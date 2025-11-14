Cómo los ultraconservadores metieron a Canadá, México y EU en problemas de sarampión

Los datos de la OPS indican que al 7 de noviembre, se habían notificado 12 mil 593 casos confirmados de sarampión en diez países, con el 95 por ciento de los casos en Canadá, México y Estados Unidos. La cifra denota un aumento de 30 veces con respecto a 2024. Además, se han registrado 28 defunciones: 23 en México, tres en Estados Unidos y dos en Canadá.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).– “Antes éramos pocos. Ahora, mucha más gente admite abiertamente que no apoya las vacunas. Cada vez hay más gente que cambia de opinión”, comentó hace unas semanas a The New York Times Adán Rentería, un padre de familia de 54 años que vive en el oeste de Texas, epicentro del brote de sarampión que tiene a Estados Unidos cerca de perder su estatus de país libre de esta enfermedad, una situación que ya ocurrió esta semana con Canadá.

En Canadá se han contabilizado más de cinco mil casos en los últimos 12 meses a medida que han disminuido las tasas de vacunación. Esto llevó a la Organización Panamericana de la Salud, que actúa como oficina regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas, a revocar el estatus de país libre de sarampión del 10 de noviembre de 2025.

El sarampión es altamente contagioso, y la disminución de las tasas de vacunación infantil en Canadá y otros países ha dejado a muchos niños desprotegidos contra la enfermedad. El resurgimiento del sarampión no es un problema aislado en Canadá y Estados Unidos, en donde distintas agencias prevén que pronto perderá su estatus de país libre de la enfermedad, sino que también tiene a México metido en un problema.

La doctora Marina Salvadori, investigadora de enfermedades infecciosas pediátricas y asesora médica de la Agencia de Salud Pública de Canadá, dijo a The New York Times que las comunidades menonitas, culturalmente conservadoras, han sido un foco del brote.

“Históricamente, estos grupos han sido menos propensos a aceptar las vacunas, aunque el Gobierno no ha proporcionado datos demográficos precisos sobre los casos. El virus ha surgido en otros lugares con importantes comunidades menonitas, incluyendo el oeste de Texas y Chihuahua, México”, refiere el diario estadounidense.

De hecho, el primer caso de 2025 en México fue importado desde Texas por un niño menonita no vacunado, desencadenando más de 5 mil infecciones y 23 muertes en el país.

Kathryn H. Jacobsen, de la Universidad de Richmond, escribe esta semana en The Conversation cómo “la pérdida del estatus de país libre de sarampión es un síntoma de un problema más profundo: la disminución de la confianza pública en los mensajes sobre ciencia y salud, lo que ha llevado a una disminución de las tasas de vacunación y a una creciente vulnerabilidad a las enfermedades prevenibles mediante vacunación”.

En Canadá, México, Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Paraguay y Belice persisten brotes activos, la mayoría asociados a casos importados. La transmisión ha afectado principalmente a comunidades con baja cobertura de vacunación.

El 89 por ciento de los casos corresponde a personas no vacunadas o con estado vacunal desconocido. Los niños menores de un año son el grupo más afectado, seguidos por los de uno a cuatro años.

Kennedy, el antivacunas

En Estados Unidos la postura antivacunas de muchos padres se ha exacerbado por el cambio en la política gubernamental en el Gobierno de Donald Trump con la llegada de Robert F. Kennedy Jr. al Departamento de Salud y Servicios Humanos, una plataforma desde la cual ha sembrado aún más desconfianza en las vacunas.

En los últimos años, Robert F. Kennedy Jr. ha utilizado su apellido para convertir su grupo antivacunas, Children’s Health Defense en una organización influyente que difunde información falsa y engañosa sobre las vacunas.

Kennedy, pasó de su trabajo como abogado especializado en medio ambiente para posicionarse como uno de los más rabiosos difusores de noticias falsas sobre vacunas al sostener que causan autismo, que han producido un “holocausto”.

De hecho, uno de los casos más infames a los que se le ha ligado no ocurrió en Estados Unidos, sino en la nación insular de Samoa, en el Pacífico, a la que viajó en 2019 junto a su esposa la actriz Cheryl Hines por invitación de un activista antivacunas local.

El rechazo en este país de 200 mil habitantes hacia las vacunas había crecido sobre todo luego de que dos niños murieron en 2018 por una vacuna contra el sarampión que una enfermera mezcló incorrectamente con un relajante muscular. El Gobierno suspendió el programa de vacunación durante meses y cuando todo parecía normalizarse, se dio la vista de Kennedy quien fue recibido por autoridades del Gobierno y antivacunas locales. Unos meses después de su incursión en Samoa, una epidemia de sarampión estalló y se cobró la vida de 83 personas, en su mayoría bebés y niños.

Aunque no solo es Kennedy.

El Partido Republicano de Texas también ha acogido con entusiasmo a estos padres y se ha apresurado a flexibilizar las normas sobre vacunación, incluyendo la prohibición de la vacunación contra la COVID-19 en el lugar de trabajo y la propuesta de prohibir todas las vacunas de ARNm.

Canadá pierde estatus

Canadá declaró la erradicación del sarampión en 1998 gracias a una amplia campaña de vacunación. Sin embargo, Alberta, una provincia del oeste de Canadá con una superficie similar a la de Texas, ha registrado este año más de mil 900 casos de esta enfermedad que puede ser mortal. El año pasado no se registró ningún caso en la provincia y solo uno en 2023.

