Organizaciones y víctimas se suman a repudio de Indignante homenaje a Rubén Figueroa

Redacción/SinEmbargo

13/11/2025 - 5:23 pm

Organizaciones, familiares y políticos han cuestionado con dureza el homenaje que el Gobierno morenista de Guerrero le brindó al exgobernador Rubén Figueroa.

Organizaciones, familiares y diversos políticos han cuestionado con dureza el homenaje que el Gobierno morenista de Guerrero le brindó al exgobernador Rubén Figueroa.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).– El reciente homenaje oficial que la izquierda en Guerrero le brindó al exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, acusado de haber asesinado y desaparecido a miles de personas, ha causado la indignación y el cuestionamiento de organizaciones, familiares de víctimas e incluso de funcionarios y políticos.

El más reciente en alzar la voz fue el Comité Eureka!, histórico grupo en defensa de los presos políticos y desaparecidos, sobre todo del periodo de la llamada Guerra Sucia en México, en donde se enmarcan los crímenes de Rubén Figueroa, que recordó que el 2 de diciembre se cumplirán 51 años del asesinato del profesor Lucio Cabañas Barrientos, de la guerrilla del Partido de los Pobres; junto con el asesinato de Genaro Vázquez Rojas, de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, el exgobernador priista es señalado de estas muertes y de una represión feroz en la entidad.

"Rubén Figueroa es el responsable de los hechos más sangrientos y abominables de violaciones de los derechos humanos y prácticas de persecución, destierro, tortura, desaparición forzada, y muerte de luchadores sociales y población civil", señaló en un comunicado el Comité Eureka!

"El 9 de noviembre pasado, sin asomo de vergüenza y mostrando su insensibilidad hacia esa herida que sigue abierta para el pueblo de Guerrero e insultando su memoria, el Gobierno del estado y su Secretaria de Cultura con la excusa de que era parte de un calendario cívico, le rindieron homenaje en Huitzuco, su tierra natal, al abyecto, asesino, violador y terrorista exgobernante", señaló.

El Comité Eureka condenó el homenaje al exgobernador de Guerrero, Rubén Figueroa.
El Comité Eureka! condenó el homenaje al exgobernador de Guerrero, Rubén Figueroa. Foto: Especial

Por ello, el Comité Eureka! manifiesto su repudio y exigió que como acto de desagravio a la memoria de los centenares de víctimas "de este sátrapa genocida", Rubén Figueroa, que el próximo 2 de diciembre sean declarados sitios de Memoria el monumento y tumba de Lucio Cabañas Barrientos, en Atoyac de Alvares; así como El Otatal, donde cayeron acribillados Lucio y los heroicos campesinos Lino Rosas Pérez y Esteban Mesino Martínez; así como también la expedita investigación sobre el paradero del joven Marcelo Serafín Juárez, capturado aquel 2 de diciembre de 1974 y de quien desde entonces se ignora su paradero.

Por su parte, la CNDH también emitió un comunicado. "La Comisión Nacional hace un respetuoso, pero enérgico llamado al Congreso de Guerrero y a las autoridades locales para revisar el calendario de días cívicos a conmemorar y armonizarlo con un ejercicio serio de memoria histórica, pues dicha persona y su hijo, Rubén Figueroa Alcocer, fueron protagonistas varios episodios represivos en la entidad, entre los que sobresale la masacre de Aguas Blancas", resaltó.

La CNDH exhortó al Gobierno de Guerrero para que asuma su obligación de respetar la memoria de las víctimas de la violencia política de Estado cometida durante los gobiernos de ambas personas, ya que, argumentó, "están ampliamente documentados los actos de violencia política cometidos durante el Gobierno del señor Rubén Figueroa Figueroa".

Por último, la Comisión señaló que existe una deuda de memoria histórica no sólo con el pueblo de Guerrero, sino con todo el pueblo mexicano y una parte fundamental para saldarla no sólo implica dejar de homenajear a quienes violaron derechos humanos, sino retirar sus nombres de plazas, calles, avenidas y lugares públicos.

Sheinbaum pide a Congreso revisar por qué homenajean a Figueroa

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió el miércoles al Congreso de Guerrero revisar por qué todavía existe un homenaje en el calendario cívico dedicado al exgobernador Rubén Figueroa Figueroa.

