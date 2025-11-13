Gobierno federal ha destinado más de 7 mil mdp a familias afectadas por lluvias: CSP

Hasta el momento, el Gobierno federal ha destinado más de siete mil 426 mdp a 104 mil familias afectadas por las lluvias de octubre; la reconstrucción iniciará en diciembre, informó Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) informó este jueves que el Gobierno de México ha destinado una inversión social de siete mil 426 millones 125 mil pesos (mmdp) para atender a 104 mil familias afectadas por las lluvias extraordinarias registradas en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. Con ello, destacó que en diciembre comenzará el proceso de reconstrucción de viviendas, caminos y sistemas de agua potable y drenaje en las zonas dañadas.

“Ha sido un ejercicio realmente impresionante. Prácticamente en un mes, desde las lluvias, todas las comunidades quedaron limpias. El domingo terminamos con los segundos apoyos y en dos semanas iniciaremos la reconstrucción”, afirmó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La Jefa del Ejecutivo detalló que ya están en proceso de reconstrucción las clínicas y escuelas que presentaron afectaciones por medio de Agrosemex S.A., la aseguradora del Estado mexicano. Además, destacó que fue extraordinaria la labor de todas las dependencias del Gobierno de México, de las y los servidores de la Nación, así como de los cinco mandatarios estatales.

La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, precisó que del total invertido, mil 802 millones 535 mil pesos se asignaron a Hidalgo; cuatro mil cinco millones 35 mil pesos, a Veracruz; 756 millones 75 mil pesos, a Puebla; 166 millones 905 mil pesos, a Querétaro; y 695 millones 575 mil pesos, a San Luis Potosí.

Montiel explicó que los recursos se distribuyeron en distintos rubros: dos mil 88 millones 340 mil pesos para limpieza; tres mil 305 millones 970 mil pesos para vivienda; 275 millones 515 mil pesos en enseres domésticos; 304 millones 50 mil pesos para daños locales; y mil 452 millones 250 mil pesos para el sector agrícola.

La funcionaria informó que el censo de daños fue realizado por cuatro mil 804 servidores de la Nación, organizados en 960 brigadas que recorrieron tres mil 354 localidades y 119 municipios. En total, censaron 104 mil 417 viviendas y atendieron a 347 mil 919 personas, incluidas 20 mil 486 pertenecientes a pueblos originarios.

Según los resultados del censo, 20 mil 486 viviendas tuvieron daños menores; 23 mil 333 presentaron afectaciones medias; 31 mil 12 sufrieron daños mayores y 18 mil 302 se registraron como pérdida total.

La funcionaria agregó que también resultaron afectados siete mil 831 locales comerciales, 29 mil 45 pequeños productores y 56 mil 600 hectáreas de cultivos, lo que reflejó la magnitud del fenómeno natural.

Con ello, Sheinbaum Pardo reiteró que el Gobierno federal continuará brindando apoyo a las familias que aún requieren ayuda, especialmente aquellas cuyas viviendas fueron catalogadas como pérdida total. “Todas las familias fueron atendidas, pero seguimos trabajando para que nadie quede sin respaldo”, enfatizó.

Finalmente, la Presidenta adelantó que el inicio de la reconstrucción será en diciembre, y que abarcará viviendas, infraestructura básica y servicios públicos en las zonas más afectadas de los cinco estados mencionados.