“La mayoría de los casos de este año se han presentado en regiones cuyas tasas de vacunación locales son muy bajas, hasta del 30 por ciento”, apunta The New York Times. “En esas localidades vive un grupo menonita de cultura conservadora que tiene vínculos con México y en el pasado se ha resistido a aceptar las vacunas. El grupo habla principalmente plautdietsch, un dialecto del bajo alemán hablado casi en su totalidad por los menonitas”.

En entrevistas con los reporteros Vjosa Isai y Teddy Rosenbluth del Times, los menonitas locales confirmaron que el virus se está propagando por su comunidad, pero indicaron que no tenían miedo ni se apresurarían a vacunar a sus hijos, a pesar de los riesgos bien documentados de consecuencias a largo plazo y permanentes del sarampión.

“No creo que los menonitas estén muy preocupados por ello”, dijo al Times Sara Krahn, una menonita cuyo hijo de 4 años contrajo el sarampión en mayo y se recuperó en casa. Krahn lo trató con analgésicos de venta libre, vitaminas y pomadas para la erupción cutánea. “Mi madre dijo que todos lo tuvimos cuando éramos pequeños”.

Canadá ha registrado al 1 de noviembre de noviembre de 2025 un total de 5 mil 162 casos de sarampión (4 mil 800 confirmados, 362 probables). Varios expertos afirman que se trata de un ejemplo aleccionador de las consecuencias de resistirse a la vacunación. La vacuna contra el sarampión se utiliza ampliamente y ha demostrado su seguridad y eficacia desde la década de 1960.

The Conversation refiere que en Canadá, el porcentaje de niños de 2 años que han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el sarampión disminuyó de aproximadamente el 90 por ciento en 2019 a aproximadamente el 82 por ciento en 2022 y 2023. A medida que aumentó el número de personas no vacunadas en la población, creció el riesgo de brotes de sarampión.

Después de registrar solo 16 casos de sarampión en todo el país entre 2020 y 2023, el número de casos en Canadá aumentó a más de 100 en 2024 y a más de 5000 en 2025. En 2025 se registraron casos entre bebés, niños y adultos en todas las provincias canadienses, y dos bebés fallecieron. Menos del 10 por ciento de las personas que se han enfermado habían sido vacunadas contra la enfermedad.

“En realidad no tengo nada en contra de las vacunas”, comentó Abe Fehr, un soldador menonita de la ciudad sureña de Taber, al salir de una piscina local con sus hijos. Decidió no vacunar a su hijo ni a su hija contra el sarampión porque cree que la enfermedad es leve, según las experiencias de otras personas de la comunidad. “Si en lugar de mejorar empeora, entonces buscaría una solución. Me asustaría”, afirmó Fehr. “Todavía creo en los médicos”.

México bajo acecho

“Los menonitas de habla baja alemana también fueron el centro de los brotes que comenzaron en Texas y se extendieron a México, donde los casos aumentaron en Chihuahua, que alberga una gran población menonita”, ahonda el Times. “Aunque no existe ninguna doctrina religiosa menonita que prohíba la vacunación, muchos miembros de la comunidad evitan el sistema médico y siguen una larga tradición de remedios naturales”.

Por lo mismo en México se está llevando a cabo una campaña de vacunación masiva dirigida a personas de entre 6 meses y 49 años en 14 municipios prioritarios con transmisión activa de sarampión en Chihuahua, estado que concentra el 93 por ciento de los casos del país y que es gobernado por la derecha además de tener una presencia importante de comunidades menonitas, que se han resistido a la vacunación.

No obstante, los reportes de la OPS, indican que las comunidades indígenas han sido las más afectadas, con una tasa de letalidad 20 veces mayor que la de la población general.

Esta semana, la Organización Panamericana de la Salud alertó del brote al señalar que en México se han registrado la mayoría de los decesos en el continente por esta enfermedad con 23 de las 28 muertes ocurridas.

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, dijo que si no logra interrumpir el brote antes de 12 meses del primer caso, México podría perder el estatus de “país libre de sarampión”, como ya ocurrió con Canada.

Al día 12 de noviembre se han reportado 5 mil 252 casos acumulados de sarampión, con 11 nuevos casos en las últimas 24 horas, refiere Informe Diario del Brote de Sarampión en México. Con base en la distribución de casos confirmados de sarampión por entidad federativa y municipios, 27 estados y 142 municipios tienen casos confirmados de sarampión. La mayoría de ellos, en Chihuahua, con 4 mil 440 y 21 muertes.

Los mismos datos muestran que los casos confirmados de sarampión afectan a ambos sexos: 48.5 por ciento hombres y 51.5 por ciento mujeres). En cuanto al número de casos, el principal grupo de edad afectado es de 0 a 4 años de edad, con mil 334 casos, mientras el grupo de 20 a 24 tiene 536 casos, seguido del grupo 25 a 29 años con 630 casos. En cuanto a tasa de incidencia, el grupo de edad de 0 a 4 años reporta la mayor tasa de incidencia con 12.82 casos por cada 100 mil habitantes menores de 4 años, para el grupo de 25 a 29 años y de 30 a 34 años con 5.94 y 5.08 respectivamente.