"Pregunté por qué había sido. Dicen que está en los días cívicos de Guerrero. Se conmemora a los héroes y heroínas. Creo que sí tiene que revisar Guerrero por qué está en los días cívicos esta persona, porque fue una persona que se caracterizó por la represión al pueblo de Guerrero, entre otras cosas. Entonces sí es importante que el Congreso de Guerrero revise sus días cívicos", indicó Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

Fue el domingo cuando el Gobierno estatal, encabezado por la morenista Evelyn Salgado, y el Ayuntamiento de Huitzuco, también del partido guinda, conmemoraron el 117 aniversario del natalicio de Rubén Figueroa Figueroa, el infame exgobernador priista de Guerrero. El acto se llevó a cabo en una preescolar que lleva su nombre.

El delegado de Gobierno en la región Norte, Rodolfo Jesús Martínez Méndez, representó a la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el evento. En representación del Alcalde reelecto de Morena, Eder Nájera Nájera, estuvo el director de Educación municipal, Horacio Astudillo Barrios. En el presidium, estuvo el hijo y también exgobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, compadre del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, y acusado de masacres como la de Aguas Blancas y El Charco.

También el miércoles, el representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alejandro Encinas, calificó de "indignante" el homenaje al exgobernador Rubén Figueroa. "Un personaje que debería ser juzgado como uno de los grandes violadores de derechos humanos en Guerrero y en nuestro país", aseguró en sus redes sociales.

"Honraron a un asesino", dicen víctimas

Micaela Cabañas, hija del maestro rural y guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, calificó como una “burla hacia las víctimas” el homenaje que el Gobierno de Guerrero, encabezado por la morenista Evelyn Salgado, rindió a Rubén Figueroa Figueroa, uno de los responsables de la persecución y asesinato de su padre, ocurrido en diciembre de 1974.

“Es una burla hacia las víctimas, es una burla a quienes hemos padecido ese Gobierno. Me da asco decir su nombre, no me atrevo ni a pronunciarlo. Es una falta de respeto a todas las víctimas y sobrevivientes que vivimos y padecimos todo lo que él nos generó en el estado de Guerrero”, expresó Micaela Cabañas en entrevista con "Los Periodistas", programa que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

“Yo no puedo aplaudir al Gobierno que hoy representa a la izquierda y puedo generar un reclamo muy legítimo: están muy mal informados, no conocen la historia del estado que representan y gobiernan. Es doloroso que ellos estén liderando el estado. Esos funcionarios deben ser destituidos”, afirmó.

Micaela Cabañas recordó que en 2024, cuando se cumplieron 50 años de la muerte de su padre, solicitó formalmente al Gobierno de Guerrero que se le rindiera un homenaje cívico en su comunidad, pero la petición fue rechazada por la Gobernadora Evelyn Salgado.

A su vez, más de 20 organizaciones y defensores condenaron y reprobaron ese acto oficial organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno estatal, pues señalaron en su pronunciamiento que Figueroa Figueroa fue “uno de los gobernadores más sanguinarios y asesinos que ha padecido el pueblo de Guerrero a lo largo de su historia”.

Agregaron que se trata de un personaje que “es parte de una estirpe de políticos asesinos que durante décadas han implementado una política de terrorismo de Estado en contra de organizaciones sociales y de la población en general”.

"El Gobierno rinde homenaje al Gobernador más represivo de Guerrero. ¿Quieren limpiar su imagen?", cuestionó Arturo García, asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunidades de Guerrero. “El pueblo sí tiene memoria, los gobernantes no: él fue el artífice de la Guerra Sucia totalmente, en donde hubo más de mil desaparecidos, muertos, encarcelados, heridos; y todavía tienen el descaro de hacerle ese homenaje”, apuntó.

Ante la alza de críticas por el homenaje, la Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero informó que revisará la normatividad vigente. Por su parte, la directora general de Actividades Cívicas de la Secultura, Yareli Muñoz López, fue cesada. La actual Gobernadora morenista, sin embargo, no ha hecho declaraciones sobre el tema.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

