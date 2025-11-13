Sheinbaum felicita a AMLO, "el luchador social más importante de la historia moderna"

Sheinbaum Pardo envió una felicitación a López Obrador por su cumpleaños 72. Lo hizo a través de un mensaje en redes y otro desde Palacio Nacional.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó este jueves al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por su cumpleaños número 72 a través de dos mensajes en los que le mostró su reconocimiento y afecto.

Uno de los mensajes se difundió por la mañana, cuando Sheinbaum Pardo publicó en su cuenta oficial de X una dedicatoria para reconocer la trayectoria política de López Obrador al describirlo como el dirigente y luchador social más destacado de la historia moderna del país.

“Hoy felicitamos al Presidente Andrés Manuel López Obrador por su cumpleaños 72. Es el dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna; inició la Cuarta Transformación en beneficio del pueblo de México. Nuestro reconocimiento y cariño hasta Palenque, Chiapas”, escribió la mandataria.

El mensaje estuvo acompañado de una fotografía en la que aparece junto al expresidente, la cual generó reacciones entre los seguidores de ambos, quienes recordaron los años de trabajo conjunto dentro del movimiento político que encabezan.

Hoy felicitamos al presidente Andrés Manuel López Obrador por su cumpleaños 72. Es el dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna; inició la Cuarta Transformación en beneficio del pueblo de México. Nuestro reconocimiento y cariño hasta Palenque,… pic.twitter.com/pXPSb4lINq — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 13, 2025

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum había expresado sus felicitaciones y enviado un saludo afectuoso al exmandatario tabasqueño. En su intervención, manifestó su deseo de que AMLO celebre un cumpleaños en compañía de su familia.

“Le mandamos un saludo cariñoso al expresidente López Obrador, que la pase bien en su cumpleaños. Espero que esté con su familia. De aquí hasta Palenque, nuestro reconocimiento siempre”, comentó la Presidenta.

Tras estas palabras, la Jefa del Ejecutivo pidió un aplauso para el expresidente, quien le entregó la banda presidencial el 1 de octubre del año pasado, antes de retirarse de la vida pública.

¿Quién es AMLO?

Andrés Manuel López Obrador nació el 13 de noviembre de 1953 en Tepetitán, municipio de Macuspana, Tabasco. Se desempeñó como Presidente de México del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024, cuando Claudia Sheinbaum asumió el cargo.

El exmandatario, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), inició su carrera apoyando la candidatura del poeta Carlos Pellicer al Senado por Tabasco. En 1977 fue nombrado director del Instituto Indigenista de Tabasco, donde impulsó proyectos a favor de comunidades chontales.

En 1984 ocupó la dirección de Promoción Social del Instituto Nacional del Consumidor y, años después, entre 1996 y 1999, fue presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

López Obrador contendió tres veces por la Presidencia de la República. Finalmente, en 2018 obtuvo la victoria con el 53.19 por ciento de los votos, lo que marcó el inicio de la llamada Cuarta Transformación (4T).

Desde su retiro, el expresidente reside en su rancho de Palenque, Chiapas, donde dedica su tiempo a la escritura. En 2024 publicó su libro ¡Gracias! y actualmente trabaja en una nueva obra.