativa de dicho movimiento cuya convocatoria, afirmó, es "inorgánica, pagada" y "con la participación de la derecha internacional".

Al relacionar a Salinas Pliego, el funcionario destacó cómo en una de las primeras publicaciones, que es del 3 de octubre, Azteca Noticias hizo un reportaje donde menciona que las manifestaciones de la "Generación Z" son una protesta global.

También mencionó que el influencer Carlos Bello, que usualmente no compartía contenido político, empezó a difundir información de dicha marcha y después comenzó a hablar de política.

Presidencia liga Generación Z al PRIAN, Salinas Pliego, Claudio X y la derecha global
Datos de una investigación digital del Gobierno de México revelan una liga entre el movimiento "Generación Z" con la derecha. Foto: Especial

Elorza Vázquez resaltó que después de que se dio a conocer la convocatoria, se detectaron 179 cuentas en TikTok que comenzaron a impulsar la información de manera sincronizada, de las cuales, 50 tuvieron su primer posteo en octubre o noviembre. “Lo que nos dice que fueron creadas exprofeso para mover de manera simultánea este tema”, subrayó.

Asimismo, dijo que, de un total de 359 cuentas analizadas en Facebook que empezaron a publicar el tema de "Generación Z", al menos 28 tienen administradores en el extranjero.

“Es un movimiento que se impulsa desde el exterior de México”, recalcó el funcionario, quien detalló que, entre los administradores extranjeros de esas cuentas, hay de España, Estados Unidos (EU), Bolivia.

Entre las páginas de redes sociales que se expusieron durante la presentación se encuentran Filosoráptor, con administradores en Bolivia; 3D Juegos Latam, con administradores en España; y La Marquesina TV, con administradores radicados en Estados Unidos.

Presidencia liga Generación Z al PRIAN, Salinas Pliego, Claudio X y la derecha global
Datos de una investigación digital del Gobierno de México revelan una liga entre el movimiento "Generación Z" con la derecha. Foto: Especial

Elorza Márquez destacó en su presentación el cambio en la conversación que han generado quienes están detrás del movimiento, pues lo que inició como un llamado a la movilización pacífica con el objetivo de solicitar una revocación de mandato, se tornó en alientos para la quema de Palacio Nacional.

El titular de Infodemia expuso que, a partir del 1 de noviembre, a raíz del asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, Michoacán, las comunidades y páginas ligadas a "Generación Z" también comenzaron a tomar dicho tema como el tema central de la convocatoria.

"Utilizaron este lamentable hecho para hacer uso de manera política", mencionó el funcionario desde Palacio Nacional, quien, además, habló sobre cómo se han registrado conflictos al interior del movimiento, pues personas se han desligado de perfiles que comparten una ideología de derecha y que llaman a la marcha del 15 de noviembre.

Como ejemplo de los personajes que han alentado la movilización se mencionó al expresidente Vicente Fox, Alessandra Rojo de la Vega, Alcaldesa de Cuauhtémoc; el escritor Enrique Krauze y la comunicóloga Fernanda Familiar, entre muchos otros.

Presidencia liga Generación Z al PRIAN, Salinas Pliego, Claudio X y la derecha global
Datos de una investigación digital del Gobierno de México revelan una liga entre el movimiento "Generación Z" con la derecha. Foto: Especial

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Sheinbaum y el embrollo del Estado mexicano

"Así el Estado mexicano: una superposición desigual de instituciones donde cada día se hacen más visibles las...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Enemigos

"Sí, es cierto que hay cosas extrañas sucediendo y grupos oscuros y ominosos, animados por manos que...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El distractor más inútil y oneroso

"Las pruebas científicas y ministeriales poco importan al expresidente, y ahora la Presidenta, o a la FGR...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Manipulando la revocación

"Claudia Sheinbaum desea organizar la revocación el mismo día de las elecciones intermedias, utilizando su popularidad para...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Carlos Manzo con el PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

Carlos Manzo con el PRIAN

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

+ Sección

Galileo

El día de ayer se registró un fenómeno poco usual para nuestras latitudes: las auroras boreales se manifestaron intensamente en el norte de México.

FOTOS ¬ Así se vieron las auroras boreales que provocó la tormenta solar en México

Una investigación analizó cómo tener mascotas en los primeros años de vida puede relacionarse con aspectos del bienestar emocional y conductual en la infancia.

¿Cómo influyen las mascotas en el desarrollo emocional de niños? Un estudio lo revela

Un estudio de realizado por investigadores de BCBL llevado a cabo en 27 países de Europa concluyó que el multilingüismo ayuda a mantenerse joven.

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según un estudio llevado a cabo en Europa

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Investigadores de Intermountain Health descubrieron que ajustar una dosis de vitamina D en pacientes cardíacos reduce su riesgo de sufrir un segundo infarto.

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
"Alito" Moreno dice que denunciará a Sheinbaum por justificar expropiación de predios.
1

DATOS ¬ ¿Quién gasta 100 millones en cursos sobre IA, likes y memes? El PRI de Alito

Rubén Rocha, Gobernador de Sinaloa
2

Rubén Rocha revela que su candidatura a Gobernador de Sinaloa fue decisión de AMLO

Tenochtitlan, visto en un mapa interactivo 3D creado por el artista Thomas Kole.
3

FOTOS ¬ Así era Tenochtitlan desde todos los rincones: construyen mapa 3D interactivo

Ricardo Salinas Pliego incursionó en el mundo del juego de apuestas y sorteos gracias a Enrique Peña Nieto, quien antes de dejar el cargo le otorgó el permiso.
4

Peña le abrió la puerta de los casinos a Salinas Pliego. Y fue semanas antes de irse

El primer cuadro de la CdMx amaneció completamente resguardado ante la concentración y protestas convocadas por maestras y maestros de la CNTE para este jueves.
5

CNTE intenta derribar vallas en Palacio; autoridades resguardan primer cuadro de CdMx

6

Carlos Manzo con el PRIAN

7

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Nick Fuentes ha logrado posicionarse como uno de los principales promotores del nacionalismo blanco en Estados Unidos.
8

CLOSE UP ¬ Después de Charlie Kirk, llega Nick Fuentes. Ultraderecha. Adora a Hitler

Presidencia liga Generación Z al PRIAN, Salinas Pliego, Claudio X y la derecha global
9

GRÁFICOS ¬ Extranjeros, Claudio X, Salinas Pliego: Presidencia exhibe a Generación Z

A pesar de su oscuro historial, el Gobierno de Guerrero y el Ayuntamiento de Huitzuco, ambos de Morena, rindieron el domingo pasado un homenaje al exgobernador priista por el 117 aniversario de su natalicio.
10

ENTREVISTA ¬ No honraron a mi papá, pero sí a su asesino, acusa hija de Lucio Cabañas

11

Río Negro: documental muestra cómo el agua enferma en Hidalgo

La Policía de Ontario halló una cantidad espectacular de fentanilo, la mayor de su historia, en una redada en la provincia de Windsor; cayeron dos canadienses.
12

Caen canadienses con fentanilo suficiente como para matar entera a una ciudad mediana

Aeroméxico
13

Corte de EU suspende la orden que ordenaba cancelar alianza entre Aeroméxico y Delta

14

Cámara de Diputados avala reforma para frenar abusos bancarios: ¿en qué consiste?

Ricardo Salinas
15

Que Zurdos de mierda, que Corte espuria, etcétera. Hay nuevo VIDEO de Salinas Pliego

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Presidencia liga Generación Z al PRIAN, Salinas Pliego, Claudio X y la derecha global
1

GRÁFICOS ¬ Extranjeros, Claudio X, Salinas Pliego: Presidencia exhibe a Generación Z

El primer cuadro de la CdMx amaneció completamente resguardado ante la concentración y protestas convocadas por maestras y maestros de la CNTE para este jueves.
2

CNTE intenta derribar vallas en Palacio; autoridades resguardan primer cuadro de CdMx

Rubén Rocha, Gobernador de Sinaloa
3

Rubén Rocha revela que su candidatura a Gobernador de Sinaloa fue decisión de AMLO

Aeroméxico
4

Corte de EU suspende la orden que ordenaba cancelar alianza entre Aeroméxico y Delta

"Alito" Moreno dice que denunciará a Sheinbaum por justificar expropiación de predios.
5

DATOS ¬ ¿Quién gasta 100 millones en cursos sobre IA, likes y memes? El PRI de Alito

Nick Fuentes ha logrado posicionarse como uno de los principales promotores del nacionalismo blanco en Estados Unidos.
6

CLOSE UP ¬ Después de Charlie Kirk, llega Nick Fuentes. Ultraderecha. Adora a Hitler

7

"Demócratas tratan de desviar la atención", revira Trump sobre correos de Epstein

Juntar la Revocación con las elecciones de 2027 ahorrará 1.5 mil mdp
8

#PuntosyComas ¬ Juntar la Revocación con las elecciones de 2027 ahorrará 1.5 mil mdp

Guerra en Gaza deja millones a EU.
9

La guerra de Gaza (18 mil niños muertos) ha dejado miles de millones a empresas de EU

10

Cámara de Diputados avala reforma para frenar abusos bancarios: ¿en qué consiste?

Jóvenes son reclutados por el crimen y autodefensas.
11

Cárteles e incluso autodefensas aprovechan deserción escolar para reclutar a menores

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos
12

Trump oficializa el fin del cierre de su Gobierno, el más largo en la historia de EU